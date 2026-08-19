Curro Romero se recupera en el Hospital Macarena de una nueva neumonía
El diestro de Camas se recupera satisfactoriamente de una nueva neumonía y fuentes cercanas a la familia no descartan su alta en los próximos días
El matador de toros Curro Romero, de 92 años, permanece ingresado en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, donde se recupera de un nuevo cuadro de neumonía que obligó a hospitalizarlo este mismo martes.
Según han explicado a EFE fuentes cercanas a la familia el estado del diestro de Camas es satisfactorio y se encuentra animado, tranquilo y con buen humor, y habría almorzado sin contratiempos. Las mismas fuentes reseñan que, dada su buena evolución, no se descarta que en los próximos días sea trasladado de nuevo a su domicilio.
El Faraón de Camas, de 92 años, suma así un nueva recaída en su salud que se une a episodios anteriores que ha ido superando mostrando una gran fortaleza física a pesar de su edad. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril tuvo que ser ingresado por otro cuadro de neumonía por aspiración provocado por sus dificultades para tragar.
Mucho más preocupante había sido el cuadro de neumonía sufrido en septiembre de 2025, complicado con la enfermedad del covid que obligó a su ingreso en el mismo Hospital Universitario Virgen Macarena que ha convertido en su centro de referencia.
Esos problemas de salud siguieron a una infección de orina y a otra crisis respiratoria que ya habían forzado su ingreso en el mes de mayo de 2025.
Justo un año antes había sufrido la fractura de la cabeza del fémur que se sumaba al cuadro de dolencias del diestro camero que, además de arrastrar la enfermedad del Parkinson, superó hace seis años un cáncer de laringe que marcó un antes y después en su estado de salud.
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