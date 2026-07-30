Fallece Manolo Solo, actor algecireño, a los 62 años: reacciones y última hora, en directo

El actor Manolo Solo, nacido en Algeciras (Cádiz) en 1964 con el nombre de Manuel Jesús Fernández Serrano, ha muerto este jueves a los 62 años enfermo de cáncer. El intérprete gaditano, popular por títulos como La isla mínima, Tarde para la ira o El buen patrón, se había convertido en una de las caras habituales del cine español de las últimas dos décadas.

Solo fue distinguido con el Premio Goya al mejor actor de reparto por su papel en Tarde para la ira (2016), un reconocimiento al que sumó otras cuatro candidaturas a lo largo de su carrera. Su filmografía, iniciada en 2003, roza el medio centenar largo de títulos: en concreto, 55 películas, entre ellas su último trabajo estrenado, Una quinta portuguesa (Avelina Prat, 2025).

El vértigo de ser nominado, edición tras edición Pese a acumular cinco nominaciones al Goya, Manolo Solo aseguraba que la sensación nunca dejaba de ser intensa. "La primera me desarboló por completo, las demás no han sido como esa, pero están a un nivel de que se te alteran los pulsos y el corazón se te acelera", explicaba en algunas entrevistas. Una declaración que refleja la humildad con la que siempre habló de su carrera y de los reconocimientos que fue recibiendo.

Víctor Navarro Del rock a la interpretación: la carrera de Manolo Solo en la música Antes de dedicarse a la actuación, Manolo Solo tuvo una vida como músico en Sevilla. Fue bajista y cantante de bandas como Hacienda Somos Todos y Libertad Provisional, y más tarde se unió a Arden Lágrimas. Posteriormente se convirtió en vocalista del grupo de rock Los Relicarios, con el que llegó a publicar dos discos: Detentebala (1991) y Doblegado a sus pies (1994).

Cinco nominaciones al Goya Además de su victoria por Tarde para la ira, Manolo Solo estuvo nominado al Goya en varias ocasiones: por B, la película, El buen patrón y Cerrar los ojos como actor de reparto, y por Una quinta portuguesa como actor protagonista. Esta última nominación, la más reciente, llegó este mismo año.

Víctor Navarro Patricia del Pozo: "Un actor imprescindible y uno de los talentos del mejor cine andaluz" Patricia del Pozo, consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, aprovechó su perfil en X para dar un último adiós a Manolo Solo, "un actor imprescindible". "Fue uno de los talentos del mejor cine andaluz de los últimos años", reconoce Pozo.

Víctor Navarro Cuatro series que definieron la carrera de Solo en la pequeña pantalla La ficción española está de luto tras el fallecimiento de Manolo Solo a los 62 años. Atrás deja una carrera impresionante, tanto en cine como en series. La cuenta de @fueradeseries ha recordado cuatro de los proyectos más reconocibles del actor algecireño: La Peste, 30 Monedas, Anatomía de un Instante y Celeste.

Víctor Navarro "Uno de los rostros andaluces más representativos del cine español" Las muestras de carino por el fallecimiento del actor algecireño Manolo Solo siguen produciéndose. Andalucía Film no quiso dejar pasar la ocasión de dar un último adiós a uno de los actores más reconocibles de la comunidad en los últimos tiempos: "Uno de los rostros andaluces más representativos del cine español".

Víctor Navarro El Festival de Huelva recuerda a Manolo Solo: "Uno de los grandes nombres de nuestro cine" El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar la figura de Manolo Solo, galardonado con el Premio Luz en la edición 44 como conmemoración a toda su carrera artística. "Uno de los grandes nombres de nuestro cine", apuntillan desde la organización.

Patricia Godino Gervasio Iglesias: "Manolo era un artista en el sentido más amplio que pueda tener esa definición" Las reacciones por la muerte de Manolo Solo siguen produciéndose. Gervasio Iglesias, productor de cine sevillano, recordó al actor algecireño como "un artista en el sentido más amplio que pueda tener esa definición". "Un dolor gigantesco. Versátil y siempre inqiueto, de la música a la actuación en una carrera siempre ascendente, en la que siempre hacia crecer los personajes que encarnaba", comenta Iglesias, que sintetiza sus sentimientos en una frase: "Un dolor gigantesco" "El hachazo ha sido especialmente cruel porque estaba sin duda en el mejor momento y además demostrando que iba a seguir creciendo. Me quedo con tantos momentos cumbres para el cine español… Ese Triana de Tardes para la Ira, ese fotógrafo de La Isla Mínima… o sus más recientes exhibiciones en Una Quinta Portuguesa y el colosal Gutiérrez Mellado de Anatomía de un Instante", incide Gervasio Iglesias.

Víctor Navarro "Andalucía despide hoy a uno de sus grandes intérpretes gaditanos" El Parlamento de Andalucía no quiso dejar pasar la oportunidad de brindar un último adiós a Manolo Solo. "Andalucía despide hoy a uno de sus grandes intérpretes gaditanos", reza la publicación en X. "Lamento profundamente el fallecimiento del algecireño Manolo Solo, un actor de enorme talento y una trayectoria ejemplar que deja una huella imborrable en nuestro cine y teatro".