El Último de la Fila publica "Directo 2026", álbum en vivo que documenta su gira de reencuentro tras casi 30 años sin actuar juntos

Tras cerrar una de las giras más destacadas de la historia reciente de la música del país, El Último de la Fila anuncia, la publicación de "Directo 2026", el álbum que recoge la vuelta a los escenarios de Manolo García y Quimi Portet tras casi tres décadas de ausencia. El lanzamiento estará disponible en preventa a partir del 22 de septiembre en elultimodelafila.com, antes de su salida general en tiendas y plataformas el próximo 20 de noviembre.

El nuevo trabajo reúne la fuerza del directo con el que la banda ha recorrido los escenarios en 2026 en un repertorio que contiene los grandes éxitos de su trayectoria. La publicación llega después de una gira que ha congregado a más de 400.000 espectadores en 12 conciertos con entradas agotadas en todas sus citas.

Aquellos compradores que adquieran el álbum en preventa recibirán, además, un pequeño documental exclusivo con imágenes de las pruebas de sonido de la gira, un material que amplía la mirada sobre el proceso y el trabajo previo a unos conciertos que han marcado el reencuentro de la banda con su público.

Sobre el escenario, El Último de la Fila ha vuelto a demostrar la solidez de un directo marcado por el cuidado del sonido, una puesta en escena a la altura de la dimensión de la gira y una conexión extraordinaria con el público. Manolo García y Quimi Portet, acompañados por gran parte de la banda que tocó en todas sus giras —Josep Lluís Pérez, Antonio Fidel, Juan Carlos García, Ángel Celada y Pedro Javier González— y con la aportación especial de Irene Miller, Eva Reina y Sara García, han dado forma a un espectáculo que ahora queda plasmado en este lanzamiento.

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Consagrado como uno de los nombres esenciales del pop rock estatal, El Último de la Fila culmina así una etapa marcada por la respuesta masiva de sus seguidores y por la plena vigencia de un legado que mantiene intactas su fuerza, su identidad y su capacidad de conexión.