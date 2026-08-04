Óbito
Muere el guitarrista flamenco Pepe Habichuela
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
El guitarrista flamenco Pepe Habichuela, una influyente figura y miembro de una destacada dinastía, ha fallecido este martes.
La delegada de las Artes en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha lamentado el fallecimiento del artista en su cuenta de la red social X, una noticia adelantada por el diario 'El País'.
José Antonio Carmona Carmona nació en Granada en 1944, y es padre del también guitarrista José Miguel Carmona, miembro de Ketama.
Fuente: El Periódico
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 3 de agosto de 2026
- Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
- El Ayuntamiento de Sevilla aprueba cambios en las tarifas de Tussam al aeropuerto y en los abonos para turistas, jóvenes y pensionistas
- Fallece Juan Lebrón, un referente del cine andaluz productor de 'Sevillanas', 'Flamenco' o 'Semana Santa'
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 2 de agosto de 2026
- Los estudiantes que buscan habitación en Sevilla tendrán que rascarse el bolsillo: de los 545 euros en Nervión a los 390 en Macarena
- Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva
- El aviso de la Junta de Andalucía para ver el eclipse: no uses las gafas homologadas durante más de un minuto seguido