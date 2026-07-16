The Prodigy vuelve a Sevilla para revolucionar Icónica Santalucía Sevilla Fest con su potente directo electrónico

Icónica Santalucía Sevilla Fest recibe por segunda vez en su escenario principal a una de las formaciones más influyentes de la música electrónica mundial: The Prodigy, pioneros absolutos de la cultura rave y referentes del sonido electrónico desde los años 90. La banda británica vuelve al festival, en el que ya agotaron localidades en 2024, mañana 17 de julio para protagonizar en la Plaza de España de Sevilla una de las citas más destacadas del calendario musical del próximo verano.

Un sonido que mezcla electrónica, punk y energía industrial

Dueños de un sonido inconfundible que fusiona electrónica, punk y energía industrial, The Prodigy ha marcado varias generaciones con discos esenciales como Music for the Jilted Generation, The Fat of the Land o Invaders Must Die. Temas como ‘Firestarter’, ‘Breathe’, ‘Smack My Bitch Up’ u ‘Omen’ se han convertido en himnos globales y en parte fundamental de la cultura musical contemporánea.

Tras su regreso a los escenarios, The Prodigy está protagonizando una de las giras más potentes de los últimos años, consolidándose —una vez más— como uno de los directos más contundentes e influyentes del panorama internacional. Su actuación en Icónica Santalucía Sevilla Fest supondrá una oportunidad extraordinaria para vivir de nuevo la propuesta escénica de la banda en un formato cuidado y en un entorno monumental único.

DJ Karpin, MBreaks y Xite completarán la noche electrónica

Tras el concierto de The Prodigy, bajo el paraguas de la marca Ritmika, DJ Karpin, MBreaks y Xite completarán una noche especial centrada en los sonidos electrónicos y clubbing; un auténtico trío de ases que garantizará el perfecto fin de fiesta.

DJ Karpin, uno de los grandes nombres de la escena andaluza, cuenta con más de dos décadas haciendo vibrar las pistas de baile de toda España; MBreaks llega con sus bajos explosivos y una energía arrolladora tras conquistar festivales como Monegros Desert Festival y Dreambeach; y Xite pondrá el broche más ecléctico y festivo de la noche con una sesión diseñada para no dejar de bailar.

Con todo, Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa fortaleciendo su identidad como uno de los grandes encuentros musicales y experienciales del Sur de Europa, trayendo a Sevilla a artistas esenciales de la escena internacional en una programación diversa y de primer nivel.

Horario del concierto de The Prodigy en Sevilla

El concierto de The Prodigy en Icónica Santalucía Sevilla Fest comenzará con la apertura de puertas a las 20:00 horas, mientras que la actuación de la banda británica está prevista para las 22:30 horas en la Plaza de España de Sevilla. Las entradas continúan a la venta en www.iconicafest.com.