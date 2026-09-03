Muere la feminista más famosa del mundo, Gloria Steinem

La legendaria feminista Gloria Steinem ha fallecido a los 92 años en su casa de Nueva York. Nacida en Ohio en 1934, Steinem fue un icono de la segunda ola feminista y uno de los rostros más respetados y famosos del movimiento en todo el mundo. Ejemplo para varias generaciones, su determinación y osadía la hicieron extremadamente popular en la década de los 70, donde usó el periodismo como altavoz para la lucha de los derechos de la mujer: se disfrazó de conejita para infiltrarse un mes a lo gonzo en la mansión Playboy y denunciar las condiciones precarias y la cosificación de sus trabajadoras, fue una de las primeras mujeres en escribir sobre la irrupción de los anticonceptivos y sus famosas memorias 'Mi vida en la carretera' (Alpha Decay) están dedicadas al médico que le practicó un aborto de forma clandestina a los 22 años.

Su lucha por la igualdad y, en especial, por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a la que ella apodó en su momento "nuestro Vietnam", sigue hoy más presente que nunca, con un retroceso generalizado de las libertades reproductivas en Estados Unidos y buena parte del planeta. En 1972 fundó con otras feministas la revista Ms. La portada, un alegato contra el asfixiante rol de ama de casa, era una diosa india con 8 brazos sosteniendo una sartén, un espejo, un reloj, una plancha, un volante, un rastrillo, un teléfono y una máquina de escribir. Los 300.000 ejemplares de la primera tirada se agotaron en 72 horas.

Steinem gozó de una enorme popularidad toda su vida. Fue el rostro más visible de la segunda ola junto a Betty Friedan y apostó de forma pionera por el feminismo interseccional, que unió la lucha de las mujeres con la de los derechos civiles, incluyendo clase, raza y orientación sexual en una batalla más amplia contra el patriarcado y el racismo. Estuvo en todos los grandes momentos reivindicativos de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos: de la Marcha sobre Washington de Martin Luther King a la defensa de las clínicas abortistas acosadas durante el caso Roe vs Wade, también durante el célebre caso de Anita Hill, cuando, como recordaba en sus memorias, “el país entero descubrió que el acoso sexual era ilegal”.

“Mi última esperanza es la de abrir camino, literalmente. Hasta ahora, éste ha sido abrumadoramente masculino. Los hombres encarnan la aventura, mientras que las mujeres encarnamos el hogar, sin más vuelta”, escribió. Su imagen sofisticada y estilosa, casi siempre con una melena larga suelta y escondida tras unas grandes gafas (gran tímida, tuvo problemas para hablar en público hasta la adultez), rompió moldes y se lo puso difícil a los enemigos del movimiento, que intentaron desacreditar a Steinem y sus colegas tachándolas de amas de casa insatisfechas, hembristas radicales y quemasujetadores frustradas.

Su implicación política la llevó a luchar por la Enmienda de Igualdad de Derechos (Steinem fue muy crítica con la serie ‘Mrs. America’ protagonizada por Cate Blanchett que ficcionó el caso, ella siempre defendió que fueron las aseguradoras las que boicotearon su aprobación), fundó el Comité Político Nacional de Mujeres y apoyó la plataforma Voters for Choice para respaldar a candidatos de cualquier color político a favor de la libertad reproductiva. En los 90 fue cercana al Partido Demócrata y, en especial, al matrimonio Clinton. Varias películas y series biográficas en la última década como ‘The Glorias’ han hecho que su figura despertara interés entre las generaciones más jóvenes. Amiga de Lena Dunham o Amanda Gorman, Steinem siempre tuvo ese lado pop, que la convertía en una figura accesible y admirada. Uno de sus últimos cameos es en la serie 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York'.

No tuvo hijos y en el año 2000, a los 66 años, se casó por el rito cherokee con David Bale, un activista por los derechos animales y medioambientales fallecido en 2023, padre soltero de cuatro hijos, entre ellos el actor Christian Bale. En 2021 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su “independencia y rigor” y su “inagotable compromiso con el feminismo”. Cuando viajó a España para recoger el premio, defendió la importancia del feminismo en un mundo en el que, a día de hoy, mujeres y hombres siguen sin cobrar lo mismo y las responsabilidades domésticas y de cuidados recaen mayoritariamente sobre ellas. Pero reconoció que muchos hombres se han acercado con el tiempo al movimiento de igualdad, en el que proyectan las vidas plenas de hijas y nietas, y que hoy es mucho más fácil reconocer el patriarcado y el racismo. Dicho de otro modo: el enemigo es mucho más débil porque ya no es invisible ni es visto como normal o inevitable.

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Nómada desde su más tierna infancia, solía explicar que creció leyendo a Louisa May Alcott, la autora de ‘Mujercitas’, en el asiento trasero del coche de sus padres y citaba una frase de su madre con frecuencia: “La democracia es como lavarse los dientes: se hace todos los días”.

Fuente: El Periódico