Las entradas para el Festival del Patio + Metrópolis salen a la venta el lunes desde 5 euros: cómo ver a Los Planetas, Luz Casal o La Plazuela en Sevilla

La venta de entradas del Festival del Patio + Metrópolis, organizado por la Diputación Provincial de Sevilla, arrancará este lunes 27 de julio a las 10.00 horas a través de las webs www.festivaldelpatio.es y www.entradas.com. La tercera edición de la cita, que se celebrará entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre en el Patio de la Diputación y cinco municipios del área metropolitana sevillana, reunirá a artistas como Los Planetas, Luz Casal, Tanxugueiras, Pablo López o La Plazuela, con entradas desde 5 euros.

La organización ha optado de nuevo por una venta escalonada, día a día, para repartir la demanda entre los distintos conciertos del cartel. El lunes 27 se activarán las entradas para las cuatro citas del Patio de la Diputación: Tanxugueiras, el trío gallego formado por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro; Morgan, banda liderada por la cantante Nina de Juan; Los Planetas, uno de los grupos más influyentes del rock alternativo español, y Ginebras, cuarteto ganador del Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año 2024.

Calendario de venta, día a día

El resto de la programación se irá liberando en los días siguientes. El martes 28 de julio se pondrán a la venta las entradas de Abraham Mateo y Café Quijano. El miércoles 29 será el turno del malagueño Pablo López y de Luz Casal. Por último, el jueves 30 de julio se activará la venta para el dúo granadino de La Plazuela, que regresa al festival después de tocar dos años atrás en San José de la Rinconada.

En cuanto a precios y horarios, los conciertos celebrados en el Patio de la Diputación tendrán un coste único de 10 euros y comenzarán a las 21.00 horas, mientras que las citas de Metrópolis en los distintos municipios costarán 5 euros y arrancarán a las 22.00 horas, según ha confirmado la organización.

Los Planetas, Luz Casal y La Plazuela, entre los cabezas de cartel

El 18 de septiembre, Los Planetas llevarán al Patio de la Diputación su directo en formato Esencial, con el que repasan tres décadas de trayectoria como referentes del indie nacional. Un día antes, el 17 de septiembre, Morgan presentará su disco Hotel Morgan, y el 16 de septiembre abrirá el ciclo Tanxugueiras con la gira de O Cuarto, con el que el trío celebra diez años de carrera.

Ya en la extensión Metrópolis, Luz Casal actuará el 26 de septiembre en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas con el espectáculo Me voy a permitir, y La Plazuela cerrará el festival el 3 de octubre en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe, donde presentará su segundo disco, Lugar nº0 (DLY).

Nueve conciertos repartidos por la provincia

Además de las citas del Patio, Metrópolis llevará música en directo a La Rinconada, Utrera, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe. El ciclo arrancará el 11 de septiembre en el Recinto Municipal El Abrazo de La Rinconada con Abraham Mateo, seguirá el 12 de septiembre en la Plaza de Toros de Utrera con Café Quijano y continuará el 25 de septiembre en el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra con Pablo López.

El festival, que este año presenta una imagen firmada por el artista Javier Infante del Rosal, se consolida así como una de las citas musicales de referencia del calendario cultural andaluz, con nueve conciertos y precios que se mantienen entre los 5 y los 10 euros.