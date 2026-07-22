José Luis Sanz, sobre la grada paraíso del Lope de Vega: "Si los técnicos han recomendado que en este momento no se puede utilizar, pues no se utiliza"

En septiembre, para la Bienal de Flamenco, el público volverá al Teatro Lope de Vega pero no podrá hacer uso de la Grada Paraíso. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado la noticia, adelantada por El Correo de Andalucía, y ha defendido la decisión de mantener cerrada esta zona del teatro en su reapertura de septiembre, después de que dos informes técnicos concluyeran que esta zona no reúne las condiciones de seguridad necesarias para acoger público.

"Si los técnicos han recomendado que en este momento esa grada no se pueda utilizar, pues no se utiliza", ha afirmado Sanz a preguntas de los periodistas durante la presentación del plan Sevilla Centro Vivo. El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento actuará conforme a los dictámenes técnicos y ha comparado esta decisión con el cierre del teatro hace tres años, cuando los informes alertaron de deficiencias en la instalación eléctrica, el telón ignífugo y el sistema contra incendios.

El Lope de Vega levantará de nuevo el telón en septiembre, coincidiendo con la Bienal de Flamenco, aunque lo hará sin las 113 localidades de Paraíso, alrededor del 15% del aforo habitual. El primer informe, fechado el 30 de junio, advertía de incumplimientos contra incendios y señalaba que no podía certificarse que la estructura soportara el peso de las butacas originales. Un segundo dictamen, conocido el 17 de julio, confirmó la imposibilidad de abrir esta zona con plenas garantías.

Devolución de más de 600 entradas

La decisión obligará a devolver el importe de unas 600 entradas ya vendidas para nueve espectáculos de la Bienal. Las localidades costaban entre 12 y 15 euros y estaban entre las más económicas del recinto. Cultura prevé iniciar "en las próximas semanas" el procedimiento de reembolso.

El Ayuntamiento había anunciado en marzo que dado que las butacas de esta zona no se podían restaurar, según el dictamen de los técnicos, había prodecido a reservar una inversión superior a 100.000 euros para renovar íntegramente la grada. Sin embargo, no se ha llegado a tiempo para la reapertura. Las antiguas butacas ya están siendo retiradas y el Consistorio tramitará de urgencia la instalación de una nueva estructura. Aunque la obra podría quedar terminada a finales de año, la previsión municipal es que Paraíso no vuelva a recibir público hasta comienzos de 2027.

Sanz ha subrayado que la prioridad es garantizar la seguridad y que el teatro podrá reabrir sin esta zona durante la próxima temporada cultural.