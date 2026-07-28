Los hilos del miedo del cordobés Salvador Gutiérrez llegan a Prime Video: "La publicación de 'El Garaje' tuvo más de diez millones de lecturas y me habló gente de todo el mundo"

El escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís abandonará lo vertical para pasarse a lo horizontal: sus hilos de Twitter inician un viaje desde las redes sociales hasta una plataforma global con el estreno de Los hilos del miedo, una miniserie de suspense psicológico que llegará próximamente al catálogo de Prime Video en España. Ya hubo una primera parada, aunque vertical, de la trama con el estreno del episodio piloto El Garaje en la plataforma TikTok que, tras la publicación del hilo, tuvo más de diez millones de lecturas.

La ficción, producida por Sony Pictures España, adapta las historias que el autor publica desde hace años en X bajo el usuario @gutisolis, lugar en el que ha logrado convertir en fenómeno sus hilos de ficción, algunos de los cuales han superado los diez millones de visualizaciones. Sus relatos, que parten de situaciones cotidianas para adentrarse en el thriller, el misterio o lo paranormal, fueron recopilados en 2023 en el libro Colgados de un hilo.

El último día de confinamiento para empezar a publicar

"Comencé con los hilos el último día de confinamiento. De hecho, mi primer hilo lo publiqué el peor día de la historia para hacerlo: era el primer día que se podía salir a la calle", explica Gutiérrez. "No quiero imaginar la repercusión que hubiera tenido de hacerlo en pleno confinamiento, cuando todos estábamos pendientes de las pantallas", recuerda. Desde ese primer hilo, el escritor cuenta cómo comenzaron a llegarle ofertas para adaptar sus hilos a cortometrajes o películas cortas. Sin embargo pero, a pesar de no concebir sus hilos sin las imágenes que los acompañaban, siempre decía que no: "No terminaba de ver lo que me proponían, lo último que se me pasaba por la cabeza era tener una adaptación audiovisual" confiesa el escritor a este periódico.

La miniserie consta de ocho episodios de aproximadamente cinco minutos y está inspirada en "la atmósfera de terror cotidiano", que caracteriza las narraciones del escritor cordobés. El proyecto parte del episodio piloto gratuito El garaje, que cosechó un notable éxito en TikTok con 28,4 millones de visualizaciones, más de 262.000 ‘me gusta’ y cerca de 300.000 interacciones, según la productora.

"La publicación de El Garaje tuvo más de diez millones de lecturas y gente de todo el mundo se quiso poner en contacto conmigo", indica el escritor cordobés. "Recibí una oferta de Sony, y justo después de llegar a un acuerdo recibí la llamada de dos directores de cine, uno de ellos muy reconocido, para transformar el hilo en una película", añade. Además, explica la clave que lo motivó a elegir a Sony: "No me decidí por ellos por su dimensión mundial en el cine y porque ellos me propusieron justo lo que yo quería hacer con mis hilos". "Esas historias innovadoras para redes, breves, continuas y de cierre sorprendente, no quería que se convirtieran en el típico corto, sino que el espíritu con el que yo lo había escrito se mantuviera", cuenta Salvador Gutiérrez.

Salvador Gutiérrez junto a TAI y Sony en el estreno del episodio piloto 'El Garaje' / El Correo

El cordobés cuenta cómo escribía sin pensar en un recorrido audiovisual, aunque "es cierto que las ofertas empezaron a llegar muy pronto". En este sentido, el escritor invita a mirar con perspectiva cuál ha sido su manera de volcar historias en hilos de Twitter: "Lo que yo hago viene a ser un storyboard: Twitter te limita los caracteres y todo se tiene que volver más concreto, sintético, y preferiblemente acompañarlo de una imagen".

Por su parte, el director general de Sony Pictures Entertainment España, Iván Losada, ha destacado la visión estratégica del proyecto y ha señalado cómo "en la compañía nos esforzamos constantemente por desafiar las convenciones, y nos enorgullece impulsar la innovación en el entretenimiento de formato corto y estrenar Los Hilos del Miedo en Prime Video".

Qué perfil de actor busca Salvador Gutiérrez para su miniserie

Ante las incógnitas acerca de qué actores y actrices serán los fichados por el casting de Los hilos del miedo, Gutiérrez Solís confiesa que durante este tiempo "se va pensando" en quiénes te hacen especial ilusión para encarnar a los personajes de la que es tu propia historia.

En este sentido, el escritor adelanta que lo que va a plantear la productora Sony "le encanta", un modus operandi calificado como "innovador" y "vanguardista": "Hay que tener en cuenta que se grabó el episodio piloto de El Garaje, los episodios están guionizados y dirigidos con gente joven que ha terminado sus estudios en la Escuela de Cine de Madrid (TAI)". "Son chavales muy jóvenes pero que los habéis podido ver en cortos de Almodóvar o películas como Torrente, poseen un bagaje increíble", apuntilla.

El escritor, que además es profesor en el Máster de Escritura Creativa en la Universidad Internacional de Valencia y el director del Festival de Novela Negra del Sur, relata emocionado que se encuentra ilusionado por integrar en la miniserie a la que será la nueva generación de cineastas, actores y actrices de este país: "Eso me encanta, estoy seguro de que algunos de los chicos que van a protagonizar los episodios serán los mimos que veremos recogiendo goyas y otros premios en muy poco tiempo". "Son realmente muy buenos", opina el escritor.

La obra de Salvador Gutiérrez Solís se puede encontrar en decenas de antologías y ha sido traducida a varios idiomas; ejerce la crítica literaria en diferentes publicaciones y también es articulista. Unas historias que comenzaron sin pretensiones, pero que ahora podrán llegar a millones de personas para elegir si apreciarlas.