De la inspiración de Morante al valor de Roca Rey: La Malagueta firma una feria histórica con más de 100.000 espectadores y nueve puertas grandes

La Feria Taurina de Málaga 2026 ha cerrado una edición histórica en la plaza de toros de La Malagueta. Según los datos facilitados por Tauroemoción, empresa gestora del coso malagueño, más de 100.000 espectadores han pasado por los tendidos durante los festejos del 150 aniversario, mientras que el apartado artístico ha dejado nueve puertas grandes, la cifra más alta registrada en lo que va de siglo.

Uno de los nombres propios del ciclo ha sido Morante de la Puebla, que firmó dos tardes marcadas por su personalidad, su valentía y ese misterio que forma parte de su concepto del toreo. Precisamente fruto de esa forma de enroscarse al toro, el sevillano sufrió sendas cogidas en sus dos comparecencias en Málaga, aunque pudo continuar y dejar momentos de gran impacto en los tendidos. Su paso por La Malagueta volvió a convertirse en uno de los grandes focos de expectación de una feria en la que las figuras tuvieron un peso decisivo. Otro de los momentos más heroicos fue la importante tarde de Manuel Escribano que pudo lidiar su segundo toro tras sufrir una cornada de 5 centímetros en la pierna derecha, con una trayectoria ascendente de unos 15 centímetros entre el músculo tibial anterior y el gastrocnemio, antes de pasar a la enfermería para ser atendido.

Triunfos de Roca Rey y David de Miranda

El balance artístico ha sido especialmente rotundo. La feria ha sumado nueve puertas grandes, ocho correspondientes a matadores de toros y una a un rejoneador. Salieron a hombros Diego Ventura, Emilio de Justo —en dos ocasiones—, Fortes —también dos tardes—, Marco Pérez, David de Miranda —dos veces— y Roca Rey. Según Tauroemoción, nunca antes en el siglo XXI se había alcanzado semejante cifra, superando las seis puertas grandes de 2002 y las siete registradas en 2003.

Otro de los datos más llamativos ha sido la sucesión de siete tardes consecutivas con salida a hombros, desde el domingo 16 hasta el sábado 22 de agosto. Una racha que resume el alto tono triunfal de un ciclo con el que Tauroemoción ha querido marcar territorio en su primer año al frente de La Malagueta. La empresa también destaca el crecimiento de más del 30% en el número de abonados, uno de los principales indicadores de la recuperación del interés por los toros en Málaga.

Impacto digital en redes sociales y web

El impacto también se ha trasladado al terreno digital. En apenas un mes desde la puesta en marcha de los nuevos canales de la plaza, las redes sociales de La Malagueta han alcanzado cerca de cinco millones de visualizaciones, mientras que la página web ha registrado alrededor de 200.000 visitantes únicos, según los datos aportados por la empresa.

Con estos números, Tauroemoción considera que la feria del 150 aniversario de La Malagueta ha dado un importante paso adelante para recuperar el peso de Málaga dentro del calendario taurino del verano. Más allá de las cifras, el ciclo ha dejado una sucesión de triunfos, llenos y tardes de gran expectación, con Morante, Roca Rey, David de Miranda, Emilio de Justo y Fortes entre los grandes protagonistas de una edición que la empresa ya sitúa entre las más destacadas de la historia reciente del coso.