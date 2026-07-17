Sting debuta en Sevilla para clausurar Icónica Santalucía Sevilla Fest con todas las entradas agotadas

El icónico Sting ofrece mañana el primer concierto de su carrera en Sevilla, para clausurar Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 en una cita que promete poner el broche de oro a la brillante edición 2026 del Festival. El artista británico actuará mañana, 18 de julio, en la Plaza de España, con su nueva y esperada gira mundial, STING 3.0 World Tour.

Acompañado por el virtuoso guitarrista Dominic Miller, su colaborador de largo recorrido, y por el dinámico batería Chris Maas —Mumford & Sons, Maggie Rogers—, Sting ofrece en Sevilla un recorrido vibrante por las canciones más emblemáticas y los tesoros menos conocidos de su extraordinario repertorio, revisados ahora bajo el prisma urgente, potente y preciso de un trío eléctrico.

Una nueva etapa creativa con STING 3.0

El STING 3.0 World Tour representa una nueva etapa creativa para el músico, compositor y activista, que vuelve a reinventarse con un formato más íntimo y enérgico. El concierto incluye temas de su extensa carrera —desde los clásicos de The Police hasta sus grandes éxitos en solitario— junto a nuevas composiciones como ‘I Wrote Your Name (Upon My Heart)’, mezclada por el ingeniero cuatro veces ganador del Grammy Robert Orton.

Sting (d) junto a Dominic Miller y Chris Maas. / Carter B. Smith

Sting, nacido en Newcastle y afincado en Londres desde los años 70, ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera, combinando su etapa con The Police y su prolífica trayectoria como solista. Es autor de una obra musical que ha marcado generaciones, galardonada con 17 premios Grammy, cuatro nominaciones al Óscar, un Golden Globe, un Emmy y reconocimientos como el Kennedy Center Honor, el Polar Music Prize, el Century Award de Billboard o el MusiCares Person of the Year. También ha recibido doctorados honoris causa por la Universidad de Newcastle, Berklee College of Music y Brown University, entre otras.

Música, cine, teatro y activismo

A lo largo de su carrera, Sting ha combinado la música con el cine, el teatro y el activismo. Ha participado en más de quince películas y protagonizado en Broadway ‘The Threepenny Opera’. Su musical ‘The Last Ship’, inspirado en su infancia en Wallsend, fue nominado al Tony y aplaudido por la crítica.

Comprometido con las causas sociales y medioambientales, fundó junto a su esposa Trudie Styler la Rainforest Fund, organización que desde 1989 ha celebrado dieciocho conciertos benéficos y apoya proyectos en más de veinte países para proteger los bosques tropicales y las comunidades indígenas que los habitan.

Dea Matrona abrirá la última noche del festival

Pero antes del esperado concierto de Sting, la velada comenzará con la energía arrolladora del dúo femenino irlandés Dea Matrona, encargado de abrir el último capítulo de esta edición del festival.

Formado en Belfast en 2018 por Orláith Forsythe y Mollie McGinn, Dea Matrona se ha consolidado como una de las propuestas más prometedoras del nuevo rock europeo. Inspiradas por leyendas como Fleetwood Mac y Led Zeppelin, el dúo ha sabido trasladar esa herencia clásica a un lenguaje contemporáneo, construyendo un sonido de rock alternativo marcado por una energía femenina arrolladora, romanticismo oscuro y una estética de tintes místicos.

En vivo, Dea Matrona despliega un show magnético y contundente, donde combinan escritura de corte clásico con una actitud indie contemporánea. Ambas alternan voces principales e instrumentos —intercambiando bajo y guitarra—, aportando dinamismo y personalidad a cada actuación.

Una banda en plena proyección internacional

Durante 2025 han reforzado su proyección internacional con giras y grandes escenarios, compartiendo cartel con artistas como The Corrs, Bryan Adams y The Darkness, además de participar en festivales de referencia como Glastonbury Festival.

Su talento también ha sido reconocido por la crítica y los medios. En 2024 fueron nombradas Spotlight Act of the Month por BBC Introducing, y en 2023 el Daily Star las incluyó en su lista de “Ones To Watch”.

Tras el lanzamiento de su álbum debut, For Your Sins, que alcanzó el número uno en la lista UK Independent Album Breakers, la banda ya prepara su segundo trabajo, previsto para 2026, acompañado de una gira europea.

El concierto de STING 3.0 en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, con la presencia de Dea Matrona, refuerza la apuesta de Icónica Santalucía Sevilla Fest por combinar grandes leyendas internacionales con nuevas propuestas de fuerte personalidad artística; y será una ocasión irrepetible para disfrutar del talento y carisma de una leyenda viva en un escenario tan emblemático como la Plaza de España, dentro de una edición del festival que ha vuelto a situar a Sevilla en el mapa internacional de los grandes eventos musicales.

Horario del concierto de Sting en Sevilla

La apertura de puertas será a las 20:00 horas. El concierto de Dea Matrona comenzará a las 21:30 horas, mientras que la actuación de Sting 3.0 está prevista para las 22:30 horas. Las entradas están agotadas.