Juan Ortega devuelve la grandeza a la Goyesca de Ronda y sale a hombros con Manzanares y Ventura

Ronda volvió a vestirse de Goyesca. Dos años después de la última edición, con la plaza de la Real Maestranza restaurada y el recuerdo de Antonio Ordóñez presidiendo simbólicamente la tarde en el 75 aniversario de su alternativa, el monumento volvió a ser escenario de las liturgias del toreo. Diego Ventura confirmó el dominio que ya había impuesto por la mañana, Manzanares encontró premio en el sexto y Juan Ortega terminó apropiándose del festejo con una faena de clasicismo y cadencia. Morante, en cambio, quedó atrapado en un lote sin posibilidades.

Trajes goyescos durante la tradicional corrida de toros de Ronda. / Álex Zea (EP)

Ventura abrió la Goyesca pocas horas después de haber salido a hombros en la corrida matinal junto a Sebastián Fernández. Ante un toro de David Ribeiro Telles poco colaborador, el rejoneador construyó el espectáculo desde la precisión y el dominio de su cuadra. Oro Negro y Lío calentaron los tendidos en banderillas, pero el punto de mayor dificultad llegó con Bronce, al clavar a dos manos y sin cabezada.

Diego Ventura, en su faena en la Goyesca de Ronda. / Álex Zea (EP)

Las cortas al violín sobre Brillante y un rejón de muerte certero pusieron las dos orejas en su mano. Segunda salida en volandas del mismo coso en apenas unas horas: una exhibición de autoridad.

Morante de la Puebla, durante su faena en la Corrida Goyesca de Ronda. / Jorge Zapata / EFE

Después comenzó una corrida a pie que tardó demasiado en encontrar pulso. Morante apareció vestido con una indumentaria de sabor antiguo. Su primer Garcigrande fue protestado por débil y se partió un pitón en el caballo sin ser sustituido. Noble, pero sin empuje, pasó por la muleta sin emoción y Morante abrevió. En su segundo quedaron algunas imágenes. Las verónicas tuvieron lentitud y vuelo, y una chicuelina aislada alcanzó una belleza especial. Con la muleta, sin embargo, el toro volvió a embestir sin codicia. El cigarrero tuvo que inventar casi todo y dejó detalles de pinturería, más evocadores que rotundos.

Los diestros Juan Ortega y José María Manzanares, salen a hombros en la Goyesca rondeña. / Jorge Zapata / EFE

El primer toro de Manzanares añadió polémica. Tras un derrote quedó con casi medio pitón colgando y, pese a ello, permaneció en el ruedo. La decisión presidencial encendió las protestas. Entre ese ruido quedó sepultado el elegante inicio capotero del alicantino y una faena sin verdadero recorrido. Hubo que esperar al sexto para que Manzanares encontrara una opción. El toro se rajó pronto y buscó chiqueros, pero el torero entendió que el único camino era consentirlo en su querencia. Toreó a media altura, sin forzar, y fue sacando series de oficio y estética allí donde el animal quiso quedarse. La estocada al recibir, aunque caída, desató la petición y las dos orejas cambiaron el signo de su tarde.

Pero la Goyesca terminó teniendo nombre propio: Juan Ortega. Ya desde su presencia había algo de declaración estética. Su traje de terciopelo corinto, con pasamanería dorada y faja celeste, remitía a los majos de finales del XVIII y a la vieja dinastía de los Romero. Su toreo siguió esa misma senda: clasicismo, naturalidad y gusto.

Juan Ortega, durante su faena / Jorge Zapata / EFE

Con el primero de su lote dejó un recibo a la verónica de mucha gracia y unas chicuelinas al paso que anunciaban lo que podía venir. Por fin aparecía un Garcigrande con mejores augurios. Ortega brindó al público y comenzó por ayudados por alto antes de asentarse en tandas en redondo de temple y medida. Al natural hubo cadencia, pero sobre todo una administración muy inteligente de un toro justo de fuerza y raza. No lo agotó, le dio tiempo y construyó una faena muy personal, donde el ritmo valió tanto como la cantidad. La estocada y el descabello dejaron una oreja.

El último fue el toro con el que Ortega terminó de conquistar Ronda. Había salido decidido a cuajarlo con el capote y por momentos aparecieron verónicas ceremoniosas. El brindis a Joselito añadió otro guiño a la historia. Después no hubo tanteos. Con la muleta por delante y suavidad, fue embarcando las embestidas por ambos pitones, estirando el viaje y dando tiempo al toro para que todo pareciera más despacio. Los naturales tuvieron majestad y clasicismo.

El diestro Juan Ortega, durante su faena en la Corrida Goyesca de Ronda. / Jorge Zapata / EFE

La plaza entendió que estaba viendo la faena de la tarde. Ortega no necesitó romper el tono con alardes. Se mantuvo fiel a una tauromaquia que encajaba de manera casi perfecta con el escenario: pureza, pausa y una elegancia acorde con la historia de la Real Maestranza. La estocada puso las dos orejas en su mano y lo convirtió en gran triunfador de una Goyesca que había amenazado con naufragar en los primeros toros.

El regreso de la corrida goyesca dejó así una fotografía desigual pero poderosa. El ganado de Garcigrande, pobre en conjunto, impidió que Morante entrara de verdad en la tarde y obligó a Manzanares a tirar de oficio. Ventura añadió una segunda puerta grande a una jornada ya triunfal y Juan Ortega terminó dando sentido artístico al retorno. En una plaza restaurada y bajo la memoria de Antonio Ordóñez, Ronda recuperó su gran cita con una faena final que pareció devolver al festejo algo de la solemnidad y la belleza que siempre hicieron de esta corrida un acontecimiento distinto, con emoción y torería rondeña.

Paseíllo de la corrida Goyesca de Ronda. / Álex Zea (EP)

La ficha del festejo: Se lidió un toro de David Ribeiro Telles para rejones y seis toros de Garcigrande para lidia a pie. Desiguales de presentación y pobres de juego.

Diego Ventura: rejón (dos orejas).

Morante de la Puebla: dos pinchazos y estocada (silencio) y dos pinchazos y estocada (silencio).

José María Manzanares: media estocada recibiendo y descabello (silencio) y estocada recibiendo algo caída (dos orejas).

Juan Ortega: tocada y descabello (oreja tras aviso) y estocada (dos orejas).

Fuente: La Opinión de Málaga