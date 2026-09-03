TOROS
El Ayuntamiento de La Algaba responde a la polémica de la Escuela Taurina: “El cierre no fue una decisión política”
El Consistorio sostiene que el cierre parcial respondió a una actuación policial, asegura que no recibió solicitudes para continuar la actividad con una matrícula de 300 euros anualmente y rechaza que se utilice a los menores “con fines personales, familiares o políticos”
El Ayuntamiento de La Algaba ha emitido un comunicado para aclarar la polémica surgida tras conocerse que ningún alumno de la Asociación Escuela Taurina de La Algaba, dirigida por Manuel Carbonell, estará anunciado en las dos novilladas de promoción de la feria de septiembre, tal y como adelantó El Correo de Andalucía. El Consistorio defiende su gestión y niega que detrás de esta situación exista una decisión política o cualquier tipo de represalia hacia los jóvenes.
En un comunicado, el alcalde, Diego Manuel Agüera, explica que el cierre parcial de las instalaciones de la antigua Escuela Taurina Municipal se produjo en el contexto de una actuación policial por las denuncias relacionadas con la desaparición de material utilizado en diferentes actos celebrados en la plaza de toros. “El cierre no fue una decisión política del Ayuntamiento ni un capricho de este alcalde”, sostiene el regidor.
Según la versión municipal, posteriormente se abrió un plazo para solicitar plaza en la Escuela Taurina Municipal, con una cuota de 300 euros anuales —25 euros al mes—, pero no se presentó ninguna petición, tal y como informó este periódico. El Ayuntamiento asegura que esta cantidad se aplica también a otras actividades que utilizan instalaciones municipales (Atlético Algabeño, la Asociación Musical de La Algaba) y añade que las familias con dificultades económicas podían solicitar ayudas. “Cuando se trata de nuestros menores, este Ayuntamiento siempre ha estado dispuesto a ayudar y a buscar soluciones para que ningún niño o niña se quede atrás por motivos económicos”, afirma Agüera.
El Consistorio sostiene además que realizó un llamamiento a particulares y entidades interesados en continuar promoviendo la tauromaquia en el municipio, sin obtener respuesta, y que llegó a poner durante quince días a disposición de los interesados a un trabajador municipal en la plaza para facilitar los entrenamientos. Según el Ayuntamiento, nadie acudió durante ese periodo.
La versión municipal sobre los carteles de la feria
Respecto a la ausencia de alumnos de la asociación que dirige Carbonell en las novilladas de este año, el Ayuntamiento afirma que el procedimiento de licitación comenzó sin que le constara la existencia de una escuela taurina activa cuya presencia tuviera que quedar garantizada en los carteles. Según pudo saber El Correo de Andalucía, la Asociación Escuela Taurina de La Algaba está registrada en la Asociación de Escuelas Taurinas de Andalucía y de la Junta de Andalucía, como demuestra en los diferentes certámenes que ha participado por España y Francia.
Los novilleros más avanzados de la asociación mandaron por email sus currículum a la empresa para poder participar en esta edición sin tener respuesta ninguna ni del ayuntamiento ni de la empresa taurina Deyfu, organizadora de la feria.
Según aclara el ayuntamiento, esta empresa planteó la celebración de un festival taurino en sustitución de una novillada y el Consistorio decidió incluir a dos novilleros algabeños, Manuel Jesús Carrión y Javier Illanguas, una decisión que el Gobierno municipal presenta como muestra de su apoyo al talento taurino de La Algaba, aunque no así a los más jóvenes de la escuela taurina.
El alcalde ha pedido finalmente que los menores permanezcan al margen del enfrentamiento generado durante los últimos meses. “Por encima de cualquier interés personal, de cualquier diferencia política y de cualquier polémica, está La Algaba”, señala Agüera, que concluye: “La Algaba merece que la defendamos todos”.
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