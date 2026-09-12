Morante de la Puebla es el torero más televisado por Canal Sur en 2026, con 9 corridas de toros: este es el ranking completo

Morante de la Puebla es el rey de la televisión. Así lo confirman los datos. El cigarrero es el torero más televisado en 2026 por las cámaras de Canal Sur TV hasta en nueve ocasiones, según el recuento realizado por El Correo de Andalucía a partir de las retransmisiones disponibles en el archivo de Canal Sur Toros a la Carta.

En total, el genio de la Puebla se ha dejado retransmitir en nueve corridas de toros desde su reaparición el pasado Domingo de Resurrección en la Maestranza. Unos datos que avalan la buena sintonía que mantiene el sevillano con el equipo de Canal Sur y la Junta de Andalucía, para que la tauromaquia llegue a todos los hogares andaluces de forma totalmente abierta y gratuita.

Además, la cifra lo sitúa muy por delante del resto de figuras del toreo y del escalafón de matadores. Es casi el doble la distancia que hay con la segunda posición, en la que se encuentran tres diestros empatados con cinco retransmisiones: David de Miranda, Juan Ortega y Manuel Escribano.

Por detrás aparecen Alejandro Talavante, Fortes y Pablo Aguado, con cuatro apariciones. Con tres retransmisiones se quedarían Roca Rey y Borja Jiménez.

Morante de la Puebla, a la cabeza de las grandes retransmisiones de Canal Sur

La distancia de Morante con respecto al resto refleja también el enorme poder mediático que el torero de La Puebla ha tenido en la temporada taurina, mostrando su predisposición absoluta con la televisión andaluza. El diestro ha estado presente en las citas más destacadas del calendario andaluz y ha sido uno de los nombres recurrentes en la selección de carteles retransmitidos por Canal Sur.

El sevillano reapareció el Domingo de Resurrección en la Real Maestranza de Sevilla, con un 25,3 % de cuota de pantalla, en un cartel junto a Roca Rey y David de Miranda. Aquel día se logró el récord para eventos taurinos en los últimos 18 años. Desde entonces, el diestro ha estado presente en los carteles más importantes de Andalucía acompañado de las cámaras del ente autonómico: en la Feria de Abril, Jerez, Marbella, El Puerto de Santa María, la Feria de Málaga y la Feria de Almería.

Ranking de toreros más televisados por Canal Sur en 2026 / Elaboración propia El Correo de Andalucía

60 festejos taurinos en Canal Sur TV en 2026

La Junta de Andalucía siempre ha destacado su apuesta por la tauromaquia en las retransmisiones. El objetivo es que este año se llegue a los 60 festejos taurinos televisados, como la Feria de San Miguel en Sevilla, que se sigue negociando los últimos flecos con los derechos de imagen de los toreros. De ultimarse el acuerdo, Morante de la Puebla llegaría hasta 10 festejos televisados en una temporada por Canal Sur. Una cifra inédita para una figura del toreo.

Corridas de toros retransmitidas por Canal Sur en 2026 28 de marzo — Corrida extraordinaria de Primavera de Pozoblanco: Alejandro Talavante, David de Miranda y el novillero Manuel Quintana. 4 de abril — Picassiana de Málaga: Fortes, Pablo Aguado y Juan Ortega. 5 de abril — Domingo de Resurrección en Sevilla: Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda. 17 de abril — Feria de Abril de Sevilla: Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado. 18 de abril — Feria de Abril de Sevilla: Mano a mano con toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez. 20 de abril — Feria de Abril de Sevilla: Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo. 24 de abril — Feria de Abril de Sevilla: Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado. 25 de abril — Feria de Abril de Sevilla: El Cid, José Garrido y Fortes. 26 de abril — Feria de Abril de Sevilla: corrida de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román. 16 de mayo — Feria del Caballo de Jerez: Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega. 22 de mayo — Feria de Córdoba: Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez. 31 de mayo — Vera (Almería): David de Miranda, Víctor Hernández y Olga Casado. 13 de junio — Marbella: Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda. 27 de julio — Corrida de rejones de Algeciras. 31 de julio — Feria de Colombinas de Huelva: El Fandi, Manuel Escribano y Alejandro Conquero. 1 de agosto — El Puerto de Santa María: Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega. 7 de agosto — Corrida de los Candiles de Marbella: Morante de la Puebla, José María Manzanares y Aarón Palacio. 16 de agosto — Sanlúcar de Barrameda: Octavio Chacón, Pepe Moral y Daniel Crespo. 20 de agosto — Feria de Málaga: Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Fortes. 21 de agosto — Feria de Málaga: Manuel Escribano, Emilio de Justo y Fortes. 22 de agosto — Feria de Málaga: Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda. 28 de agosto — Feria de Almería: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. 30 de agosto — Tarifa: Manuel Escribano, David Galán y Daniel Crespo.

Según el ranking elaborado por El Correo de Andalucía, han sido 23 festejos mayores (22 corridas de toros y una corrida de rejones), además de las becerradas de escuelas taurinas, clases prácticas y circuito de novilladas con picadores que patrocina la Junta de Andalucía.

Para este fin de semana, el equipo liderado por Enrique Romero - y con los comentarios del maestro Ruiz Miguel, la periodista Noelia López y Ana María Romero - tiene preparado retransmitir dos corridas de toros más: Ubrique y Villacarrillo. Dos festejos, con gran interés para los aficionados, que pretenden llevar la tauromaquia a todos los hogares andaluces.