Óbito
Muere a los 80 años Tim Curry, protagonista de 'It' y ''The Rocky Horror Picture Show'
El actor arrastraba problemas de salud desde que sufrió un derrame cerebral en 2012 y tuvo que someterse a una cirugía cerebral que afectó a su movilidad y su memoria
David Morán
Tim Curry, legendario actor de cine y televisión y carismático protagonista de 'It' y 'The Rocky Horror Picture Show', ha fallecido a los 80 años, según ha informado 'TMZ'. El intérprete británico, una de las figuras más reconocibles del cine, la televisión y el teatro de la segunda mitad del siglo XX, debutó en el West End londinense en el musical 'Hair' y, desde entonces, exhibió un talento sobrenatural para encarnar todo tipo de personajes, mejor cuanto más extremos y excesivos.
Curry, nacido en 1946, fue el desquiciado e inolvidable doctor Frank-N-Furte de 'The Rocky Horror Picture Show', sí, pero también el maléfico payaso Pennyiwise de 'It', el Señor de la Oscuridad, todo cuernos y toneladas de maquillaje color escarlata, en 'Legend', y el pirata John Silver en 'Los Teleñecos en la isla del tesoro'. "Mis agentes estaban preocupados de que pudiera arruinar mi carrera, pero claro que no ha sido así. Para mí fue, creo, la época más feliz de mi vida. Era muy joven, me llevó a Hollywood, a Broadway y a una especie de inmortalidad muy peculiar, y estoy muy agradecida por ello", llegó a decir Curry a propósito de su participación en 'The Rocky Horror Show', musical creado por Richard O'Brien en 1973 y película de culto casi instantáneo desde que aterrizó en los cines en 1978.
Pese a que no ha trascendido la causa de la muerte, el actor arrastraba problemas de salud desde que sufrió un derrame cerebral en 2012 y tuvo que someterse a una cirugía cerebral que afectó a su movilidad y su memoria.
Fuente: El Periódico
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