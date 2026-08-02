Morante y Talavante salen a hombros en El Puerto de Santa María ante una Plaza Real llena

Morante de la Puebla y Alejandro Talavante han salido en hombros en el segundo festejo de la temporada de verano de El Puerto de Santa María (Cádiz), celebrado este sábado en la Plaza Real. Ambos matadores han cortado dos orejas del encierro de Álvaro Núñez con el que Juan Ortega se ha marchado de vacío.

El festejo se ha celebrado bajo una extraordinaria expectación y el cartel de no hay billetes colgado en la taquilla.

Morante de la Puebla en uno de sus lotes. / Circuitos Taurinos

Morante desborda de toreo la Plaza Real

Morante le cortó una oreja a cada toro. La primera la obtuvo del animal que abrió plaza en una labor desarrollada mayoritariamente sobre la mano diestra en la que puso mucho gusto y expresión frente a un público entregado. Al cuarto se impuso con valor, maestría, oficio y torería. Desbordó de toreo la Plaza Real ante unos tendidos que enloquecieron ante tal genialidad. La espada redujo el premio.

Alejandro Talavante. / Circuitos Taurinos

Talavante corta dos orejas a un toro de vuelta al ruedo

Talavante le cortó las dos orejas al quinto, un toro extraordinario para el que se llegó a pedir el indulto y que fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. El extremeño le hizo la faena en una baldosa, con gusto e intensidad, y puso de acuerdo a la afición portuense. También se le pidió una oreja del segundo frente al que destacó con la mano diestra.

Juan Ortega deja pinceladas de su concepto

Juan Ortega, por su parte, fue ovacionado en el tercero y aplaudido en el que cerró plaza después de dejar pinceladas de su exquisito concepto en ambos astados, con los que, sin embargo, no pudo terminar de redondear, sobre todo con la espada.

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Ficha del festejo

Plaza Real de El Puerto de Santa María. Segundo festejo de la temporada de verano. Cartel de no hay billetes. Toros de Álvaro Núñez, el quinto premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Morante de la Puebla, oreja y oreja. Tras aviso; Alejandro Talavante, ovación y dos orejas; Juan Ortega, ovación y palmas.