'Canta con la ROSS' pondrá el broche final a la temporada de la Sinfónica: "Espero que se lleven el recuerdo imborrable de haber estado con su orquesta"

Casi 400 personas, desde los 16 a los más de 90 años, se reunirían sobre el escenario del Teatro de la Maestranza para poner el broche final a la temporada 2025/2026 de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con el concierto participativo, Canta con la ROSS. Los participantes de voz a uno de los proyectos más inclusivos de la temporada, compartirán escenario con los profesores de la sinfónica en una gran experiencia sinfónico-coral, tras meses de preparación.

Este proyecto trasciende el formato habitual al abrir el escenario a personas de distintas edades y trayectorias que, unidas por su pasión por la música, culminarán un proceso de ensayos en el que han recibido formación vocal para interpretar un exigente repertorio junto a la sinfónica. El proyecto busca acercar la música clásica a la ciudadanía, fomentar la participación cultural y demostrar que la música puede convertirse en un espacio de encuentro en el que personas de diferentes generaciones y experiencias comparten un mismo objetivo.

El ensayo del concierto participativo de la ROSS en imágenes / Marina Casanova

'Canta con la ROSS' culminará con tres conciertos que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de julio, en los que los participantes interpretarán fragmentos corales de algunas de las óperas más populares del repertorio, como Carmen, de Georges Bizet; Aida y Nabucco, de Giuseppe Verdi; o Turandot, de Giacomo Puccini, entre otras obras emblemáticas.

Para Ricardo Guerle, de 94 años y el integrante de mayor edad del coro participativo, la experiencia ha sido tan enriquecedora por la música como por las relaciones que ha creado durante los ensayos. En el otro extremo Isabel González, acaba de cumplir 16 años y se convierte en la participante más joven del proyecto. El año pasado vio cómo su madre formó parte del coro participativo de la Novena Sinfonía de Beethoven y se quedó con ganas de vivir la experiencia. Este año ha sido seleccionada y reconoce que formar parte de Canta con la ROSS está siendo una oportunidad única.

Por su parte, el director titular Lucas Macías ha destacado el esfuerzo realizado por todos los participantes durante los meses de preparación. "Es un programa bastante exigente para un coro profesional, pues imagínate para un coro de aficionados", señala el maestro. Además, asegura que su mayor deseo es que todos ellos "se lleven un recuerdo imborrable de haber estado en este gran teatro con su orquesta".

Con este concierto, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla despedirá su temporada 2025/2026 antes de afrontar una nueva programación, cuya temporada 2026/2027 tomará el relevo tras el verano con una nueva oferta artística para el público sevillano.