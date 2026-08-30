TOROS
El Exquisito, de La Puebla del Río, se lleva en Villacarrillo la final de las novilladas de Canal Sur
Manuel Luque, de la Escuela Taurina Tomás Campuzano de Triana, se impuso por un estrecho margen a Pablo Sánchez y Javier Espínola
La Plaza de Toros de Villacarrillo acogió este sábado la Gran Final del XXXII Ciclo de Novilladas sin Picadores en Clase Práctica, organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’ y retransmitido en directo por Canal Sur Televisión.
Con más de tres cuartos de entrada, la tarde dejó una final muy igualada en la que Manuel Luque ‘El Exquisito’, natural de La Puebla del Río y de la Escuela Taurina Tomás Campuzano de Triana, terminó proclamándose triunfador. De concepto clásico y artístico, con una forma de entender el toreo que bebe de la fuente de Morante de la Puebla, cortó una oreja a cada uno de sus erales.
En segundo lugar quedó Pablo Sánchez, de la Escuela Taurina de Almería, mientras que Javier Espínola Rivera, también de la Escuela Tomás Campuzano de Triana, fue tercero. Los tres terminaron con dos orejas, lo que refleja la igualdad de una final en la que las espadas condicionaron algunos balances.
Los erales de El Torero ofrecieron un notable juego en líneas generales, con bravura, movilidad y exigencia. Sobresalió especialmente el cuarto, número 26, que fue premiado con la vuelta al ruedo.
La tarde terminó con una imagen para el recuerdo: los tres novilleros saliendo juntos a hombros por la Puerta Grande de Villacarrillo, después de una final que volvió a mostrar el futuro de la cantera taurina andaluza.
Ficha del festejo
Plaza de toros de Villacarrillo (Jaén). Más de tres cuartos de entrada. Erales de El Torero, bien presentados, exigentes y de buen juego en líneas generales. El cuarto, número 26, fue premiado con la vuelta al ruedo.
Manuel Luque ‘El Exquisito’: oreja tras aviso y oreja tras aviso.
Pablo Sánchez: ovación y dos orejas.
Javier Espínola Rivera: ovación tras aviso y dos orejas.
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