José Luis Sanz presume de la recuperación del Lope de Vega, un "icono cultural de Sevilla", tras 10 millones de inversión: "Fue una decisión complicada y valiente, lo volveríamos a hacer"

Esta vez, el histórico equipo de acomodadores del Lope de Vega no ha guiado a los espectadores por el interior del teatro sino al nutrido grupo de prensa que ha entrado a la bombonera de la Exposición Iberoamericana de 1929 con una mezlca de curiosidad, expectación y emoción. Por primera vez desde su cierre, se ha podido comprobar in situ cómo se ultiman los detalles de la reapertura, que tendrá lugar con motivo de la Bienal de Flamenco. Operarios pintado paredes, limpiando gradas, puliendo mobiliario, repasando el cuarto de sonido y luces... Se levanta el telón -una mole ignífuga completamente digitalizada ahora- y en apenas 30 segundos se deja ver al otro lado el histórico patio de butacas que tantas y tantas noches de gloria ha vivido entre espectadores y público a lo largo de casi un siglo de vida. Es, sin duda, una joya cultural y arquitectónica, una referencia para las compañías de teatro de toda España y un templo para los aficionados flamencos. Por derecho propio el Lope de Vega es el teatro de la memoria sentimental de Sevilla.

El Lope de Vega encara su cuenta atrás para la reapertura después de una rehabilitación profunda que el Ayuntamiento cifra en casi diez millones de euros de fondos propios y que ha permitido actuar sobre buena parte de sus instalaciones, elementos escénicos y valores patrimoniales. La visita técnica a la recta final de las obras ha servido también al alcalde, José Luis Sanz, para reivindicar la decisión de cerrar el teatro y cuestionar el estado en que, sostiene, lo encontró al llegar a la alcaldía, en junio de 2023. En total, desde su cierra hasta la culminación total de las obras se habrán invertido más de 20 millones de euros: 10 dispuestos ahora, cinco pendientes en los próximos dos años y los 6,3 millones ya adjudicados para las obras del exterior.

"Nos montaron la que nos montaron por cerrar el Lope", ha recordado este martes Sanz a la prensa. Más de tres años después, el alcalde reivindica aquella decisión como "valiente" y asegura que volvería a tomarla: "Fue complicado, muy criticado pero lo volveríamos a hacer". Su diagnóstico sobre la gestión anterior no admite demasiados matices: "Diez años abandonado", sin "un solo euro" de inversión relevante y con "tres chapuzas, tres lavados de cara por parte de esos que son de la cultura", ha reprochado sobre la anterior gestión socialista y, en concreto, sobre la labor de quien fuera alcalde y, anteriormente, delegado de Cultura y Turismo, Antonio Muñoz. Sanz ha agradecido especialmente la labor del equipo de gestores que ha estado detrás de esta gran intervención, "muy compleja" desde el punto de vista de la licitación de los contratos, en primer lugar la actual delegada de Cultura y Turismo, Angie Moreno, Federico Jaime, director general de Cultura, y María Rueda, gerente del ICAS además del histórico equipo del teatro, encabezado por Jordi Farnés.

El teatro reabrirá el próximo 12 de septiembre, con el concierto de Dorantes, en la Bienal de Flamenco, aunque lo hará, como adelantó este medio, sin que esté abierta la grada paraíso, que por razones de seguridad ya que, según los informes técnicos, no puede soportar el peso del público.

"Durante 10 años no se invirtió ni un euro en el Lope de Vega, sólo se hizo tres chapuzas, tres lavados de cara por parte de esos que son de la cultura" José Luis Sanz — Alcalde de Sevilla

El Ayuntamiento cifra ya en casi diez millones de euros la intervención realizada, "la más ambiciosa en el edificio desde 1929". La actuación ha alcanzado a la estructura, las instalaciones eléctricas, la climatización, la maquinaria escénica, la accesibilidad y numerosos elementos histórico-artísticos. A esto

Uno de los ejemplos que Sanz ha utilizado para ilustrar el estado del teatro es el antiguo sistema antiincendios. El nuevo telón cortafuegos mecanizado tarda unos 30 segundos en desplegarse. Antes, según ha explicado, "se tardaba tres minutos" y las deficiencias eran tales que determinados espectáculos "necesitaban un retén de bomberos en la puerta". También se han instalado más de 7.000 metros de cableado, renovado el equipo de sonido y recuperado unos 240 puntos de iluminación. "Cuando cerramos el teatro pensamos que sólo teníamos que cambiar el telón contraincendios y ya ven todo lo que se ha tenido que hacer, estaba absolutamente abandonado", ha subrayado el alcalde.

Casi 100 años de historia y su primera "gran rehabilitación integral"

La rehabilitación ha buscado además devolver al Lope su imagen histórica. Las catas realizadas han permitido reconstruir la carta cromática original y restaurar apliques de 1929, que sustituyen a los que había en la entrada de los años 80.

La programación ordinaria comenzará el 11 de octubre, con obras de compañías locales y nacionales y obras protagonizadas por Lolita, Carlos Hipólito o Aitana Sánchez Gijón.

La obra no termina aquí. Sanz ha anunciado otros cinco millones para actuaciones que podrán ejecutarse sin volver a cerrar el teatro, entre ellas la grada del paraíso, impermeabilización de cubiertas, ascensores y nuevas mejoras de accesibilidad. A ello se sumará la reforma del exterior, presupuestada en 6,3 millones, que comenzará con la demolición de las actuales "caracolas", unas obras que comenzarán este mismo mes de septiembre y que ya están adjudicadas.