Polémica en La Algaba antes de presentar sus novilladas: ningún alumno de la escuela taurina del pueblo estará en los carteles

El Ayuntamiento de La Algaba presenta este martes, a las 21.00 horas, los carteles de su tradicional feria de novilladas. Sin embargo, según ha podido saber El Correo de Andalucía, no habrá ningún alumno de la Asociación Escuela Taurina de La Algaba, dirigida por el matador de toros Manuel Carbonell. De confirmarse los carteles en los términos conocidos por este periódico, será la primera vez en la que ningún alumno de la escuela taurina del municipio actúe en la feria de su propio pueblo.

El Consistorio, consultado por este medio, ha preferido no realizar declaraciones antes de la presentación oficial prevista para esta noche, con el argumento de no desvelar previamente los nombres que compondrán los carteles.

Carbonell considera que la decisión responde a “represalias hacia él”, aunque insiste en que “los perjudicados son los novilleros del pueblo de La Algaba”. “Me da pena por los niños de 11 años que llevan todo el año preparándose para ponerse delante de las becerritas. Los más mayores han toreado por Salamanca, Sevilla, las novilladas de Canal Sur, Villaseca o Francia y no hay derecho a que no puedan actuar en su pueblo”, lamenta.

Los novilleros más avanzados de la asociación mandaron por email sus currículum a la empresa para poder participar en esta edición sin tener respuesta ninguna ni del ayuntamiento ni de la empresa taurina Deyfu, organizadora de la feria.

La asociación asegura también haber recibido numerosas muestras de apoyo de profesionales como Oliva Soto, Tomás Angulo, Esaú Fernández o Paco Ureña, que no han dudado en enviar mensajes a través de las redes sociales.

Una relación deteriorada entre la escuela taurina y el Ayuntamiento

Las diferencias entre ambas partes vienen de atrás. En julio de 2025, la Policía Local investigó la desaparición de diverso material de la plaza de toros. Carbonell, después de 17 años trabajando para el Ayuntamiento, mostró entonces su malestar al considerar que las sospechas de los "presuntos robos" recaían sobre él y sus alumnos. El Consistorio decretó el cierre provisional de la escuela municipal, una decisión que terminó convirtiéndose en definitiva y que a día de hoy sigue cerrada para entrenar.

La actividad continuó posteriormente bajo la fórmula de asociación, inscrita y registrada en la Junta de Andalucía para poder participar en cértamenes, y los jóvenes pasaron a entrenar con Carbonell en unas instalaciones deportivas al aire libre. El enfrentamiento se agravó en febrero de 2026, tras una denuncia relacionada con un presunto caso de acoso sexual que afectaba al alcalde y a uno de los alumnos, que finalmente quedó archivada.

Carbonell sostiene, además, que el Ayuntamiento intentó poner en marcha posteriormente "una escuela taurina municipal con una cuota de 300 euros anuales", iniciativa que no consiguió reunir alumnos. “Nosotros somos de familias humildes y los padres me hablaron para entrenar”, señala.

Un festival taurino sin picadores

Mientras se espera la presentación oficial, El Correo de Andalucía ha podido contrastar con diferentes fuentes algunos de los nombres previstos para las novilladas: Blas Márquez, Cristóbal de Lara, Axel López y Cayetano Romo. El mexicano Axel López ya ha debutado con picadores, aunque está previsto que en La Algaba actúe sin picadores. Entre las ganaderías anunciadas figuran Lora Sangrán y Hermanos Expósito.

Además, el 20 de septiembre está previsto un festival con reses de Agustín Lunar para los algabeños Manuel Jesús Carrión y Javier Illanguas, junto al mexicano Jairo López y Uceda Vargas, de Gerena. Todo ello, a falta de que el Ayuntamiento haga oficiales esta noche unos carteles que llegan precedidos por una polémica inédita en el pueblo taurino de La Algaba.