Toros en Canal Sur este fin de semana: horarios y dónde ver la final de novilladas en Villacarrillo y la corrida de Tarifa

El mes de agosto suele ser la fecha más taurina por excelencia con numerosos festejos taurinos en cada pueblo de Andalucía. Canal Sur TV continúa con su apuesta firme por la tauromaquia y ha anunciado dos citas nuevas de relevancia para este fin de semana (29 y 30 de agosto).

La primera retransmisión en directo será este sábado 29 de agosto la final del XXXII Ciclo de Novilladas sin picadores desde Villacarrillo (Jaén) y, apenas 24 horas después, llevará sus cámaras hasta Tarifa (Cádiz) para retransmitir una corrida de toros con Manuel Escribano, David Galán y Daniel Crespo.

Estos dos festejos se suman a la corrida televisada del viernes en la feria de Almería en la que Juan Ortega firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada, consiguiendo grandes datos de audiencia con un 14.8% de share y 220.000 espectadores de media.

La final de Villacarrillo, este sábado a las 18.30 horas

La cita de este sábado comenzará a partir de las 18.30 horas. La plaza de toros de Villacarrillo acogerá la gran final del XXXII Ciclo de Novilladas sin picadores en clase práctica, organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’, después de un verano en el que el certamen ha recorrido diferentes puntos de Andalucía.

Los tres alumnos que han conseguido alcanzar la final son Manuel Luque ‘El Exquisito’, Pablo Sánchez y Javi Spínola Rivera, que buscarán el sueño de proclamarse vencedores para impulsar sus incipientes carreras.

Según las puntuaciones de la AAET, Javi Spínola Rivera (México), de la Escuela Taurina Tomás Campuzano de Triana, obtuvo una puntuación de 19 puntos y se situó al frente de la clasificación. Tras él quedó Manuel Luque ‘El Exquisito’ (La Puebla del Río), también perteneciente a la Escuela Taurina Tomás Campuzano de Triana, con 18,50 puntos. El tercer puesto, que completa el cartel de la ‘Gran Final’, fue para Pablo Sánchez (Almería), de la Escuela Taurina de Almería, con 17,50 puntos.

Como reserva quedó Pablo Galván, de la Escuela Taurina de San Fernando, con 17 puntos, mientras que Blas Márquez, de la Escuela Taurina de Linares, obtuvo 15,50 puntos. En el caso de Armando Rojo, de la Escuela Taurina de Sevilla, no se procedió a su puntuación tras recibir los tres avisos, circunstancia que, conforme a la Base 24 de las Bases Reguladoras de Participación 2026, impide el pase a la siguiente fase.

La retransmisión comenzará a las 18.30 horas en Canal Sur Televisión y estará conducida por Enrique Romero, acompañado en los comentarios por el maestro Ruiz Miguel, mientras que Noelia López estará en el callejón para acercar a los espectadores todo cuanto suceda antes y durante el festejo.

Toros desde Tarifa el domingo en Canal Sur

La programación taurina continuará el domingo 30 de agosto, esta vez desde la singular plaza de toros de Tarifa, inaugurada en 1889. Canal Sur conectará en directo a partir de las 18.40 horas para ofrecer una previa con todo tipo de detalles de una corrida con toros de Lagunajanda.

El cartel está compuesto por Manuel Escribano, David Galán y Daniel Crespo. El torero de Gerena llega después de reaparecer con triunfo en Tarazona tras la cogida sufrida durante la Feria de Málaga; David Galán lo hace después de salir a hombros en La Malagueta e indultar un toro la pasada temporada en el municipio gaditano, mientras que Daniel Crespo viene de dejar una destacada actuación en el Puerto de Santa María y la corrida Magallánica de Sanlúcar de Barrameda.

Se lidiarán seis toros de Lagunajanda, ganadería fundada en 1997 por María Domecq Sainz de Rozas y cuyos animales pastan en la finca ‘Jandilla’, en Vejer de la Frontera (Cádiz).También en esta ocasión, Enrique Romero, Ruiz Miguel y Noelia López compondrán el equipo encargado de la retransmisión.

Así, los aficionados tendrán tres tardes consecutivas de toros en abierto en Canal Sur: el viernes con la corrida de Almería, el sábado, desde las 18.30 horas, con la final de las novilladas de Villacarrillo; y el domingo, desde las 18.40 horas, con la corrida de Tarifa.