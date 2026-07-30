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Fallece Manolo Solo, actor algecireño, a los 62 años: reacciones y última hora, en directo

Sigue la última hora a las reacciones al fallecimiento del actor Manolo Solo a los 62 años de edad aquí

Fallece el actor algecireño Manolo Solo, pilar del cine español desde Andalucía

El actor Manolo Solo durante la entrega de los Premios Alma.

El actor Manolo Solo durante la entrega de los Premios Alma. / A. Pérez Meca / Europa Press / A. Pérez Meca / Europa Press

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Víctor Navarro

Patricia Godino

Sevilla

El actor Manolo Solo, nacido en Algeciras (Cádiz) en 1964 con el nombre de Manuel Jesús Fernández Serrano, ha muerto este jueves a los 62 años enfermo de cáncer. El intérprete gaditano, popular por títulos como La isla mínima, Tarde para la ira o El buen patrón, se había convertido en una de las caras habituales del cine español de las últimas dos décadas.

Solo fue distinguido con el Premio Goya al mejor actor de reparto por su papel en Tarde para la ira (2016), un reconocimiento al que sumó otras cuatro candidaturas a lo largo de su carrera. Su filmografía, iniciada en 2003, roza el medio centenar largo de títulos: en concreto, 55 películas, entre ellas su último trabajo estrenado, Una quinta portuguesa (Avelina Prat, 2025).

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