TOROS
La Goyesca de Ronda regresa con Morante de la Puebla como gran reclamo: entradas que superan los 1.500 euros en la reventa
La Real Maestranza de Ronda recupera este sábado su gran cita taurina con Morante de la Puebla, Diego Ventura, José María Manzanares y Juan Ortega en un cartel agotado desde abril
Llegó una de las citas taurinas por excelencia. La Real Maestranza de Caballería de Ronda vuelve a abrir sus puertas para albergar la Goyesca de Ronda este sábado 5 de septiembre. La expectación es máxima, tras el parón de estos dos años en los que no se celebró ninguna corrida tras los problemas estructurales y a las obras de rehabilitación en el coso.
El regreso de los toros a la ciudad del Tajo del Guadalevín llega después de que la última edición se celebrara en 2023. Desde entonces, la afición esperaba volver a vivir una corrida que trasciende lo puramente taurino y que cada año convierte a Ronda en uno de los grandes escaparates sociales y culturales de la temporada.
El regreso de Morante de la Puebla a Ronda
Además, esta cita coge más relevancia tras el regreso de Morante de la Puebla a una de las plazas más singulares de España. Cabe recordar que el torero cigarrero fue galardonado por la Medalla de la Real Maestranza de Ronda en septiembre de 2026. En aquel acto, Fran Rivera le tendió el guante para su regreso a Ronda en 2026 a lo que Morante afirmó que "si Francisco quiere contar conmigo aquí estaré con ustedes".
Tras aquella retirada inesperada el pasado 12 de octubre, el diestro sevillano le seducía la idea de regresar a la Goyesca de Ronda, ya que era una de las plazas talismanes en su carrera. Dicho y hecho. Tras ser anunciado cuatro tardes en Sevilla, la siguiente cita confirmada fue en Ronda para este mes de septiembre. Después fueron más de 40 carteles.
La expectación alrededor del artista de La Puebla del Río se disparó desde el primer momento. Las entradas se agotaron el mismo día que salieron a la venta en abril, un hecho que el empresario de la plaza, Francisco Rivera Ordóñez, calificó como inédito: "Es la primera vez que pasa esto con cinco meses de antelación”. La reventa ya supera más de 1.500 euros por entrada, según ha confirmado El Correo de Andalucía.
Según medios malagueños, la repercusión ha sido tal que la oferta hotelera de la ciudad ha quedado prácticamente colapsada durante este fin de semana.
Una Goyesca dedicada a Antonio Ordóñez
La edición de 2026 tendrá además un marcado carácter homenaje al cumplirse el 75 aniversario de la alternativa de Antonio Ordóñez, una de las figuras esenciales para entender la historia de la Corrida Goyesca.Tras su fallecimiento en 1998, Francisco Rivera Ordóñez asumió la organización del festejo y ha sido una de las figuras claves para mantener la continuidad de una cita que ha pasado de generación en generación.
Carteles de la Feria de Pedro Romero de 2026
Los tres festejos de la Feria de Pedro Romero de 2026 son los siguientes:
Viernes, 4 de septiembre, 18:00 h. Novillada sin picadores. Erales de Aguadulce para los aspirantes Jaime de Pedro (Granada), Armando Rojo (La Puebla del Río) y Héctor Nieto (Ronda).
Sábado, 5 de septiembre, 11:30 h. XLII Corrida Rondeña de Rejones, homenaje a Álvaro Domecq Romero. Reses de David Ribeiro Telles para Rui Fernandes, Diego Ventura, João Ribeiro Telles, Lea Vicens, Sebastián Fernández y Duarte Fernandes.
Sábado, 5 de septiembre, 18:00 h. LXVII Corrida Goyesca, conmemoración del 75 aniversario de alternativa de Antonio Ordóñez. Se lidiará un toro de la ganadería David Ribeiro Telles para el rejoneador Diego Ventura y seis de Garcigrande para los matadores Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega.
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