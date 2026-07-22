Antonio Muñoz acusa a Sanz de reabrir "a medias" el Teatro Lope de Vega tras tres años de cierre

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha acusado al Gobierno de José Luis Sanz de haber gestionado con "improvisación" la rehabilitación y reapertura del Teatro Lope de Vega, que volverá a recibir público en septiembre, coincidiendo con la Bienal de Flamenco, pero mantendrá cerrada la grada Paraíso por motivos de seguridad, como ha adelantado El Correo de Andalucía.

Muñoz ha calificado de "auténtico despropósito" que el teatro haya permanecido tres años cerrado y que ahora el Ayuntamiento anuncie su regreso sin poder utilizar la totalidad del aforo. "Después de dejar durante tres años a Sevilla sin uno de sus principales teatros, Sanz anuncia ahora una reapertura a medias", ha señalado el dirigente socialista.

Dos informes técnicos han concluido que la grada Paraíso no reúne actualmente las condiciones necesarias para acoger espectadores. Esta zona, con 113 localidades, representa alrededor del 15% del aforo habitual del Lope de Vega. La decisión municipal obligará además a devolver el importe de unas 600 entradas vendidas para los nueve espectáculos que la Bienal celebrará en este escenario.

El portavoz socialista ha defendido que "la seguridad debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración" y que el Consistorio debe respetar los dictámenes técnicos. Sin embargo, considera "incomprensible" que se anunciara la programación y se pusieran a la venta las localidades sin haber comprobado previamente que todas las zonas del teatro podían utilizarse.

A su juicio, las consecuencias de esta situación recaerán sobre quienes adquirieron sus entradas confiando en la información facilitada por el Ayuntamiento, pero también afectarán a la imagen de la Bienal y de la gestión cultural de la ciudad.

"Es incomprensible que se anunciara la programación y se pusieran a la venta las localidades sin haber comprobado previamente que todas las zonas del teatro podían utilizarse" Antonio Muñoz — Portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla

Muñoz ha recordado que el cierre del Lope de Vega se justificó por distintas deficiencias de seguridad, entre ellas las relacionadas con la instalación eléctrica, el telón ignífugo y el sistema contra incendios. "Tres años después, el Gobierno municipal pretende inaugurar el teatro sin poder garantizar la apertura completa de sus instalaciones", ha criticado.

El PSOE ha reclamado al alcalde que explique cuándo tuvo conocimiento de los problemas de la grada, por qué se vendieron entradas para esta zona y cuál es el calendario definitivo para instalar la nueva estructura prevista. Muñoz ha pedido "seriedad y respeto" hacia los profesionales y el público, y ha lamentado que la cultura sevillana vuelva a sufrir las consecuencias de "anuncios precipitados y rectificaciones posteriores".

Angie Moreno: "El PSOE no invirtió en ocho años ni un euro en el teatro"

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevila, Angie Moreno, recuerda que dos informes técnicos advirtieron de graves deficiencias de seguridad y defiende la sustitución completa de la grada Paraíso frente a un "parcheo" que hubiera puesto en riesgo a trabajadores y público. Además, la delegada reprocha a Muñoz que exija ahora explicaciones cuando en ocho años de gobierno municipal no invirtió "ni un euro" en el teatro

En las próximas semanas concluirán, además, actuaciones como el telón cortafuegos, las nuevas puertas de emergencia, la iluminación ornamental y la restauración de elementos históricos, en una inversión que supera ya los 9,5 millones de euros.