B Jones quiere que su regreso a Tomorrowland 2026 dé esperanza a quienes luchan: 'Si ayudo a una sola persona, habrá tenido sentido'

Hace unos meses, Beatriz Martínez (B Jones) tuvo que alejarse de los escenarios para enfrentarse al mayor reto de su vida. Hoy, tras 7 meses hospitalizada, superar el cáncer y mientras continúa un largo proceso de recuperación, la artista española ha regresado al Mainstage de Tomorrowland con más fuerza que nunca. El festival que cambió su carrera y el escenario desde el que quiere compartir el mensaje más importante de su vida.

B Jones, durante su actuación en el Mainstage de Tomorrowland. / El Correo

Su vuelta será progresiva y todavía estará marcada por algunas secuelas del tratamiento, pero hay algo que nunca desapareció: la ilusión por volver a encontrarse con su público.

Desde el momento en que anunció públicamente su enfermedad, B Jones solo hizo una promesa, no fue una fecha para volver a girar, ni nuevos proyectos.. Solo se comprometió con ella misma y con todos sus seguidores a luchar para regresar al Mainstage de Tomorrowland. Ese fue el único compromiso que quiso asumir durante todo este proceso. Ese objetivo se convirtió en una de sus mayores motivaciones. En cada sesión de tratamiento, en cada ingreso hospitalario y en cada día de incertidumbre, imaginaba el momento de volver a subir al Mainstage. Esa imagen fue uno de los motores que la impulsó a seguir adelante cuando las fuerzas flaqueaban.

B Jones actuó en el Mainstage de Tomorrowland demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe un motivo para seguir adelante. “Quiero que cualquier persona que esté pasando por un momento muy difícil, sea cual sea el motivo, me vea volver y entienda que nunca debe rendirse. Habrá días en los que parezca que no quedan fuerzas, pero siempre existe un motivo para seguir adelante. Si mi regreso consigue dar esperanza o fuerza a una sola persona para continuar luchando, sentiré que compartir mi historia habrá tenido un sentido mucho más grande”, aseguró emocionada.

La música como motor de vida

Cuando los escenarios quedaron en silencio, la música nunca dejó de sonar. Desde el hospital, B Jones siguió componiendo, produciendo y soñando con el día en que volvería a ponerse delante de una cabina. La música fue su refugio, su fuerza y el hilo que la mantuvo conectada con su propósito cuando todo se detuvo.

Pero si hubo algo que la sostuvo tanto como la música fue el cariño recibido por toda la comunidad electrónica. Miles de seguidores, artistas, festivales, promotores, sellos discográficos y compañeros de profesión estuvieron a su lado durante todo este camino con mensajes, llamadas y muestras de apoyo que nunca olvidará.

Sentir que toda la familia de la música electrónica caminaba conmigo me dio fuerzas para seguir adelante. Nunca me sentí sola.

Su regreso al Mainstage de Tomorrowland no será únicamente el regreso de una artista. Será el regreso de una mujer que decidió no rendirse, de una mujer que hizo una promesa en el momento más difícil de su vida y que hoy, por fin, lo está cumpliendo. Es el comienzo de una nueva etapa en la que quiere utilizar la música para devolver al mundo la misma esperanza y la misma fuerza que un día recibió de quienes nunca dejaron de creer en ella.

"Resistiré", la canción más personal de B Jones

"Resistiré" es mucho más que una versión de un himno universal para B Jones. Es la banda sonora de uno de los momentos más difíciles de su vida, nacida durante su tratamiento contra el cáncer y convertida en un símbolo de fuerza, esperanza y amor familiar.

Interpretada por su hermana Elena, la canción surgió de la manera más natural. Ante la imposibilidad de encontrar una voz mientras la artista afrontaba los tratamientos médicos, Elena dio un paso al frente para hacer realidad un proyecto profundamente personal. Juntas grabaron el tema en el estudio de su sobrino en Madrid, en una jornada especialmente emocionante, apenas unas horas después de una sesión de quimioterapia.

Lejos de buscar la perfección musical, "Resistiré" representa el valor de compartir el camino con quienes más quieres. Un testimonio de resiliencia que hoy B Jones dedica a todas las personas que siguen luchando cada día, convirtiendo una experiencia íntima en un mensaje universal de esperanza.

DJ Mag Top 100

El regreso de B Jones al Mainstage de Tomorrowland coincide con la apertura de las votaciones del DJ Mag Top 100, un reconocimiento que para la artista adquiere este año un significado completamente diferente.

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Vota a B Jones en este enlace https://top100djsvote.djmag.com/

Más que un ranking, representa el apoyo de una comunidad que nunca dejó de acompañarla y el reconocimiento a una etapa en la que, incluso desde una habitación de hospital, nunca dejó de crear música. Porque, si algo tuvo claro durante estos meses, fue que mientras pudiera seguir componiendo, su sueño seguía vivo.