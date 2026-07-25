¿Es necesario ver ‘La Odisea’ en IMAX? Estas son las siete salas disponibles en España

La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, ha reabierto el debate sobre cuál es la mejor sala para disfrutar de una película. El cineasta británico ha vuelto a llevar la tecnología cinematográfica al límite con el primer largometraje rodado completamente con cámaras de película IMAX, incluidas las nuevas cámaras IMAX Keighley.

La respuesta a la pregunta de si es imprescindible verla en IMAX es sencilla: no es necesario para seguir la historia, pero sí es la opción que permite acercarse más a la experiencia visual diseñada por Nolan. La película puede verse en salas convencionales, aunque el tamaño y la proporción de la imagen varían dependiendo del sistema de proyección.

Qué cambia al ver ‘La Odisea’ en IMAX

El formato más completo es el IMAX de 70 mm, que utiliza una relación de aspecto de 1.43:1. Esto permite mostrar una imagen mucho más alta que la de una pantalla convencional, aprovechando unas pantallas que se extienden prácticamente desde el suelo hasta el techo de la sala.

En los cines tradicionales, parte de la información situada en la zona superior e inferior del encuadre queda fuera de la pantalla. Las salas IMAX digitales españolas utilizan generalmente una relación de aspecto de 1.90:1, por lo que ofrecen más imagen vertical y una mayor sensación de inmersión, aunque no llegan a mostrar todo el encuadre del IMAX de 70 mm.

La exclusividad del formato original es enorme. Solo alrededor de 41 cines de todo el mundo pueden proyectar La Odisea en película IMAX de 70 mm. La mayoría se encuentran en Estados Unidos y Canadá, junto a unas pocas salas del Reino Unido, Bélgica, Francia, República Checa y Australia. Ninguna está situada en España ni en Latinoamérica.

Los siete cines IMAX de España donde ver ‘La Odisea’

Aunque no disponen de proyección IMAX de 70 mm, estas son las siete salas IMAX españolas que ofrecen la mejor alternativa para disfrutar de la escala visual de la película:

Cinesa Diagonal Mar , en Barcelona.

, en Barcelona. Cines Palafox , en Zaragoza.

, en Zaragoza. Kinépolis Valencia , en Paterna, Valencia.

, en Paterna, Valencia. Kinépolis Ciudad de la Imagen , en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Cinesa Parquesur , en Leganés, Madrid.

, en Leganés, Madrid. Cinesa Heron City , en Las Rozas, Madrid.

, en Las Rozas, Madrid. Cinesa Mallorca Fashion Outlet, en Marratxí, Mallorca.

Por tanto, ver La Odisea en una sala IMAX no es obligatorio, pero sí recomendable. Las siete salas españolas permiten disfrutar de una pantalla de mayores dimensiones, más imagen vertical y un sonido más envolvente. Sin embargo, para contemplarla exactamente en el formato IMAX de 70 mm en el que fue rodada habría que viajar fuera de España.