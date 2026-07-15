La Maestranza acoge su gran final de novilladas de Sevilla: quién torea, horario y dónde ver por televisión

Volverán a sonar los clarines este jueves en la Maestranza. La plaza de toros de Sevilla pondrá el broche al ciclo de sus novilladas nocturnas de promoción con la gran final del certamen, último festejo taurino del verano antes de que llegue la Feria de San Miguel de septiembre.

Para esta final, la empresa Lances de Futuro ha seleccionado a los tres novilleros más destacados de los 18 aspirantes que han pasado por los tres festejos clasificatorios. La terna definitiva estará compuesta por Manuel León, Israel Guirao y Armando Rojo, que se medirán a novillos de Gabriel Rojas en el coso del Baratillo.

Quién torea en la final de las novilladas de la Maestranza

En cuanto a los tres seleccionados, Manuel León (2006), de la escuela taurina de Badajoz, fue uno de los nombres que mejor impresión dejó en la apertura del ciclo. Recibió a su novillo a portagayola y después lo saludó con verónicas y chicuelinas en distintos terrenos ante un ejemplar muy huidizo de salida. Con la muleta, el animal terminó fijándose y León supo aprovechar sus nobles embestidas por ambos pitones. Sobresalieron la primera serie con la diestra y el final de faena al natural, dentro de una labor quizá algo extensa, pero de evidente oficio.

Israel Guirao (2008), de Valencia, firmó probablemente la faena más compacta del certamen. Su actuación estuvo muy por encima de las condiciones del animal. Se le vio toreado, con capacidad para limar asperezas a base de técnica, oficio y hondura en los muletazos. Fue ovacionado y su dimensión le ha servido para meterse con merecimiento en la terna definitiva.

Por último, Armando Rojo (2009), por su parte, dejó patente su buen gusto con la muleta. Un excelente trincherazo se convirtió en lo más artístico de aquella noche. El sevillano se colocó con la pierna adelantada, llevó al novillo templado e intentó torear siempre detrás de la cintura, con ese sello clásico tan reconocible en la escuela sevillana. Perdió sus opciones de triunfo con la espada, aunque ese fallo no le ha impedido estar en la final.

El jurado de las novilladas de la Maestranza

El jurado está formado por representantes de distintos estamentos de la tauromaquia: Rafael Cuesta, banderillero; Juan Manuel Pérez Alarcón, aficionado de la Tertulia Taurina El Porvenir de Sevilla; Anabel Moreno, expresidenta de la plaza de toros de Sevilla; Marcos Núñez, ganadero; y Lutgardo García, médico y escritor.

Ya advirtió durante la presentación del ciclo el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, que no sería imprescindible cortar orejas para acceder a la final, ya que también se tendrían en cuenta cualidades artísticas como el concepto del toreo, el oficio, las maneras y la personalidad mostrada por los novilleros en sus actuaciones.

A partir de ese criterio, el balance del certamen ha dejado un nivel bastante discreto con el poco bagaje de los actuantes. Solo se han cortado dos orejas, las logradas por Ignacio Sabater y Cristóbal de Lara, que finalmente se han quedado fuera de la final.

A qué hora es la final de las novilladas nocturnas de la Maestranza

La gran final comenzará a las 21.00 horas en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla.

La cita se ha adelantado una semana con respecto a otros años, ya que el ciclo arrancó el último jueves de junio. Esa modificación en el calendario responde además a la coincidencia con la feria de Santander, que se celebra del 18 al 26 de julio y también está gestionada por Lances de Futuro.

Dónde ver en TV la corrida del Corpus de Sevilla

La final de las novilladas de promoción de Sevilla podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura del festejo con programa previo desde las 20:30 horas.

La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara y el maestro Eduardo Dávila Miura, mientras que David Soria informará desde el callejón. Además, la retransmisión también estará disponible en Vodafone a través de OneToro TV para quienes quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.