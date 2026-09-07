Ángeles Toledano estrena 'La misma sangre del cuerpo' en la Bienal de flamenco junto a treinta alumnas de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla

Había expectación en la sala y se notaba antes incluso de que comenzara la comparecencia. Ángeles Toledano afronta este sábado uno de los momentos más importantes de su trayectoria con el estreno absoluto de La misma sangre del cuerpo, el espectáculo con el que debuta en la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla. Lo hará en un Teatro Alameda con todas las localidades agotadas y acompañada por una treintena de alumnas de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD), en una propuesta concebida expresamente para esta edición del festival.

Encuentro en la ESAD con la artista Ángeles Toledano / Marina Casanova

Un debut construido desde el proceso compartido

La presentación, que ha tenido lugar este lunes en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, dejó claro desde el primer momento que no se trata de un concierto al uso. La artista explicó que la creación ha estado marcada por el trabajo colectivo y por un proceso creativo en el que las estudiantes de la ESAD han pasado a formar parte del propio lenguaje escénico del espectáculo. "Estamos aquí por aprender a vivir los procesos, por darle importancia a lo que pasa dentro, cuando estamos creando y todo está naciendo", afirmó Toledano durante su intervención. La cantaora confesó que este proyecto nace de una necesidad artística y personal vinculada al último tema de su primer disco, Sangre sucia.

La artista reconoció además que el trabajo con las alumnas de la ESAD ha transformado su forma de entender este proceso creativo. "Está siendo un proceso muy bonito, todas nos estamos aportando riqueza", señaló antes de asegurar que esta experiencia le ha confirmado que quiere seguir explorando esta manera de trabajar en el futuro.

Verónica Morales y Ángeles Toledano / Marina Casanova

El espectáculo cuenta con la dirección escénica de Verónica Morales, que acompaña a Toledano en una propuesta concebida desde una perspectiva femenina, colectiva y compartida.

La idea, según se explicó durante la presentación, es construir una pieza que solo puede existir con la presencia de todas las intérpretes sobre el escenario.

La Bienal destaca el momento artístico de Ángeles Toledano

El director de la Bienal, Luis Ybarra, situó este estreno dentro del recorrido artístico que la cantaora ha venido desarrollando en los últimos años. Recordó que Toledano ya había participado en anteriores ediciones del festival, aunque nunca con un espectáculo propio, y la definió como "una de las artistas más interesantes del panorama". También destacó su capacidad para combinar conocimiento del flamenco, inquietud creativa y una personalidad artística propia. También la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, subrayó la importancia de que la artista tenga una presencia destacada en esta edición.

Encuentro con la artista Ángeles Toledano en el marco de la XXIV Bienal de Flamenco / Marina Casanova

Moreno recordó que, además de este estreno absoluto, Toledano también participa en la gala inaugural El mundo por montera, y aseguró que representa la capacidad del flamenco para mantener viva su raíz mientras continúa evolucionando.

Un nuevo capítulo para 'Sangre sucia'

El origen de este espectáculo se encuentra en el universo creativo de Sangre sucia, el primer álbum de Ángeles Toledano, un trabajo nominado a los Latin Grammy en el que la artista construyó una propuesta que dialoga entre la tradición y una mirada contemporánea del cante.

Ahora ese recorrido encuentra una nueva dimensión escénica con una creación concebida específicamente para la Bienal de Flamenco de Sevilla. El estreno supone también el regreso de Toledano al festival con una propuesta propia después de su participación en la edición de 2016 con La sirenita flamenca. Esta vez lo hace liderando un montaje que apuesta por el encuentro entre generaciones y por una manera compartida de entender la creación artística.