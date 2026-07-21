Cádiz, Sevilla y Huelva competirán en agosto en California por el 'oscar' a las mejores localizaciones de cine

El talento andaluz vuelve a estar de enhorabuena. Cinco enclaves de la comunidad (Cádiz capital, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Sevilla y Huelva) han sido reconocidos con una nominación a los LMGI Awards, considerados los 'Oscar' de los localizadores de rodajes a nivel internacional, por su papel en la producción de 'El joven Sherlock' ('Young Sherlock'), la serie creada por Guy Ritchie para Prime Video.

En estos escenarios trabajaron intérpretes como Hero Fiennes Tiffin (Sherlock Holmes), Dónal Finn (James Moriarty) y Zine Tseng (la princesa Gulun Shou'an / Xiao Wei). La responsable de convertir las calles andaluzas en el Londres y el París del siglo XIX es Irene Manrique, localizadora segoviana nominada en la categoría de Series de Época, que contó durante el rodaje con la colaboración de Alberto Molina, integrante del equipo de localizaciones de la serie.

Cádiz, del Londres victoriano al París de 1871

Cádiz capital se convirtió durante varias semanas en uno de los grandes decorados de la producción. Sus calles empedradas, sus fachadas encaladas y sus miradores al mar aportaron la esencia visual y arquitectónica necesaria para recrear el Londres y el París decimonónicos, explican desde la producción. Espacios tan reconocibles como la Plaza de Argüelles, el barrio de San Carlos, la Plaza Mina y la Plaza de la Candelaria se transformaron en el París de 1871 durante el rodaje.

Jerez de la Frontera, el Folies Bergère y la Medina de Constantinopla

Jerez de la Frontera aportó los decorados del Folies Bergère y una recreación de la Medina de Constantinopla. El Palacio del Recreo de las Cadenas, actual sede de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, se empleó para representar el Hotel Thérèse de París en la ficción, mientras que el Alcázar de Jerez sirvió también como escenario adicional.

Sevilla y Huelva, escenarios de Constantinopla y las minas de Riotinto

El rodaje no se limitó a la provincia gaditana. En Sevilla, los localizadores escogieron el Real Alcázar, la Casa de Pilatos y la Real Fábrica de Tabacos, hoy sede del rectorado de la Universidad de Sevilla, para recrear las calles de Constantinopla.

En Huelva, las antiguas explotaciones mineras de Nerva y Riotinto acogieron en marzo de 2025 varias escenas de la serie, con la Peña de Hierro como uno de los escenarios protagonistas del capítulo final, coincidiendo con las pesquisas del detective más famoso del mundo.

Ronda, nominada aparte con 'Las siete esferas'

Junto a las localizaciones de 'El joven Sherlock', esta edición de los LMGI Awards ha nominado también a Ronda (Málaga), gracias al trabajo del localizador Enrique Martín Guadamuro en la miniserie 'Las siete esferas', adaptación de la novela de misterio de Agatha Christie para Netflix. La producción se ambientó en rincones simbólicos de la ciudad malagueña como el Puente Nuevo, la Plaza de Toros y la Ermita de la Virgen de la Cabeza, además de escenarios de Setenil de las Bodegas, en Cádiz.

Los LMGI Awards, cita el 22 de agosto en Santa Mónica

Los LMGI Awards, otorgados por la Location Managers Guild International, premian el trabajo de los profesionales que buscan y gestionan los escenarios de rodaje para producciones de cine y televisión. "Estas nominaciones reconocen una labor que va mucho más allá de encontrar escenarios: implican interpretar las necesidades creativas del guion, localizar espacios capaces de transformarse en otros lugares y épocas, gestionar permisos, coordinar la logística y dirigir al equipo de localizaciones durante el rodaje", indican desde Andalucía Film Commission.

La 13ª edición de los premios se celebrará el 22 de agosto en Santa Mónica (California). 'El joven Sherlock' competirá por el galardón con series de la talla de 'Stranger Things' y 'Fallout'.