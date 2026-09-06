De padre a hijo, medio siglo entre las butacas del Lope de Vega: "Mi padre y yo sumamos 50 años de historia de este teatro"

Cuando Juan Ramón Pérez Julio (Sevilla, 1966) habla del Teatro Lope de Vega no habla de un edificio. Habla de una vida. También de la de su padre. Durante medio siglo, entre los dos, han ocupado ese lugar desde el que la magia del teatro empieza a existir: la puerta de entrada, la sala, las butacas y el momento exacto en que las luces se apagan y el público se entrega a lo que ocurre tan sólo una vez en el escenario. No hay una función igual a otra.

Es martes, el calor ha vuelto a Sevilla -en realidad nunca se fue- y en la terraza del Veneranda los vecinos de la Alameda de Hércules toman la calle. Por la mañana, el alcalde ha encabezado la visita al teatro, cuando se ultiman los trabajos para poder levantar el telón de cara a la Bienal de Flamenco, tras tres años cerrado por obras, unos trabajos que todavía durarán dos años más.Juan Ramón conoce el teatro palmo a palmo desde que era estudiante de Derecho en la vecina Fábrica de Tabacos, donde coincidió con Alberto Jiménez Becerril en clase. "Alberto y Ascen eran espectadores habituales del teatro", apunta.

Su padre llegó al Lope en 1976, cuando el coliseo sevillano todavía dependía de los Teatros y Festivales de España del Ministerio de Cultura. Cuando años después llegó el traspaso a los ayuntamientos, tuvo que elegir entre quedarse en Sevilla o marcharse a Alicante. Eligió quedarse. Aquí estaba su familia, su vida, su casa. Y el Betis, en el que jugó 20 años antes. Porque Ramón Pérez Mesa Espejín, nacido en Santa Cruz de Tenerife, terminó de acomodador pero antes hizo periplo como futbolista por varios equipo: el Algeciras, el Levante, el Rayo Vallecano y el Real Betis Balompié, con el que consiguió el ascenso a Primera en la temporada 1957/58. De este leyenda verdiblanca, aprendió también el oficio de regatear a los espectadores más quisquillosos. Era mayo de 1990. Y Montserrat Caballé iba a ofrecer un recital el teatro acompañada al teatro por Miguel Zanetti. Ningún melómano quería perderse a la gran diva de la lírica aunque fuera en el último rincón del teatro. Una espectadora de la grada paraíso llamó a Juan Ramón, por entonces, acomodador en esta zona que por seguridad no se va a poder abrir todavía.

Juan Ramón Pérez, ex acomodador del Teatro Lope de Vega junto a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz / Marina Casanova

"¿Usted cree que desde aquí voy a ver a la Caballé?", preguntó una espectadora desde el Paraíso.

-A ver, señora, ¿usted ve el piano?.

-Sí.

-Pues la Caballé precisamente pequeña no es.

Juan Ramón se ríe con esos recuerdos que le brotan ahora que se le pide un ejercicio de memoria. En realidad, quería inspector de Trabajo, pero se quedó a las puertas en las oposiciones en Madrid: al final acabó aprobando unas oposiciones municipales y su vida laboral se encaminó hacia ese lugar que ya conocía desde jovencito. Entró en el Lope de Vega en 1987 y se jubiló el pasado 7 de abril tras casi cuarenta años, primero como portero y después como acomodador de sala. Cuando mira atrás, hace cálculos: "Entre los dos sumamos 50 años de historia del Lope de Vega de Sevilla".

Juan Ramón, ex acomodador del Teatro Lope de Vega / Marina Casanova

Resume estas décadas de trabajo sin mucha épica mientras pasa las páginas del álbum fotográfico que le regalaron sus compañeros en su fiesta de jubilación. "Los quiero mucho a todos", dice. Se detiene en una imagen donde posan todos los trabajadores del Lope de Vega en los escalones de mármol de la entrada: "Mira, ese es mi padre y ahí estoy yo, con el bigotón". Para el público y la prensa, Juan Ramón -y también Mariví, una de las compañeras más veteranas y queridas- ha sido durante años la primera imagen al llegar al teatro. Y también el primer termómetro de la tarde.

"¿Hay moros en la costa?". Era la pregunta que hacía siempre la duquesa de Alba cuando llegaba al teatro para saber si había paparazzis. "Hoy, sólo está Marina Bernal", respondía Juan Ramón. "Ah, entonces estoy tranquila", respondía Cayetana. La aristócrata, cuenta Juan Ramón, fue una espectadora fiel y magnífica. Juan Ramón pasaba largos ratos de charla con su chófer, Manolo: "Murió pocos meses antes que la duquesa, fue un mazazo para ella".

Juan Ramón Pérez, ex acomodador del Teatro Lope de Vega de Sevilla, en la terraza de La Veneranda, en la Alameda de Hércules. / Marina Casanova / ECA

Ha visto pasar generaciones de espectadores, más o menos famosos, actores, directores, músicos, políticos, flamencos, cinéfilos... Portero, acomodador y, cuando tocaba, psicólogo de urgencia, informador, apagafuegos metafórico y alguna vez casi literal. De hecho, antes de convertirse en empleado ya había aprendido una de las grandes ventajas de tener un padre dentro de un teatro: saber cuándo merecía la pena escaparse para mirar. Así se lo enseñó también a su hijo: "Me lo llevaba los domingos a repartir el programa de mano conmigo en la puerta".

