Teatro Lope de Vega de Sevilla: 14 hitos que explican por qué es un icono cultural tras un siglo de historia

La ansiada reapertura del Teatro Lope de Vega obliga a compartir la importancia de lo que Sevilla ha vivido en él con anterioridad. Conocer el pasado para mejorar el futuro. Varias generaciones de habitantes de la ciudad y de su entorno geográfico pueden cruzar su particular memoria sentimental sobre momentos formidables o singulares que han generado un sentido de pertenencia, y un deseo de que el Lope vuelva a ser un lugar amigable en el que soñar despiertos con la cultura en vivo, al más alto nivel posible de calidad.

Resumimos en catorce hitos la panorámica de la amplia gama de actividades que ha promovido o acogido el Lope en los últimos 50 años, que se retoman con motivo de la Bienal de Flamenco este sábado con el concierto de Dorantes, Fractal Arcano. Memoria histórica para descubrir, para recordar, y para sugerir referentes a los que debe aspirar la programación del teatro con el fin de estar a la altura de las expectativas y de su rol en el panorama cultura e institucional de la capital andaluza.

Pórtico de la libertad

En los años 60, la savia nueva de una sociedad más vinculada con su contemporaneidad, más abierta a las corrientes culturales, más dispuesta a pensar por sí misma y a expresarse con libertad, comenzó a circular poco a poco con más facilidad por Sevilla. En el ámbito teatral, grupos como Esperpento, fundado en 1968, y Teatro del Mediodía, en 1970, tomaron el relevo de Tabanque y de Teatro Español Universitario para acelerar la eclosión de lo que se denominó en España teatro independiente en los últimos años del franquismo y en los de la transición a la democracia. Fueron grupos teatrales valiosos por lo que exponían en el escenario y por lo que aportaban fuera de ellos. Cuando se glosa aquella etapa, décadas después hay quien pone el acento en que entre sus integrantes estaban Alfonso Guerra y Amparo Rubiales, por la gran relevancia política que tuvieron posteriormente. Si nos atenemos a la vertiente teatral, justo es resaltar la mayor importancia, tanto entonces como en décadas posteriores en el teatro sevillano, de quienes han hecho carrera teatral como director, intérpretes, escenografos, docentes, programadores: Pedro Alvarez Ossorio, Juan Carlos Sánchez, Roberto Quintana, Mariana Cordero, Justo Ruiz, Juan Ruesga, Antonio Andrés Lapeña, Juan Motilla, entre otros muchos.

Esperpento Teatro 1970 / ECA

Arthur Rubinstein, mito de la música clásica

La Sevilla de la posguerra también sufrió un largo periodo de retroceso cultural, con desatención a todo lo que era vertebración de instituciones culturales, equipamientos culturales y colectivos cultiurales. Entre los que fueron pioneros en luchar para revertir esa dinámica empobrecedora, cabe glosar a Juventudes Musicales de Sevilla, fundada en 1954 por Julio García Casas. Logró la proeza de tener dos veces en Sevilla al gran mito del piano en música clásica, Arthur Rubinstein, para dar dos conciertos. El primero fue en diciembre de 1968 en el bellísimo Coliseo España (ahora oficinas de la Junta de Andalucía) y el segundo el 8 de marzo de 1973 en el Teatro Lope de Vega. Impactante e inolvidable para quienes lo disfrutaron.

Arthur Rubinstein 1973 Programa de su concierto / ECA

69 días en los telediarios de todo el mundo

En la estrategia de posicionamiento internacional de Sevilla haciendo camino para la Exposición Universal de 1992, el Ayuntamiento optó por competir para ser en 1987 la sede de la final del Campeonato del Mundo de Ajedrez, en la que volvían a enfrentarse Garri Kasparov y Anatoli Karpov, cuya rivalidad trascendía mediáticamente del ámbito de los millones de aficionados al ajedrez, porque Kasparov encarnaba el espíritu de la emergente perestroika y Karpov era el tótem del inmovilismo soviético. El Ayuntamiento ganó la candidatura y destinó muchísimo dinero, 400 millones de las antiguas pesetas, a esta operación de imagen para que la palabra Sevilla apareciera en miles de noticias en los principales medios de comunicación a nivel internacional. La cifra incluía 244 millones de pesetas en premios para campeón y subcampeón. Todo un negocio para el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, el filipino Florencio Campomanes, tan polémico como hoy lo es Gianni Infantino al frente de la FIFA futbolera. El Teatro Lope de Vega fue remozado para que se celebrara en su escenario el duelo a 24 partidas. Del 12 de octubre al 19 de diciembre. El seguimiento informativo fue enorme a nivel global. Kasparov retuvo el título ganando la última partida, que es mítica en la historia del ajedrez.

