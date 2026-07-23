Morante de la Puebla afronta un verano de casi 30 corridas en El Puerto, Málaga o Huelva: fechas, plazas y carteles

Morante de la Puebla se prepara para un verano intenso. Una temporada en la que el sevillano está desplegando su amplia tauromaquia en cada festejo. Cada cita se convierte en un acontecimiento taurino. Lleno tras lleno en todas las plazas, el torero de La Puebla del Río sigue captando la atención de los aficionados y promete dejar tardes de gloria durante los meses de verano, con casi 30 corridas programadas.

Tras su retirada inesperada en Las Ventas, eran muy pocas las garantías de que el sevillano volviera a los ruedos y, mucho menos, de que completara una temporada entera. De principio a fin. Desde el Domingo de Resurrección en la Maestranza hasta un hipotético 12 de octubre en Sevilla, que está negociando con la empresa Lances de Futuro, según adelantó Jesús Bayort.

El genio de La Puebla volvió a los ruedos porque “hacía falta” para que la tauromaquia tuviera una mayor trascendencia en la sociedad. A partir de esa premisa, el sevillano brilló con más fuerza que nunca en su Resurrección en los ruedos y en una Feria de Abril antológica, con tardes que pasaron a la historia del coso del Baratillo, como aquella faena al toro Colchonero, de Álvaro Núñez. Tras su paso por Sevilla, llegaron de nuevo los triunfos en otras plazas de Andalucía y volvió a brillar en el Corpus, con un público entregado al arte de las marismas del Guadalquivir. Aún perdura aquella salida a hombros por las calles de Sevilla, como si fuera un palio llevado por una legión de seguidores entre el fervor de la multitud.

En Pamplona no pudo salir a hombros, aunque volvió a demostrar el arte que atesora con un grandioso quite por chicuelinas. En Lisboa volvió a cuajar una faena completa. A la luz de la luna, el de La Puebla dejó una tarde antológica en tierras lusas, colocando banderillas, toreando con la muleta y mostrando la maestría que le caracteriza.

Morante de la Puebla en la Feria de San Fermín 2026 / El Correo

Un agosto intenso: cuatro tardes en el Puerto de Santa María

Ahora se le presenta un verano cargado de compromisos taurinos. Morante ha actuado ya en 18 tardes y, sumadas las casi 30 corridas que tiene por delante, podría rondar los 50 festejos al final del año.

Agosto será el mes más fuerte, con hasta 16 corridas programadas. Destacan las cuatro corridas de El Puerto de Santa María, el doblete en la Feria de Málaga o su compromiso en las Colombinas de Huelva. En septiembre serán menos festejos, aunque tendrán mucha trascendencia la Goyesca de Ronda y su regreso a la Feria de San Miguel. Todo ello sin contar los contratos que pueda seguir sumando, con una posible Feria de Otoño en Las Ventas y ese hipotético cierre de temporada en la Maestranza.

Todas las corridas de toros de Morante de la Puebla

25 de julio . Santander , 18.30. Corrida de Beneficencia. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante, Marco Pérez y Aarón Palacio.

. , 18.30. Corrida de Beneficencia. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante, Marco Pérez y Aarón Palacio. 30 de julio . Palma de Mallorca , 21.00. Corrida mixta. Toros de Hdros. de Ángel Sánchez y Juan Pedro Domecq para Diego Ventura, Morante y Castella.

. , 21.00. Corrida mixta. Toros de Hdros. de Ángel Sánchez y Juan Pedro Domecq para Diego Ventura, Morante y Castella. 1 de agosto . El Puerto de Santa María , 20.00. Toros de Álvaro Núñez para Morante, Talavante y Juan Ortega.

. , 20.00. Toros de Álvaro Núñez para Morante, Talavante y Juan Ortega. 2 de agosto . El Puerto de Santa María , 20.00. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Roca Rey y Pablo Aguado.

. , 20.00. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Roca Rey y Pablo Aguado. 3 de agosto . Huelva , 20.00. Toros de Juan Pedro Domecq, Torrealta, Cayetano Muñoz, José Luis Pereda, Santiago Domecq y Domingo Hernández para Morante, Daniel Luque y David de Miranda.

. , 20.00. Toros de Juan Pedro Domecq, Torrealta, Cayetano Muñoz, José Luis Pereda, Santiago Domecq y Domingo Hernández para Morante, Daniel Luque y David de Miranda. 7 de agosto . Marbella , 22.00. Toros de Cayetano Muñoz para Morante, Manzanares y Aarón Palacio.

. , 22.00. Toros de Cayetano Muñoz para Morante, Manzanares y Aarón Palacio. 8 de agosto . El Puerto de Santa María , 20.00. Toros de El Freixo para Morante, Manzanares y Daniel Crespo.

