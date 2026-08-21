Carmen Tello revela cómo está Curro Romero tras su preocupante ingreso: "Tiene muchas ganas de vivir"

A sus 92 años, Curro Romero vuelve a demostrar su fortaleza. El mítico torero permanece ingresado desde el pasado domingo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla por una neumonía por aspiración, la misma dolencia que ya le obligó a ser hospitalizado hace apenas cuatro meses y relacionada con las dificultades para tragar derivadas del párkinson que padece desde hace años. Fue su mujer, Carmen Tello, quien decidió trasladarlo de urgencia al centro médico sin esperar a la ambulancia al comprobar que el icónico diestro tenía fiebre y una saturación de oxígeno muy baja.

Evolución favorable de Curro Romero

Afortunadamente y demostrando una vez más su impresionante fortaleza, la evolución del 'Faraón de Camas' es positiva y en las próximas horas podría recibir el alta hospitalaria para continuar con su recuperación en su residencia de la capital hispalense, como ha revelado la que fuera íntima amiga de la duquesa de Alba en llamada telefónica al programa 'Y Ahora Sonsoles' este jueves.

"Curro está muchísimo mejor. Prácticamente la infección la ha invertido, es un hombre muy fuerte, tiene muchas ganas de vivir. Se pone bien por las ganas de vivir que tiene" ha expresado emocionada, explicando que "el domingo se puso muy mal, con 40 de fiebre y con bajada de saturación de oxígeno, y la persona que nos ayuda en casa y yo decidimos no esperar a la ambulancia porque es agosto. En el hospital nos dijeron que no podía irse a casa porque tenía una infección enorme en el pulmón". "Mañana se cumplen cinco días, ha bajado la infección y esperando que se ponga bien, porque temblamos cada vez que se atraganta" ha añadido.

Carmen Tello, pendiente de la salud del torero

A pesar de que siempre intenta mostrar su mejor cara y ser optimista, Carmen ha confesado que está "un poco nerviosa porque hay momentos que no sabes qué va a pasar, si va apoder con la infección porque ya va a cumplir 93 años... tienes el alma en vilo. Luego sale para adelante y se lleva por un tiempo bien, pero los médicos no entienden como Curro puede, con todas las patologías y los años que tiene, salir siempre, pero él es un hombre muy positivo".

"Tiene el pulmón muy mal, le cuesta trabajo hablar, está perdiendo la vista... pero tiene mucho mundo interior y está rodeado de gente que le quiere y le hace sentirse útil. El otro día estuvo un niño de 4 años que se llama Currito por él y se siente orgulloso de ver que despierta emociones" ha relatado conmovida.

El desgaste emocional de Carmen Tello

Respecto a ella, siempre en un segundo plano y volcada en cuidar a su gran amor, Carmen se ha sincerado como nunca y ha reconocido que "estoy en un momento regular. No me cuido y estoy cansada, sobre todo psicológicamente. Creo que cuando Curro se ponga bien tengo que relajarme". "Me muerto de pensar que no está en casa, le echaría muchísimo de menos. He tenido mucha suerte. Curro me ha dado mucho a mí, es sumamente bueno y generoso, todo el mundo le quiere y nunca se ha creído nada y eso es lo más bonito" ha expesado emocionada.