Kasparov y Karpov en Sevilla / Archivo RTVE

Cuando la Cultura es el preludio de la Historia

La programación cultural del Lope de Vega en los años precedentes a la Expo'92, con la dirección de José Luis Castro, ya incrementó su dimensión internacional para normalizar entre el público sevillano que la capital andaluza tenía que aspirar a mucho más que el localismo. Consiguió el hito de que el número uno mundial de la dirección teatral, el británico Peter Brook, optara por realizar en el Teatro Lope de Vega el estreno mundial de su espectáculo Woza Albert, hablado en lengua francesa, cuyo tema era el apartheid que sufría en Suráfrica la población negra. Se representó los días 9 y 10 de febrero de 1990. Fascinante. Y la casualidad alineó la Cultura con la Historia: el día del estreno, el gobierno surafricano sorprendió gratamente al mundo anunciando que pondría en libertad a Nelson Mandela, después de 27 años en la cárcel. Y salió de ella el 11 de febrero.

'Woza Albert' y el directo Peter Brook en 1989 / Web oficial de Peter Brook

La emoción del concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica de Sevilla

El 10 de enero de 1991, el Teatro Lope de Vega vivió uno de los acontecimientos más trascendentes en la historia contemporánea de la vida cultural de Sevilla. El concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica de Sevilla (el título de Real se lo concedió Juan Carlos I en 1995). Por vez primera actuaba en público, con su primer director titular, el croata Vjekoslav Sutej, y demostró una sensacional calidad de alto nivel internacional que confirmó su creación como un paso de gigante para recuperar medio siglo de retraso en Sevilla y Andalucía en el ámbito de la música clásica. Gracias a plantear la conformación de su plantilla mediante convocatoria abierta a músicos de cualquier lugar del mundo, sin endogamias localistas, la Sinfónica no solo es desde entonces pilar de la actividad musical y lírica para espectadores, sino que además ha sido el referente que ha catapultado a muchos jóvenes andaluces para aspirar y conseguir emprender una carrera profesional en orquestas de muchos países o como solistas.

Concierto inaugural de la Sinfónica de Sevilla, con su director titular Vjekoslav Sutej, en el Lope de Vega, el 10 de enero de 1991 / José Antonio Viloria

Las compañías europeas emblemáticas del mejor teatro

La programación del Lope de Vega durante la Expo'92 fue excepcional. Con compañías teatrales de máximo nivel representando grandes obras de teatro clásico. Por ejemplo, el Royal National Theatre británico interpretando de modo impresionante el Fuenteovejuna de Lope de Vega, con dirección de Declan Donnellan. O el Dramaten de Estocolmo maravillando con el Peer Gynt de Ibsen que había montado el cineasta Ingmar Bergman, y con un reparto encabezado por el gran actor Borje Ahlstedt, uno de los preferidos por Bergman (véanlo en la película Fanny y Alexander). Los Reyes de Suecia vieron el Peer Gynt desde el palco principal del Teatro Lope de Vega. También cabe considerar casi irrepetibles disfruar en Sevilla de las actuaciones de la Comédie Française con El Barbero de Sevilla de Beaumarchais, o el Piccolo Teatro de Milán con una comedia de Goldoni y su director, Giorgio Strehler, que abrió al público el ensayo general para dar una lección magistral. Todos esos espectáculos se interpretaron en la lengua nativa de esas compañías (inglés, sueco, francés, italiano,...) y se ofrecían auriculares para quien quisiera traducción simultánea. Habiendo leído previamente una sinopsis del argumento, era mejor opción disfrutar sin filtros de la calidad interpretativa de sus voces.

Peer Gynt de Ingman Bergman 1992 / Bengt Wanselius

Y resucitó de todos los olvidos

La reaparición de Chavela Vargas tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega. Cuando ya muchos pensaban, tanto en América como en España, que estaba muerta y que solo era leyenda añorada y evocada como una vida truncada por ingratitudes y por el alcohol, el editor Manuel Arroyo Stephens, conocido como fundador de la espléndida editorial Turner, rescató a la sublime cantante costarricense (mexicana de adopción) y la trajo a España para cuidarla. Sus dos primeros conciertos fueron en el Lope de Vega. Estremecedores. Y decían que estaba acabada. Dos actuaciones que pusieron los vellos de punta a todos los asistentes. Hermosura doliente. Cuando alguien canta y a la vez se siente belleza y dolor. En carne viva. Aquel hito, en 1993, dio alas a su recuperación y a su popularización en España durante muchos más años.

