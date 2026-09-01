El Teatro de la Maestranza abre su nueva temporada en Sevilla con la Orquesta del Festival de Bayreuth

La Orquesta del Festival de Bayreuth inaugurará este miércoles 2 de septiembre la Temporada 2026-2027 del Teatro de la Maestranza de Sevilla bajo la dirección del maestro Pablo Heras-Casado. El concierto supondrá el arranque del nuevo curso artístico del coliseo sevillano y reunirá sobre el escenario a una de las formaciones más representativas del panorama musical internacional, en una actuación enmarcada en la conmemoración del 150 aniversario del Festival de Bayreuth.

¿Qué ofrecerá la Orquesta del Festival de Bayreuth en Sevilla?

La llegada de la Orquesta del Festival de Bayreuth constituye uno de los principales acontecimientos con los que el Teatro de la Maestranza inicia su nueva temporada. La formación mantiene una estrecha vinculación con el legado de Richard Wagner y con uno de los festivales líricos más importantes del mundo.

El programa estará dedicado a algunos de los momentos más representativos de El anillo del nibelungo, la tetralogía de Wagner. La interpretación correrá a cargo de la orquesta bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, cuya trayectoria mantiene una relación especialmente estrecha con el repertorio wagneriano.

El concierto contará además con la participación de los solistas Catherine Foster, Klaus Florian Vogt y Nicholas Brownlee, tres intérpretes especializados en este repertorio. Junto a la orquesta abordarán algunas de las páginas más reconocidas del universo musical del compositor alemán.

Una gira por España antes de llegar al Teatro de la Maestranza

La formación ha iniciado su gira por España con una primera actuación en Barcelona, donde puso el broche al 40.º aniversario del Festival de Perelada. Según la información facilitada por el Teatro de la Maestranza, ese concierto obtuvo una gran acogida tanto por parte del público como de la crítica.

Tras esa primera parada, la orquesta actúa este martes en el Festival de Santander antes de desplazarse a Sevilla, donde protagonizará el concierto inaugural de la Temporada 2026-2027 del teatro sevillano.

La presencia de la Orquesta del Festival de Bayreuth adquiere además un significado especial al coincidir con la celebración de los 150 años del festival alemán. La formación fue creada para las primeras representaciones de las obras de Richard Wagner en Bayreuth y está integrada por músicos procedentes de algunas de las orquestas más prestigiosas de Alemania y de otros países.

El Teatro de la Maestranza abre una nueva temporada

Con este concierto, el Teatro de la Maestranza abre oficialmente su Temporada 2026-2027 con una propuesta de marcado carácter internacional. La programación arranca con una formación de referencia en el repertorio wagneriano y con la dirección de Pablo Heras-Casado, una de las figuras españolas más reconocidas en el ámbito de la dirección orquestal.

El teatro señala que esta inauguración supone el comienzo de una temporada marcada por la excelencia artística, la diversidad de propuestas y la presencia de destacados nombres de la música y las artes escénicas.

Las entradas para asistir al concierto están disponibles en las taquillas del Teatro de la Maestranza y también a través de la página web teatrodelamaestranza.es.