. , 20.00. Toros de El Freixo para Morante, Manzanares y Daniel Crespo. 9 de agosto . El Puerto de Santa María , 20.00. Toros de Hnos. García Jiménez para Morante, Borja Jiménez y David de Miranda.

. , 20.00. Toros de Hnos. García Jiménez para Morante, Borja Jiménez y David de Miranda. 14 de agosto . San Sebastián , 18.00. Corrida mixta. Toros de Carmen Lorenzo y Garcigrande para Guillermo Hermoso de Mendoza, Morante y Manzanares.

. , 18.00. Corrida mixta. Toros de Carmen Lorenzo y Garcigrande para Guillermo Hermoso de Mendoza, Morante y Manzanares. 15 de agosto . Gijón , 18.30. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Manzanares y Pablo Aguado.

. , 18.30. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Manzanares y Pablo Aguado. 20 de agosto . Málaga , 19.00. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Diego Urdiales y Fortes.

. , 19.00. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Diego Urdiales y Fortes. 22 de agosto . Málaga , 19.00. Toros de Garcigrande y Torrealta para Morante, Roca Rey y David de Miranda.

. , 19.00. Toros de Garcigrande y Torrealta para Morante, Roca Rey y David de Miranda. 24 de agosto . Cuenca , 18.30. Toros de Román Sorando Herranz para Morante, Talavante y Juan Ortega.

. , 18.30. Toros de Román Sorando Herranz para Morante, Talavante y Juan Ortega. 25 de agosto . Almagro , 19.30. Toros de Cayetano Muñoz para Morante, Manzanares y Roca Rey.

. , 19.30. Toros de Cayetano Muñoz para Morante, Manzanares y Roca Rey. 26 de agosto . Cuenca , 18.30. Toros de Domingo Hernández para Morante, Manzanares y Borja Jiménez.

. , 18.30. Toros de Domingo Hernández para Morante, Manzanares y Borja Jiménez. 28 de agosto . Almería , 19.00. Toros de Álvaro Núñez y Hnos. García Jiménez para Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado.

. , 19.00. Toros de Álvaro Núñez y Hnos. García Jiménez para Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado. 29 de agosto . Bilbao , 18.00. Toros de Garcigrande para Morante, Daniel Luque y Borja Jiménez.

. , 18.00. Toros de Garcigrande para Morante, Daniel Luque y Borja Jiménez. 30 de agosto . San Sebastián de los Reyes , 19.00. Toros de Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez para Morante, Castella y Manzanares.

. , 19.00. Toros de Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez para Morante, Castella y Manzanares. 1 de septiembre . Palencia , 18.00. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Talavante y Tomás Rufo.

. , 18.00. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Talavante y Tomás Rufo. 5 de septiembre . Goyesca de Ronda , 18.00. Toros de David Ribeiro Telles y Garcigrande para Diego Ventura, Morante, Manzanares y Juan Ortega.

. , 18.00. Toros de David Ribeiro Telles y Garcigrande para Diego Ventura, Morante, Manzanares y Juan Ortega. 6 de septiembre . Aranjuez , 18.30. Corrida del Motín. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Ortega y Aguado.

. , 18.30. Corrida del Motín. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Ortega y Aguado. 11 de septiembre . Valladolid , 18.00. Toros de Garcigrande para Morante, Emilio de Justo y Mario Navas.

. , 18.00. Toros de Garcigrande para Morante, Emilio de Justo y Mario Navas. 12 de septiembre . Albacete , 18.00. Toros de Domingo Hernández para Morante, Paco Ureña y Borja Jiménez.

. , 18.00. Toros de Domingo Hernández para Morante, Paco Ureña y Borja Jiménez. 14 de septiembre . Murcia , 18.30. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante, Manzanares y Talavante.

. , 18.30. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante, Manzanares y Talavante. 19 de septiembre . Almodóvar del Campo , 18.00. Toros de Santiago Domecq para Morante, Talavante y David de Miranda.

. , 18.00. Toros de Santiago Domecq para Morante, Talavante y David de Miranda. 27 de septiembre . Sevilla , 18.00. Toros de Garcigrande para Morante, Daniel Luque y Borja Jiménez.

. , 18.00. Toros de Garcigrande para Morante, Daniel Luque y Borja Jiménez. 9 de octubre. Valencia, 17.30. Toros de Álvaro Núñez para Morante, Roca Rey y Tomás Rufo.

Así está el escalafón taurino 2026

Según el portal Mundotoro, a fecha 23 de julio, Alejandro Talavante lidera la clasificación con 31 festejos y 46 orejas. Le siguen Juan Ortega, con 25 corridas y 24 orejas, y Roca Rey, con 22 festejos y 41 orejas.