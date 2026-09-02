La Algaba hace oficiales los carteles de su feria taurina con dos novilladas y un festival sin picadores

El Ayuntamiento de La Algaba ha presentado oficialmente los carteles de su tradicional feria taurina, que este año alcanzará su 46ª edición y estará compuesta por dos novilladas de promoción y un festival taurino los días 12, 13 y 20 de septiembre. A la conclusión de cada festejo se celebrarán las habituales capeas populares.

La presentación tuvo lugar en el auditorio municipal-plaza de toros, en un acto en el que también se dio a conocer el cartel de la Feria, obra de la artista algabeña Rocío Tejado, y a los pregoneros de este año, el grupo de amigos y socios de la caseta ‘Los del Mediodía’.

Los carteles oficiales confirman, tal y como adelantó El Correo de Andalucía, que ningún alumno de la Asociación Escuela Taurina de La Algaba, dirigida por Manuel Carbonell, estará anunciado en las dos novilladas de promoción. Una ausencia que había generado polémica en las horas previas a la presentación oficial.

Los carteles de las novilladas de La Algaba

El sábado 12 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, se lidiarán novillos de Hermanos Expósito González para Blas Márquez, de Albacete; César Bermejo, de Sevilla; Paco de Sara, de Carmona; y Ruiz de Palazón, de Jaén.

El domingo 13 de septiembre, también a las 18.00 horas, se lidiarán ejemplares de Lora Sangrán para Pedro de la Hermosa, de Guadalajara; Cristóbal de Lara, de Huelva; Marco Peláez, de México; y Cayetano Romo, de Camas.

El ciclo se cerrará el domingo 20 de septiembre, a las 17.30 horas, con un festival taurino sin picadores en el que se lidiarán novillos de Agustín Lunar para Uceda Vargas, de Gerena; Manuel Jesús Carrión y Javier Illanguas, ambos de La Algaba; y el mexicano Jairo López.

Además de los festejos en la plaza, el programa taurino incluirá suelta de vacas por las calles de la barriada Santa Marta durante las mañanas del sábado 19 y domingo 20, así como las tradicionales capeas tras cada festejo.

Venta de abonos y entradas

La venta de abonos comenzará el 3 de septiembre, mientras que las localidades sueltas podrán adquirirse a partir del 8 de septiembre y durante los días de festejo en las taquillas de la plaza de toros. La Feria de La Algaba arrancará oficialmente con el encendido del alumbrado el miércoles 16 de septiembre y se prolongará hasta el día 20.