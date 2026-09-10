Toros en Canal Sur este fin de semana: horarios, carteles y dónde ver las corridas de Ubrique y Villacarrillo

Canal Sur continúa con su apuesta firme por los toros cada semana. La cadena autonómica estará presente en dos plazas andaluzas para emitir en directo dos corridas de toros muy interesantes con David Galván, Daniel Crespo, Castella o Borja Jiménez, entre otros.

El equipo, liderado por Enrique Romero, ofrecerá dos festejos taurinos desde Ubrique el próximo sábado 12 de septiembre y, 24 horas más tarde, desde la plaza jienense de Villacarrillo el domingo 13 de septiembre. La retransmisión contará con el equipo habitual de Canal Sur: el maestro Ruiz Miguel, la periodsta Noelia López y Ana María Romero que llevarán a los espectadores todos los detalles del festejo.

Corrida de toros en Ubrique: sábado 12 de septiembre

La primera cita llegará el sábado 12 de septiembre desde la localidad gaditana de Ubrique. Canal Sur conectará en directo para ofrecer una corrida muy interesante de cáracter torista con reses de Adolfo Martín.

El cartel lo componen Octavio García ‘El Payo’, David Galván y Daniel Crespo. Tres diestros de diferentes conceptos que viven distintos momentos de sus carreras. Abrirá el cartel el mejicano 'El Payo', con 18 años de alternativa, que continúa teniendo su tirón en tierras aztecas y regresa a España para intentar dejar huella en los aficionados. En segundo lugar actuará el gaditano David Galván con numerosos triunfos a sus espaldas en plazas importantes demostrando su oficio y su pureza en el toreo que lleva dentro.

Cerrará el cartel Daniel Crespo, que llega a la cita en un gran momento de forma después de importantes actuaciones en plazas como El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda o Tarifa.

Los tres se medirán a una de las ganaderías más reconocidas del campo bravo.

David Galván, al natural en el segundo de la tarde. / Lances de Futuro

Toros desde Villacarrillo: domingo 13 de septiembre

La programación taurina continuará el domingo 13 de septiembre desde Villacarrillo (Jaén), donde Canal Sur ofrecerá otra corrida de toros en directo, tras la final de las novilladas emitida recientemente.

En esta ocasión, el cartel estará compuesto por Sebastián Castella, Adrián de Torres y Borja Jiménez, que lidiarán toros de Salvador Domecq.

La plaza jiennense será el escenario de una tarde en la que se reunirán tres nombres propios del escalafón taurino actual, con especial presencia del sevillano Borja Jiménez, uno de los toreros con mayor proyección de los últimos años que viene de firmar una gran temporada en plazas de relumbrón como Sevilla o Madrid.

El diestro Borja Jiménez tras cortar una oreja durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla. / Julio Munoz / EFE

Junto a él estará Sebastián Castella, figura consolidada del toreo, y Adrián de Torres, el diestro de Linares, que llega tras dejar una faena muy pulcra y sentida en su tierra. El torero jiennense afrontará la cita de Villacarrillo con la intención de seguir reivindicando su sitio en un calendario con pocos compromisos por delante.

Así, Canal Sur vuelve a ofrecer dos tardes consecutivas de toros en abierto, con dos carteles que combinan figuras consagradas y toreros llamados a protagonizar la temporada. Los aficionados podrán seguir ambos festejos a través de la televisión autonómica andaluza.