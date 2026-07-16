Todos los espectáculos que llegan al Teatro Central de Sevilla esta temporada: obras, fechas y ocho estrenos absolutos

El Teatro Central de Sevilla reforzará el protagonismo de la creación andaluza durante su temporada 2026/2027, en la que participarán 24 compañías de la comunidad y se presentarán ocho estrenos absolutos de producciones locales. La nueva programación estará integrada por 42 espectáculos, 72 funciones y 41 compañías, de las que 11 son nacionales y seis internacionales, con propuestas de danza, teatro, música, circo y otros lenguajes escénicos.

Las obras de la temporada 2026/2027 del Teatro Central

Antes del inicio de la programación ordinaria, el espacio cultural acogerá nueve espectáculos de la Bienal de Flamenco de Sevilla entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre. Estas son las principales obras anunciadas para la nueva temporada:

‘El corazón de Ester’ , de Alberto Cortés: 23 y 24 de octubre.

, de Alberto Cortés: 23 y 24 de octubre. ‘Fondo alto’ , de Laila Tafur y Enrique del Castillo: 30 y 31 de octubre.

, de Laila Tafur y Enrique del Castillo: 30 y 31 de octubre. ‘Pueblo’ , de Mario Bermúdez y Marcat Dance: 30 y 31 de octubre.

, de Mario Bermúdez y Marcat Dance: 30 y 31 de octubre. ‘The dog days are over 2.0’ , de Jan Martens: 13 y 14 de noviembre.

, de Jan Martens: 13 y 14 de noviembre. ‘Brabant’ , de Proyecto Lorca y Enrique del Castillo: 20 y 21 de noviembre.

, de Proyecto Lorca y Enrique del Castillo: 20 y 21 de noviembre. ‘Personas, lugares y cosas’ , de Mogambo y Teatro Español: 20 y 21 de noviembre.

, de Mogambo y Teatro Español: 20 y 21 de noviembre. ‘El discurso’ , de Rosa Romero: 27 y 28 de noviembre.

, de Rosa Romero: 27 y 28 de noviembre. ‘Mujer en cinta de correr sobre fondo negro’ , de Alessandra García: 27 de noviembre.

, de Alessandra García: 27 de noviembre. ‘¿Tú sabes lo que es una posidonia?’ , de Alessandra García: 28 de noviembre.

, de Alessandra García: 28 de noviembre. ‘Libres!!!’ , de Andrés Lima y Teatro del Barrio: 5 y 6 de diciembre.

, de Andrés Lima y Teatro del Barrio: 5 y 6 de diciembre. ‘WE. Nosotros y los tiempos’ , de Mal Pelo: 11 y 12 de diciembre.

, de Mal Pelo: 11 y 12 de diciembre. ‘Un bostezo melancólico de la tierra’ , de Migue López: 18 y 19 de diciembre.

, de Migue López: 18 y 19 de diciembre. ‘Le Bal marionnettique’ , del Centro Dramático Nacional de Normandía-Ruan y Les Anges au Plafond: 19 y 20 de diciembre.

, del Centro Dramático Nacional de Normandía-Ruan y Les Anges au Plafond: 19 y 20 de diciembre. ‘Alboroto’ , de Truca Circus: del 21 al 23 de diciembre.

, de Truca Circus: del 21 al 23 de diciembre. ‘Un monstruo viene a verme’ , de LaJoven: 10 y 11 de enero.

, de LaJoven: 10 y 11 de enero. ‘Hatched Ensemble’ , de Mamela Nyamza: 15 y 16 de enero.

, de Mamela Nyamza: 15 y 16 de enero. ‘Gaze’ , de Bea Lamadrid: 22 y 23 de enero.

, de Bea Lamadrid: 22 y 23 de enero. ‘Dysphoria’ , de Histrión Teatro: 22 y 23 de enero.

, de Histrión Teatro: 22 y 23 de enero. ‘Zappa’ , con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y Daahoud Salim: 29 y 30 de enero.

, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y Daahoud Salim: 29 y 30 de enero. ‘Has been’ , de Sidi Larbi Cherkaoui y Martin Zimmermann: 5 y 6 de febrero.

, de Sidi Larbi Cherkaoui y Martin Zimmermann: 5 y 6 de febrero. ‘Poemas para un cuerpo en movimiento’ , de Andrés Marín y Juan Domínguez: 12 y 13 de febrero.

, de Andrés Marín y Juan Domínguez: 12 y 13 de febrero. ‘El nudo Gordiano’ , de Israel Elejalde y Teatro Kamikaze: 12 y 13 de febrero.

, de Israel Elejalde y Teatro Kamikaze: 12 y 13 de febrero. ‘La Quijá’ , de Paloma Muñoz: 19 y 20 de febrero.

, de Paloma Muñoz: 19 y 20 de febrero. ‘Occupy Bernarda’ , de Bárbara Sánchez: 26 y 27 de febrero.

, de Bárbara Sánchez: 26 y 27 de febrero. ‘Mil tres, say cheese. Les resurreccions de Don Giovanni’ , de Cabosanroque: 26 y 27 de febrero.

, de Cabosanroque: 26 y 27 de febrero. ‘Estoy enfadada, estoy rabiosa’ , de La Permanente: 5 y 6 de marzo.

, de La Permanente: 5 y 6 de marzo. ‘Gola’ , de Oriol Pla y Pau Matas: 5 y 6 de marzo.

