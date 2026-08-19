Muere Ricardo Pachón, productor de Camarón y figura clave del nuevo flamenco
Considerado una de las figuras más influyentes del 'nuevo flamenco', el músico sevillano ha fallecido a los 87 años, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía
Ricardo Pachón (Sevilla, 1937), productor, arreglista y compositor considerado una de las figuras más influyentes del 'nuevo flamenco', ha fallecido este miércoles, según han confirmado a EFE fuentes de la Junta de Andalucía. Su nombre quedó ligado para siempre a trabajos fundamentales del género, entre ellos La leyenda del tiempo, de Camarón de la Isla.
Una trayectoria ligada al flamenco
Pachón trabajó en el área de Cultura de la Diputación de Sevilla y en la Junta de Andalucía y RTVE, sobre todo realizando documentales y programas relacionados con el flamenco. Fue también director el Instituto Andaluz del Flamenco.
A principios de los años 70 inició su carrera como productor, durante la que se encargó de varios de los discos más representativos del 'nuevo flamenco', el resultado de la fusión del flamenco tradicional con otros géneros populares.
Fue también director del sello 'Flamenco vivo', dedicado a la producción fonográfica y audiovisual del flamenco.
Documentales y trabajos con grandes artistas
Dirigió además el documental 'Triana pura y pura', que fue nominado para los premios Goya, y participó en la serie de tres capítulos 'Para Camarón, el tiempo se hizo leyenda'.
Como productor trabajó, además de con Camarón de la Isla, con otros artistas como Lole y Manuel, Veneno, Pata Negra, Silvio y Tomatito. En 2021 recibió el premio Leyenda del Flamenco en San Fernando (Cádiz).
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