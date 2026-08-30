El Exquisito, de La Puebla del Río, se lleva en Villacarrillo la final de las novilladas de Canal Sur

La Plaza de Toros de Villacarrillo acogió este sábado la Gran Final del XXXII Ciclo de Novilladas sin Picadores en Clase Práctica, organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’ y retransmitido en directo por Canal Sur Televisión.

Con más de tres cuartos de entrada, la tarde dejó una final muy igualada en la que Manuel Luque ‘El Exquisito’, natural de La Puebla del Río y de la Escuela Taurina Tomás Campuzano de Triana, terminó proclamándose triunfador. De concepto clásico y artístico, con una forma de entender el toreo que bebe de la fuente de Morante de la Puebla, cortó una oreja a cada uno de sus erales.

En segundo lugar quedó Pablo Sánchez, de la Escuela Taurina de Almería, mientras que Javier Espínola Rivera, también de la Escuela Tomás Campuzano de Triana, fue tercero. Los tres terminaron con dos orejas, lo que refleja la igualdad de una final en la que las espadas condicionaron algunos balances.

Los erales de El Torero ofrecieron un notable juego en líneas generales, con bravura, movilidad y exigencia. Sobresalió especialmente el cuarto, número 26, que fue premiado con la vuelta al ruedo.

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La tarde terminó con una imagen para el recuerdo: los tres novilleros saliendo juntos a hombros por la Puerta Grande de Villacarrillo, después de una final que volvió a mostrar el futuro de la cantera taurina andaluza.