Rigoberta Menchú, fan de Juanita Reina

Así fue descubriendo que un teatro no es sólo lo que sucede cuando se apagan las luces. Está lo que ocurre antes. Lo que sucede detrás. Lo que pasa cuando algo falla. Y, sobre todo, está la humanidad que se acumula en los márgenes del escenario. Por allí vio El diluvio que viene, un clásico decenas de veces adaptado, con aquella escenografía que todavía recuerda como un prodigio, un arca giratoria y hasta animales, "cuando los animales aún podían formar parte de los espectáculos", anota. Pero si hay un montaje que lo devuelve inmediatamente a la diversión del oficio es Cómeme el coco, negro, de La Cubana. Aquello convertía el propio desmontaje de una función en espectáculo y borraba la frontera entre trabajadores y actores. Los intérpretes se mezclaban con los acomodadores y los empleados del teatro tenían su papel en la función. Juan Ramón disfrutaba especialmente engañando a los rezagados. "Cuando abríamos la puerta les decíamos a los que llegaban tarde que el espectáculo ya estaba terminando. Muchos se lo creían".

El Lope ha sido muchas cosas, pero pocas tan singulares como repartir 300 bocadillos de mortadela entre el público. Allí estaba también un joven José Corbacho, todavía lejos de convertirse en un rostro popular de la televisión, participando en aquel juego con el público.

A medida que pasa las páginas del álbum, los recuerdos continúan: "Ahí tienes: Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz. Vino a un concierto de Juanita Reina, porque le gustaba mucho". Pasa otra página: "Yo estaba por ahí dentro y por eso salgo de remanguillé atrás en la foto del emérito", relata frente a la imagen de un lozano Juan Carlos I vestido de militar firmando en el libro de honor del teatro.

El día que saltó la alarma contraicendios

Una noche actuaba una compañía de mimo. En una de las escenas se produjo una especie de explosión, salió humo y, de pronto, empezó a caer agua sobre el escenario. El público aplaudía entusiasmado. Parecía un efecto formidable. El problema fue que quienes estaban en las primeras filas comenzaron a notar que aquello quizá era demasiado real. "Se había activado el sistema contra incendios. Y la gente aplaudiendo a rabiar porque empezó a llover". Alguien tuvo que salir después a explicar que la vanguardia escénica no había llegado tan lejos.

Su diagnóstico del público es poco diplomático pero cariñoso. "El público de teatro es estupendo. Pero aquí en Sevilla no se ve tanto teatro. Gusta más la música". Y, por supuesto, el flamenco.

Ha visto cómo el Lope se transformaba durante la Bienal, cómo determinados artistas parecían crecer en ese escenario. Habla de Javier Barón, de cuando Ricardo Pachón grabó el documental Triana Pura y Pura en el teatro, que recrea la última gran reunión de los gitanos. Y recuerda a Camarón, al que no vio cantar. El de San Fernando suspendió una actuación prevista en los Festivales de España. Juan Ramón estaba en la puerta dando la noticia. "Ojalá te mueras", le maldijeron algunos espectadores.

El Lope, explica, tiene algo. También acústicamente. Cuando trabajaba en Paraíso observó durante años a un matrimonio de profesores del Conservatorio que elegía siempre unas localidades laterales de las filas más altas. Un día les preguntó por qué, pudiendo sentarse en sitios aparentemente mejores, insistían en colocarse allí. "Porque es donde mejor se escucha", le respondieron.

"Ahora la mayoría de los actores van con micro. Esas voces ya no se escuchan". Habla de José Sacristán, una voz inconfundible, y de una estirpe de intérpretes capaces de lanzar una frase desde el escenario y hacerla llegar limpia hasta arriba sin ayuda electrónica

Echa de menos, eso sí, las voces antiguas. "Ahora la mayoría de los actores van con micro. Esas voces ya no se escuchan". Habla de José Sacristán, una voz inconfundible, y de una estirpe de intérpretes capaces de lanzar una frase desde el escenario y hacerla llegar limpia hasta arriba sin ayuda electrónica. Él ha escuchado muchas. También conoció de cerca a Juan Echanove, probablemente el actor con quien más trato mantuvo. El montaje se preparó en el propio Lope y aquello significó semanas de ensayos durante un verano sevillano. "Llegaba Echanove a las cuatro de la tarde para ensayar y cuando le abríamos la puerta gritaba: ¡Pero qué castigo más grande!". Recuerda con cariño también a Carmelo Gómez, el actor del que recuerda largas conversaciones. "Ya no se le ve mucho, ¿no?"

José Luis Castro, José Luis Cienfuegos y Justo Ruiz

Pero más allá de los actores y celebridades, Juan Ramón destaca tres nombres propios: el de Justo Ruiz, actor, director y maestro para generaciones enteras de actores sevillanos, "la persona que más teatro sabe de todas las que yo he conocido" y "dos José Luis que ya no están": José Luis Castro, director con apenas 40 años del Lope de Vega (luego lo fue del Maestranza) y José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Eurpeo de Sevilla durante diez años. El Lope fue durante años la gran casa del Festival de Cine de Sevilla, donde se estrenos, proyecciones y galas que, según el Ayuntamiento, regresarán este año al teatro del 29.

Ahora contempla la reapertura del Lope después de su rehabilitación desde una posición nueva: la de quien ya no tiene obligación de estar allí. Defiende que la intervención era necesaria. Durante años vio cómo el edificio, por su condición histórica, acumulaba necesidades y restricciones. Recuerda especialmente la obsesión Jordi Farnés, director técnico del teatro, por la seguridad después del incendio del Liceu de Barcelona (1994) y por el correcto funcionamiento del telón cortafuegos. Cuando uno trabaja tantos años en un teatro aprende que la belleza depende también de cosas bastante menos poéticas: cables, sistemas antiincendios, instalaciones y telones que deben bajar cuando toca.

Durante décadas señaló a otros dónde estaba su butaca. Ahora le toca a él elegir una.