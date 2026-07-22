Cantores de Híspalis vuelven a Triana por la Velá de Santa Ana para celebrar sus 50 años: "Los vamos a sorprender"

Cuando Cantores de Híspalis comenzó su andadura, sus integrantes eran apenas unos niños que jugaban y disfrutaban con la música. 50 años después, aquel grupo se ha convertido en uno de los grandes nombres de las sevillanas y continúa subiéndose a los escenarios con la misma ilusión de entonces. “Comenzamos con pantalones cortos, niños que jugaban y se divertían con la música. Poco a poco fuimos siendo profesionales de la música y ahora somos los clásicos de la música y, dentro de muy poco tiempo, seremos los viejos de la música. Pero seguimos en pantalones cortos”, explica Juani, integrante del grupo.

El aniversario llega este año acompañado de distintos reconocimientos y con una cita especialmente significativa para el grupo. Cantores de Híspalis recibirá la Distinción Especial a la Trayectoria Artística durante la Velá de Santa Ana, un homenaje a sus cinco décadas de carrera que tendrá lugar precisamente en Triana, uno de los barrios más vinculados a su historia. Este jueves, además, el grupo regresará al escenario para celebrar sus 50 años junto a los trianeros.

Un año de reconocimientos para Cantores de Híspalis

La distinción de la Velá de Santa Ana se suma a un año especialmente intenso para Cantores de Híspalis. La formación comenzó 2026 participando en la Cabalgata de Reyes con una carroza conmemorativa y, posteriormente, recibió la Medalla a las Artes de Andalucía el pasado 28 de febrero.

También la Feria de Sevilla quiso sumarse a la celebración de este medio siglo de trayectoria con la presencia del anagrama conmemorativo de sus 50 años. Ahora es la Velá de Santa Ana la que pone el broche a esta sucesión de homenajes.

“Estamos encantados. Este año llevamos un año que parece, como yo digo a mis amigos, que estamos de moda”, cuenta Carlos Ruiz, integrante del grupo, que reconoce la ilusión que les hace recibir esta distinción por una trayectoria que comenzó hace ahora cinco décadas.

“Ahora, en la Velá de Santa Ana, nos van a dar un reconocimiento a la trayectoria artística por 50 años del nombre Cantores de Híspalis”, añade.

Triana, mucho más que un escenario

Para Cantores de Híspalis, recibir este reconocimiento en Triana tiene un significado especial. El barrio forma parte de su imaginario, de sus canciones y de una historia que se ha construido durante décadas. Es uno de esos lugares que no necesitan presentación cuando se habla de la formación.

“Triana es el santo y seña de este grupo, aparte del Polígono San Pablo, que fue un barrio que también tuvo mucho que ver en la creación del mismo. Pero Triana fue nuestra tierra de adopción”, explica Juani.

El vínculo es todavía más estrecho en el caso de Carlos Ruiz, nacido en el barrio. Por eso, para sus compañeros, esta distinción tiene también un destinatario especial. "Creo que va a disfrutar de este galardón más que nosotros", bromea Juani.

Y es que volver a Triana después de 50 años de trayectoria no es una actuación cualquiera. Es regresar a un lugar que ha acompañado a Cantores de Híspalis desde sus primeros pasos y que ahora volverá a escuchar sus canciones en una noche marcada por el aniversario.

“Un breve resumen de 50 años no puede ser breve”

Medio siglo de historia da para mucho. Tantas canciones, escenarios, viajes y generaciones hacen difícil resumir en unas pocas palabras todo lo que ha vivido el grupo desde sus comienzos.

“Un breve resumen de 50 años no puede ser breve, es imposible”, reconoce Juani.

En este tiempo, Cantores de Híspalis ha pasado de aquellos primeros años de juventud a convertirse en uno de los grandes referentes de las sevillanas, llevando su música más allá de Sevilla y de Andalucía y contribuyendo a que este género llegara a públicos y escenarios de distintos lugares.

La formación ha sabido evolucionar con los años sin renunciar a sus raíces. Las grandes producciones, los nuevos escenarios y las distintas generaciones de músicos y espectadores han formado parte de una carrera en la que la tradición y la innovación han convivido.

Pascual González y el recuerdo de todos los que pasaron por el grupo

Hablar de la historia de Cantores de Híspalis supone también recordar a quienes dejaron su huella en ella. Entre ellos, una figura ocupa un lugar especialmente importante: Pascual González, uno de los grandes nombres vinculados a la formación y una persona fundamental en su trayectoria.

Su ausencia continúa presente entre quienes compartieron con él tantos años de música. Su legado permanece en las canciones y en el recuerdo de sus compañeros, pero también en la propia identidad del grupo.

“Todo el mundo ha aportado. Los que están en el cielo y los que no están, todos han aportado su granito de arena a Cantores”, recuerda Carlos Ruiz.

El integrante de la formación habla de manera especial de quien fuera su compañero y amigo. “Es cierto que mi compadre Pascual, por aquello de componer, que escribía como los ángeles y componía de manera distinta a los demás, claro que nos hace falta”.

Pero Pascual González no es el único nombre que forma parte de esta historia. Detrás de los 50 años de Cantores de Híspalis hay generaciones de músicos, compañeros, amigos y familiares que han contribuido a construir el camino recorrido por el grupo.

Una noche de sorpresas en Triana

Este jueves, Cantores de Híspalis volverá a subirse al escenario en Triana para celebrar sus cinco décadas de trayectoria. Será una noche para mirar atrás, recordar el camino recorrido y rendir homenaje a quienes han formado parte de él, pero también para demostrar que al grupo todavía le queda mucho por cantar.

Porque si algo ha acompañado a Cantores de Híspalis durante estos 50 años ha sido precisamente su capacidad para innovar y sorprender al público.

“Nosotros siempre hemos sido un grupo que hemos intentado innovar. Pues el jueves seguramente esa innovación se plasmará en el escenario”, adelanta Juani.

La formación espera que la cita reúna a un público multitudinario y que Triana vuelva a convertirse en el escenario perfecto para celebrar una historia que comenzó hace medio siglo.

“Esperemos que todo, no solo los trianeros sino todo aquel que se acerque, disfrute. Yo espero que Santa Ana se bloquee, que Castilla se bloquee, Pureza, el Altozano y el puente, y que haya muchísima gente, porque los vamos a sorprender”, asegura Ruiz.

50 años después de sus comienzos, Cantores de Híspalis sigue mirando hacia delante sin olvidar de dónde viene. Las modas han cambiado, los escenarios también y las generaciones se han sucedido, pero la esencia permanece.

Y este jueves, en Triana, los Cantores volverán a demostrar que medio siglo después todavía siguen teniendo ganas de cantar, de innovar y, sobre todo, de seguir siendo ellos mismos.