Estreno frustrado de la temporada en el Maestranza: un corte de luz ajeno al teatro obliga a cancelar el concierto de Heras-Casado

El Teatro de la Maestranza ha vivido este miércoles un estreno de temporada accidentado. Un corte de luz ajeno al coliseo sevillano ha obligado a cancelar el recital con el que la Orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Pablo Heras-Casado, inauguraba la Temporada 2026-2027.

El apagón se produjo en torno a las nueve de la noche, cuando los músicos interpretaban la última pieza de la primera parte del programa. La sala quedó sin suministro eléctrico y la actuación tuvo que interrumpirse, como han confirmado a este periódico fuente del propio teatro.

Un corte de luz ajeno al teatro obliga a cancelar el concierto de Heras-Casado / El Correo

Tanto el director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, como el propio Pablo Heras-Casado se dirigieron al público para pedir disculpas por una incidencia completamente ajena a los equipos eléctricos del teatro. Heras-Casado trató incluso de rebajar la tensión del momento con alguna broma sobre la potencia de la música de Wagner.

Los integrantes de la Orquesta del Festival de Bayreuth abandonaron finalmente el escenario ayudados por linternas del personal del teatro, aunque tanto los músicos como buena parte del público permanecieron a la espera. El teatro se dio de plazo hasta las 21.30 horas y luego ampliaron la prórroga hasta las 21.45. Finalmente, se confirmó que el recital no podía continuar. Tras la suspensión, el Teatro de la Maestranza informó además de que se devolverá el importe de las entradas a los espectadores afectados.

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El concierto estaba llamado a abrir oficialmente el nuevo curso artístico del Maestranza y tenía además un carácter especialmente simbólico: la presencia en Sevilla de una de las formaciones más vinculadas al universo wagneriano se enmarca en la conmemoración del 150 aniversario del Festival de Bayreuth.