La noche de Omar Courtz en Icónica Sevilla Fest incluirá la retransmisión del España - Bélgica del Mundial 2026 antes del concierto

Icónica Santalucía Sevilla Fest vivirá mañana, 10 de julio, una de sus grandes noches dedicadas a la música urbana latina con la llegada de Omar Courtz a la Plaza de España de Sevilla. El cantante y compositor puertorriqueño, considerado una de las voces con mayor proyección internacional del género, debutará en el festival con un espectáculo que refuerza la apuesta del ciclo por los artistas que están marcando el presente y el futuro de la música latina.

Previamente al concierto, el Festival ofrecerá en sus pantallas la retransmisión del partido España / Bélgica que se disputa mañana en el marco del Mundial 2026.

20:00h – Apertura general

21:00h - Partido España / Bélgica

22:30h – Inicio de concierto

Omar Courtz, una de las revelaciones de la música urbana latina

Convertido en una de las revelaciones del género, Omar Courtz ha experimentado un ascenso meteórico gracias a un estilo que combina con naturalidad el reguetón, el trap y el R&B. Su primer álbum, Primera Musa, publicado en 2024, alcanzó el número uno en España y el número dos de la lista Latin Rhythm Albums de Billboard, consolidando su irrupción internacional y situándolo entre los artistas más destacados de la nueva generación.

Más allá de la música, Omar Courtz representa el perfil de un artista versátil y con una trayectoria poco convencional. Graduado en Ingeniería Mecánica y medallista universitario en atletismo, ha sabido trasladar esa disciplina a una carrera que no ha dejado de crecer y que ya le ha llevado a colaborar con algunos de los nombres más importantes de la música latina, como Anuel AA, Rauw Alejandro, Pitbull o J Balvin. Su talento le ha valido además el reconocimiento de Billboard, que lo ha señalado como uno de los artistas llamados a marcar el futuro del género.

Su concierto en Sevilla promete una descarga de energía, ritmo y conexión con el público, en un directo que reunirá algunos de los temas que lo han convertido en uno de los nombres imprescindibles de la escena urbana actual.

Endesa Music Sessions con Enygma tras el concierto

La velada concluirá con una nueva cita de las Endesa Music Sessions, que contará con la actuación de Enygma, DJ y productor de identidad desconocida convertido en uno de los fenómenos más singulares de la escena electrónica. Sus sesiones, en las que el reguetón convive con sonidos electrónicos, clásicos inesperados y beats de gran intensidad, se han convertido en una experiencia imprevisible que triunfa tanto en los escenarios como en las plataformas digitales.

Con la llegada de Omar Courtz, Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa acercando a la Plaza de España de Sevilla a algunos de los artistas más influyentes del panorama internacional, reafirmando su apuesta por una programación diversa que reúne a las grandes estrellas del momento en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

Las últimas entradas para asistir al concierto continúan disponibles a través de los canales oficiales del festival.