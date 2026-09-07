Canal Sur emitirá en directo la Feria de San Miguel en la Maestranza: estos son los tres festejos taurinos

La Feria de San Miguel se retransmitirá por las cámaras de Canal Sur TV. El ente autonómico está ultimando las negociaciones con la empresa Lances de Futuro, regentada por José María Garzón, para intentar emitir las tres últimas corridas del año en Sevilla, excepto la novillada del jueves que no está incluida en el acuerdo.

Según ha avanzado Cultoro y ha podido confirmar El Correo de Andalucía, el acuerdo es inminente y se hará oficial en los próximos días en una rueda de prensa con Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, al igual que ocurrió la pasada temporada, según ha podido saber este periódico.

Fuentes consultadas por la Consejería de Presidencia confirman que las negociaciones con Lances de Futuro avanzan por buen camino. De esta forma, la cadena pública andaluza volvería a reforzar su apuesta por la difusión de la tauromaquia, una programación que está cosechando buenos datos de audiencia con las novilladas y corridas de toros retransmitidas desde distintos puntos de Andalucía.

Carteles de la Feria de San Miguel 2026

La Feria de San Miguel está compuesta por cuatro festejos que se celebrarán en el último fin de semana de septiembre con una novillada y tres corridas de toros. En el cartel estará la quinta tarde de Morante de la Puebla en Sevilla tras su exitosa temporada en el coso del Baratillo. Roca Rey, Talavante o Borja Jiménez también regresan tras varios triunfos importantes en la temporada. Para las corridas del sábado y domingo ya no quedan entradas.

Los carteles anunciados en la Feria de San Miguel son los siguientes:

Jueves 24 de septiembre: Novillos de Garcigrande para Emiliano Osornio, Olga Casado y Manuel Domínguez.

Viernes, 25 de septiembre: Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

Sábado, 26 de septiembre: Toros de Jandilla para Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado.

Domingo, 27 de septiembre: Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez.