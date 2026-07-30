Fallece el actor algecireño Manolo Solo, pilar del cine español desde Andalucía

Fallece uno de los nuestros. Ha muerto Manolo Solo (Algeciras, 1964), uno de los pilares del cine español con acento andaluz. Su muerte ha dejado en shock a toda la profesión: a sus amigos, que en muchos casos fueron también sus directores -Alberto Rodríguez, Santi Amodeo y un larguísimo etéctera-, a la legión de admiradores y a todo ese ecosistema del audiovisual andaluz y español que hoy llora una muerte demasiado temprana, justo en el momento en que el gran público disfrutaba de la versatilidad de un actor enorme. Como han informado su entorno a este periódico, los médicos le informaron hace apenas un mes que el cáncer le estaba devorando por dentro.

Hace justo 10 años ganó el Goya Revelación por Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, pero antes había brillado en La isla mínima, en el papel de un fotógrafo de la prensa que despertaba a la democracia con muchos tiros dados encima. En realidad, por pequeña que fuera su aparición en pantalla, siempre convencía, siempre brillaba. Cada papel suyo era de premio. La última gran aparición fue en la monumental serie Anatomia de un instante, adaptación de la obra homónima de Javier Cercas. Bajo la dirección de Alberto Rodríguez, se metió en la piel del general Gutiérrez Mellado.

Una carrera de fondo que estaba en su mejor momento

Su carrera, de fondo, ha sido una de las trayectorias más sólidas del cine español, trabajada paso a paso y con la sana alergía a ese star system que se construye en los photocalls. Hay intérpretes que construyen su filmografía a golpe de grandes protagonistas y otros que, sin necesidad de ocupar siempre el primer plano, terminan convirtiéndose en imprescindibles. Manolo Solo ha pertenecido a esta estirpe de actores. Nacido en Algeciras y criado entre Huelva y Sevilla se consolidó como uno de los rostros más respetados del cine español y como uno de los pilares del audiovisual andaluz, con una carrera marcada por la versatilidad, el rigor interpretativo y una presencia constante en algunas de las producciones más relevantes de las dos últimas décadas.

El Goya al Actor Revelación por esa encarnación del lumpen puro en Tarde para la ira (2016) lo colocó en el radar nacional cuando ya llevaba décadas fajándose como actor bandera de toda la gran familia del cine andaluz. Construyó su carrera con tesón con una regularidad poco común, con humildad y una inteligencia natural a la hora de meterse en la piel de personajes muy diferentes. En la última edición de los Premios de la Academia compitió por el Goya a Mejor actor por su papel comoprofesor devastado por la desaparición de su mujer que trata de rehacer su vida como jardinero en una tranquila finca portuguesa, entablando una inesperada amistad con la dueña, una deliciosa María de Medeiros.

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Una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión

También trabajó en películas como El laberinto del fauno, Celda 211Biutiful o La isla mínima, además de participar en obras teatrales y televisión.