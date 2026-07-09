Aitana Sánchez Gijón, Lolita y Carlos Hipólito en la nueva temporada del Lope de Vega que levanta el telón sin director tras 9,5 millones de obras

Tres años después, con una obra compleja y larga obra y un sector movilizado de por medio, reabre el Teatro Lope de Vega de Sevilla, uno de los iconos de la Exposición del 29 y espacio escénico de referencia para las compañias de toda España. Levanta el telón tras más de 9,5 millones de euros de inversión en obras -que no han concluído del todo-, y con un modelo de gestión que se llevará directamente desde la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, es decir, sin director.

Vuelve el Lope, el lema que ha escogido el equipo municipal de Cultura para este acto celebrado en el salón Colón con la presencia de numerosos profesionales del sector teatral de Sevilla, cuenta con grandes nombres de la escena nacional en su cartel, como Aitana Sánchez Gijón, Lolita, Carlos Hipólito o José María Pou... en una programación que se ha cocinado desde la delegacón, "con mucho mimo y alma" y que ha contado con la asesoría de José Luis Arellano, director de escena vinculado al Centro Dramático Nacional, para el diseño y el orden de la programación. El teatro se reabre aún con obras pendientes que, no obstante, como ha subrayado la delegada de Cultura, Angie Moreno, no obligarán a un nuevo cierre del teatro. El Lope se abre para siempre, insisten desde el equipo de José Luis Sanz.

Después de la Bienal, llegan grandes nombres de la escena

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este jueves la primera temporada propia del teatro tras su reapertura, prevista para septiembre coincidiendo con la Bienal de Flamenco. después de una rehabilitación integral que ha superado los 9,5 millones de euros. El modelo de gestión por el que ha optado el equipo de gobierno es el programar y atender las necesidades del Lope desde la Delegación de Cultura. Todavía se está cerrando el presupuesto de la temporada 2026-27 y el personal adscrito a este edificio seguirá vinculado a él en esta nueva etapa, ha respondido la delegada de Cultura.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido que la reapertura supone "el regreso de uno de los grandes símbolos culturales de Sevilla" y ha subrayado que la intervención permitirá devolver a la ciudad "un teatro moderno, seguro y preparado para afrontar los retos del siglo XXI". "El Lope de Vega no podía abrir de cualquier forma", ha insistido para definir el nuevo espacio como "más moderno, más accesible y mucho más seguro" que como encontraron, a su juicio, el edificio tras el cambio de gobierno municipal tras las elecciones de mayo de 2023.

La programación de otoño reunirá entre octubre y diciembre una veintena de espectáculos de teatro, música, danza y flamenco, con la intención de combinar grandes producciones nacionales e internacionales con presencia de compañías y creadores sevillanos. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 13 de julio, a partir de las 9.00 horas, a través de la web del teatro.

La temporada arrancará el 11 de octubre con Ad Mariam concierto vinculado a la III Ruta Turina. Carlos Hipólito protagonizará Largo viaje hacia la noche, de Eugene O'Neill, dirigido por Ernesto Caballero, del 16 al 18 de octubre. José María Pou llegará con Gigante, coproducción del Teatre Romea y el Grec Festival de Barcelona, el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

En noviembre, Cecilia Freijeiro interpretará Marcela, dirigida por Leticia Dolera, y Lolita Flores recalará en Sevilla con Poncia, el monólogo construido por Luis Luque a partir de La casa de Bernarda Alba, los días 7 y 8. Diciembre tendrá como uno de sus platos fuertes Malquerida, de Jacinto Benavente, con Aitana Sánchez-Gijón bajo la dirección de Natalia Menéndez, del 5 al 7 de diciembre.

Lolita Flores recalará en Sevilla con Poncia, el monólogo construido por Luis Luque a partir de 'La casa de Bernarda Alba', los días 7 y 8 de noviembre

La escena sevillana también tendrá un papel destacado. Manuela Nogales y Fernando Romero presentarán Fractus; Paula Comitre llevará al Lope Bien vale un imperio el Día Internacional del Flamenco; Teatro Clásico de Sevilla estrenará El Público, de Lorca, con dirección de Alfonso Zurro en el marco de la programación de la Generación del 27 con que se conmemorará los cien años de este grupo; y Atalaya regresará con Divinas Palabras, su lectura de Valle-Inclán dirigida por Ricardo Iniesta.

La música completará la reapertura con fado, jazz, la Banda Sinfónica Municipal, Andalucía Big Band junto a Antonio Lizana y una cita navideña de Siempre Así. El teatro adelanta además una primera propuesta para enero de 2027: Seis personajes en busca de autor, de Pirandello, dirigida por Pepa Gamboa y Antonio Álamo.