, de Oriol Pla y Pau Matas: 5 y 6 de marzo. ‘Israel & Mohamed’ , de Israel Galván y Mohamed El Khatib: 12 y 13 de marzo.

, de Israel Galván y Mohamed El Khatib: 12 y 13 de marzo. ‘Lexicon’ , de El Conde de Torrefiel: 3 y 4 de abril.

, de El Conde de Torrefiel: 3 y 4 de abril. ‘Cervatana’ : 23 de abril.

: 23 de abril. ‘Ser verbena’ , de David Montero: 23 y 24 de abril.

, de David Montero: 23 y 24 de abril. ‘Danzas blancas. Variación 2’ , de Helena Martos: 30 de abril y 1 de mayo.

, de Helena Martos: 30 de abril y 1 de mayo. ‘Ra!’ , de Patricia Caballero: 30 de abril y 1 de mayo.

, de Patricia Caballero: 30 de abril y 1 de mayo. ‘Las gratitudes’ , de Producciones Teatrales Contemporáneas: 7 y 8 de mayo.

, de Producciones Teatrales Contemporáneas: 7 y 8 de mayo. ‘Otra cosa que no es otra conferencia’ , de Manu Rodríguez: 14 y 15 de mayo.

, de Manu Rodríguez: 14 y 15 de mayo. ‘Antígona, la estirpe maldita’ , de Atalaya: 14 y 15 de mayo.

, de Atalaya: 14 y 15 de mayo. ‘Immaqaa. Ici, peut-être’, de Mathurin Bolze: 21 y 22 de mayo.

Más de la mitad de las compañías serán andaluzas

La presencia de 24 compañías andaluzas convierte a la creación de la comunidad en uno de los grandes ejes de la nueva temporada. Estas formaciones representan más de la mitad de las 41 compañías incluidas en la programación y protagonizarán buena parte de los estrenos previstos.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que el Teatro Central mantiene su carácter “rompedor y multidisciplinar”, con 15 propuestas de danza, 11 de teatro, nueve de música, cuatro de circo y tres espectáculos vinculados a otros lenguajes escénicos.

Patricia del Pozo (i), tras la presentación de la temporada 2026-2027 del Teatro Central de Sevilla. / Rocío Ruz / E.P.

Una temporada de transición en la dirección

La temporada 2026/2027 ha sido diseñada “bajo la premisa de continuidad” por el equipo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. La programación servirá de puente entre la etapa dirigida por Manuel Llanes y el nuevo proyecto de la cordobesa Elena Carmona Sanjuán, elegida para ponerse al frente del Teatro Central tras el proceso selectivo convocado por la Consejería de Cultura.

La nueva responsable asumirá la dirección de uno de los espacios de referencia de la escena contemporánea española, marcado históricamente por la combinación de disciplinas, la experimentación y la apuesta por nuevos lenguajes artísticos.

Producciones propias y apoyo a la creación andaluza

El Teatro Central no se limitará a exhibir los espectáculos, sino que también participará en la producción y el acompañamiento artístico de varios proyectos. El espacio producirá ‘Zappa’, una propuesta que reunirá a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y al músico andaluz Daahoud Salim alrededor del universo creativo de Frank Zappa.

Además, será coproductor de ‘El corazón de Ester’, de Alberto Cortés, y de ‘Pueblo’, la nueva creación de Marcat Dance. Ambos proyectos cuentan con la participación de instituciones internacionales y desarrollarán parte de su recorrido fuera de España, favoreciendo la proyección exterior de la creación contemporánea andaluza.

Instante después de la presentación de la temporada. / Rocío Ruz / E.P.

El Central también acogerá obras nacidas en las residencias de creación del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, entre ellas las nuevas propuestas de Laila Tafur, Helena Martos, Rosa Romero, Migue López, Bea Lamadrid, Bárbara Sánchez y La Permanente.

Grandes nombres de la escena nacional e internacional

La programación nacional contará con compañías y creadores como Andrés Lima, Israel Elejalde, Mal Pelo, Oriol Pla, Paloma Muñoz y El Conde de Torrefiel. Entre las propuestas internacionales destacan las visitas de Jan Martens, Mamela Nyamza, Sidi Larbi Cherkaoui, Martin Zimmermann y Mathurin Bolze.

La coreógrafa sudafricana Mamela Nyamza, reciente León de Plata de la Bienal de Venecia, visitará por primera vez el Teatro Central con ‘Hatched Ensemble’, mientras que el creador francés Mathurin Bolze será el encargado de cerrar la temporada los días 21 y 22 de mayo.

Actividades para acercar el teatro a nuevos públicos

La relación con los espectadores continuará siendo uno de los ejes estratégicos del Teatro Central de Sevilla. La iniciativa Antropoloops celebrará su cuarta edición acercando la creación sonora a centros educativos, mientras que la coreógrafa Luz Arcas desarrollará durante el curso el programa ‘Prólogo’, basado en encuentros y conversaciones alrededor de algunos de los espectáculos programados.

También regresará ‘Maneras de hacer’, una propuesta que permite a los artistas compartir sus procesos creativos mediante talleres, encuentros y laboratorios abiertos al público.

La actividad del espacio se completará con una nueva edición de Naukas Sevilla, la programación semanal de la Filmoteca de Andalucía y los encuentros del Centro Andaluz de las Letras.

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Los abonos del Teatro Central saldrán a la venta el 8 de septiembre, mientras que las entradas individuales para los espectáculos estarán disponibles a partir de octubre.