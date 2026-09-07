Luminiscence llega a Sevilla: la iglesia de San Jacinto se transformará con luz, conciertos y vídeo mapping 360º

Luces, vídeo mapping y conciertos en directo. Luminiscence llegará a Sevilla en las próximas semanas con una experiencia inmersiva que pretende combinar tecnología, música y patrimonio. El escenario elegido para esta propuesta es uno de los templos más reconocibles de Triana: la iglesia de San Jacinto, que se transformará durante las sesiones en un gran lienzo audiovisual.

Por primera vez en la ciudad, esta experiencia, que ya ha pasado por distintas ciudades de Francia, Alemania o Estados Unidos, aterriza en Sevilla para poner el foco sobre uno de sus monumentos históricos. El espectáculo busca que el público descubra la iglesia desde una perspectiva completamente diferente, utilizando la luz, la música y la tecnología para recorrer su arquitectura y su historia.

El espectáculo, que ya ha reunido a más de dos millones de visitantes en todo el mundo, propone convertir las paredes y los elementos arquitectónicos de San Jacinto en un enorme lienzo sobre el que se proyectará una narración vinculada a la historia del templo. "Nuestra misión es preservar, transmitir y promover nuestra historia y nuestro patrimonio, poniendo en valor lugares emblemáticos que forman parte de nuestro acervo común"explica Romain Sarfati, cofundador y director general de LOTCHI.

Tal y como detalla la propia compañía, la experiencia se articula en torno a tres elementos principales: historia, luz y música. Las proyecciones recorrerán la arquitectura de la iglesia mientras una narración conducirá al público por un viaje a través del tiempo, marcado por la superación, el renacimiento y la capacidad de salir adelante. "Estamos orgullosos de ofrecer una experiencia artística, inmersiva e inclusiva que permita al mayor número posible de personas descubrir la riqueza de nuestro patrimonio, independientemente de su edad, cultura, nacionalidad o religión", resume Romain Sarfati.

La música tendrá también un papel protagonista. Voces, cuerdas, metales y madera se combinarán con la acústica natural del templo y un sistema de sonido envolvente para crear una experiencia de 360 grados. El público podrá permanecer sentado en la nave mientras las imágenes y la música se suceden a su alrededor.

Luminiscence llega a Sevilla: la iglesia de San Jacinto se transformará con luz, música y vídeo mapping / Luminiscence

Programación completa

La programación contempla además las denominadas Noches de Coro en Vivo, previstas de jueves a sábado. En estas sesiones, cantantes de la región reinterpretarán obras clásicas y sacras aprovechando la particular acústica de la iglesia de San Jacinto.

La experiencia tendrá una duración aproximada de 50 minutos y estará disponible en castellano e inglés. La organización recomienda reservar las entradas por internet para garantizar el acceso, aunque también podrán adquirirse en taquilla el mismo día, siempre que quede disponibilidad.

Por el momento, Luminiscence no ha anunciado las fechas concretas de las sesiones ni los artistas que participarán en Sevilla, por lo que habrá que esperar a la presentación definitiva de la programación para conocer todos los detalles.

Luminiscence llega a Sevilla: la iglesia de San Jacinto se transformará con luz, música y vídeo mapping / Luminiscence

Una experiencia para todos los públicos

La propuesta está abierta a todos los públicos. Los menores de 4 años podrán acceder gratis si permanecen sentados en el regazo de un adulto, mientras que a partir de esa edad necesitarán entrada. La organización, eso sí, no recomienda la asistencia de menores de 2 años debido a los efectos visuales, la música y los sonidos de alta intensidad.

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Así, Sevilla se suma a la gira de Luminiscence con una propuesta que busca unir la historia de uno de sus templos con las posibilidades de la tecnología y la música en directo. Una forma diferente de descubrir San Jacinto y su patrimonio, esta vez con la luz como gran protagonista.