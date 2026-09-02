Quién es Judeline, la gaditana que se ha convertido en la primera mujer española en alcanzar el número 1 mundial en Spotify: ni Rosalía ni Aitana lo habían conseguido

"No entiendo nada. O sea, no entiendo nada, no entiendo nada", confesó Judeline, nombre artístico de la cantante gaditana Lara Fernández Castrelo (Jerez de la Frontera, 18 de enero de 2003), al descubrir que su tema BbY WOW', junto a la colombiana Karol G y el también español Rusowsky, se había convertido en la canción número 1 del Top 50 Global de Spotify, el listado diario que mide las canciones más escuchadas del planeta. La artista, criada en Los Caños de Meca (Barbate, Cádiz), se convertía así en la primera mujer española en liderar esta clasificación.

El ascenso de la canción fue meteórico. Entró en el ranking el 12 de agosto en el puesto 189 y, en apenas 16 días, escaló hasta la cima, desbancando a Beauty and a Beat, de Justin Bieber y Nicki Minaj. Según los registros de Spotify, al cierre del 28 de agosto BbY WOW acumulaba 3.343.565 reproducciones diarias frente a las 3.332.022 del tema de Bieber y Minaj, una diferencia mínima que evidencia lo ajustado de la pugna.

Judeline compartió su reacción entre lágrimas en TikTok: "Me he levantado de la siesta y he visto que la canción con Karol es número 1 mundial. No estoy siendo consciente de la magnitud que es estar en una canción número 1, que mi nombre esté ahí".

De Jerez de la Frontera a Los Caños de Meca

Detrás del nombre artístico de Judeline está Lara Fernández Castrelo, hija de madre jerezana y padre madrileño criado en Venezuela. Pasó su infancia en Los Caños de Meca, donde aprendió a tocar el cuatro venezolano con siete años, influida por la afición musical de su padre. A los 17 abandonó el Bachillerato Artístico y se marchó a Madrid para dedicarse por completo a la música.

De aquel salto habla sin rodeos: "No tenía un plan B. O era cantante o nada. Ahorré dinero currando en un hotel un verano entero y me vine aquí a tirarme a la piscina".

Su irrupción en la escena llegó en 2020, cuando colaboró con el productor Alizzz en el proyecto Desclasificados. Esa primera exposición le abrió la puerta a lanzar temas propios como Tánger, Zahara, Canijo o 2+1' y en 2023 firmó con Interscope Records. Desde entonces ha pisado escenarios como Primavera Sound, Bilbao BBK Live, Sónar o el gaditano Cabo de Plata, y en octubre de 2024 publicó su álbum debut, Bodhiria.

De Nine Inch Nails a Karol G: la llamada internacional

El escaparate internacional se abrió para Judeline. La gaditana comenzó a colaborar con grupos de prestigio, como Nine Inch Nails (en septiembre de 2025 lanzaron conjuntamente Who Wants to Live Forever?, incluida en la banda sonora de la película Tron: Ares) y la llamada del éxito a su puerta era cuestión de tiempo.

Karol G contactó con Judeline para escribir algunas canciones de su nuevo disco; de ahí nacieron cuatro composiciones conjuntas, entre ellas Matadora. La colombiana acabó invitándola a interpretar BbY WOW junto a Rusowsky, tema producido por Tainy y Omer Fedi e incluido en el álbum de Karol G No Me Arrepiento de Sentir Tanto, publicado el 7 de agosto de 2026.

Un techo que antes solo habían roto hombres españoles

Hasta ahora, solo dos artistas españoles habían alcanzado el número 1 global de Spotify: Quevedo, en 2022 con su sesión junto a Bizarrap, e Íñigo Quintero, en 2023 con Si no estás. Entre las mujeres, el techo se había resistido: Rosalía llegó al número 2 con La Noche de Anoche, junto a Bad Bunny, y al 7 en solitario con Despechá, mientras Aitana se quedó en el puesto 35 con Superestrella.

Sobre este momento, Judeline lo resume con optimismo compartido: "España culturalmente está muy fuerte. Hay tantas artistas femeninas españolas que yo creo que van a hacer historia".