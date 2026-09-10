La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla estrena el ciclo de abono en el Maestranza con el 'Réquiem' de Verdi junto a cuatro voces internacionales

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) abrirá los próximos 17 y 18 de septiembre su temporada de abono 2026/2027 con la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi. La formación estará dirigida por su titular, Lucas Macías, y contará con cuatro solistas de trayectoria internacional: la soprano Masabane Cecilia Rangwanasha, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor Enea Scala y el bajo Marko Mimica.

Los conciertos, correspondientes al Sinfónico 01 de la nueva temporada, comenzarán a las 20.00 horas en el Teatro de la Maestranza y contarán también con la participación del Coro del coliseo sevillano.

La ROSS apuesta así por una de las grandes obras del repertorio sinfónico-coral para levantar el telón de su nuevo curso. Verdi compuso su Misa de Réquiem en 1874 en memoria del escritor italiano Alessandro Manzoni y la obra se ha convertido desde entonces en una de las piezas más reconocibles de su catálogo fuera del ámbito operístico.

La partitura combina la intensidad dramática propia del compositor con una amplia escritura para orquesta, coro y solistas. Entre sus momentos más conocidos figura el Dies irae, que contrasta con otros pasajes de carácter más íntimo y contenido.

El programa supone además el regreso de Lucas Macías al frente de la Sinfónica en el arranque de una temporada en la que el gran repertorio sinfónico-coral volverá a ocupar un lugar destacado.

Las entradas para las dos funciones pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de la ROSS.