Programa de mano del concierto de Chavela Vargas en el Lope de Vega en 1993. / ECA

El relevo en la copla y nació una estrella

El Teatro Lope de Vega puso en marcha en 1995 el ciclo Sevilla y la copla, que sirvió para que figuras señeras como Juanita Reina y Marifé de Triana realizaran sus últimos conciertos con el clamor de sus admiradores, y para que sucediera otra apoteosis bien diferente. Incluía un certamen de jóvenes valores. Y en la primera edición asombró, jovencísima, la malagueña Pasión Vega, que estaba dando sus primeros pasos en la canción. Imperio Argentina y Juanito Valderrama, que estaban presentes, me dijeron que desde Concha Piquer no habían escuchado cantando copla una voz tan bella como la de esa chica. Nació una estrella, y durante su primera etapa llegó a dar seguidos seis conciertos en el Lope de Vega, tal era la pasión que despertó entre miles de sevillanos.

- La cantante Pasión Vega, en un concierto en 2005. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

Pregonar la tauromaquia con figuras de la cultura

El Consejo de Hermandades y Cofradías trasladó en 1993 del Lope de Vega al Teatro de la Maestranza su Pregón de la Semana Santa, y la Real Maestranza de Caballería hizo lo propio llevando el Pregón Taurino al Lope de Vega, en lugar de hacerlo en su salón de actos, y dando a la vez un salto cualitativo en la nómina de grandes personajes de la cultura a los que encargárselos. Escritores de prestigio universal como el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, figuras internacionales en otras disciplinas como el arquitecto Rafael Moneo y el historiador Bartolomé Bennassar, hispanistas como Lord Tristan Garel-Jones, muchas de las personalidades españolas de la cultura defensoras de la tauromaquia: Fernando Savater, Arturo Pérez Reverte, Albert Boadella, Andrés Amorós, Félix de Azúa, Víctor Gómez Pin, Fernando Sánchez Dragó, entre otros.

El arquitecto navarro, Rafael Moneo, ensalza la fiesta de los toros a través de la arquitectura de los cosos, en el Domingo de Resurrección de 2011, en un acto celebrado en el teatro Lope de Vega. / Juan Ferreras / EFE

Escenario obligado para las compañías estatales

Un reto de la nueva etapa del Teatro Lope de Vega es volver a formar parte cada temporada sí o sí de la programación fuera de Madrid de las dos principales instituciones teatrales de España, el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sustentadas por el Ministerio de Cultura. Durante muchos años, cada una de las dos incluía en su programación fuera de Madrid al Teatro Lope de Vega. Y se agotaban las entradas con muchísima antelación. En ocasiones, se invertía el viaje de ida y vuelta, pues se concertaba que el estreno absoluto de un nuevo espectáculo se realizara en Sevilla, en el Lope. Por ejemplo, la espléndida versión de Seis personajes en busca de autor, de Pirandello, dirigida por Miguel Narros, que se estrenó el 16 de noviembre de 1994.

'Seis personajes en busca de autor', obra de Pirandello, dirigida por Miguel Narros, que se estrenó el 16 de noviembre de 1994 / Archivo del Centro Dramático Nacional

Marco para respaldar el auge de un festival de cine

El Teatro Lope de Vega ha contribuido a sustentar el Festival de Cine de Sevilla, en sus diversas etapas y enfoques (Festival de Cine a secas en los años 80, Festival de Cine y Deporte a comienzos del siglo XXI, y la más sólida, como Festival de Cine Europeo desde 2004), sobre todo como lugar con encanto para las galas y encuentros con los principales cineastas e intérpretes invitados a participar, así como las entregas de premios, inauguraciones y clausuras. Es muy atractiva a ojos de propios y extraños la combinación Teatro Lope de Vega-Casino de la Exposición, dos edificios que están unidos porque así fueron concebidos para la Exposición Iberoamericana de 1929, como Pabellón de Sevilla, para que accediendo por la puerta principal del Casino se entre directamente al patio de butacas del teatro. Entre las grandes figuras del cine que han protagonizado alguna de esas galas, el director checo Milos Forman (conocido sobre todo por Amadeus) o estrellas de la interpretación como Susan Sarandon y Ben Kingsley.

El director de cine checo Milos Forman agradece al público el homenaje que le rindió el Sevilla Festival de Cine en la gala de inauguración de la edición 2004, celebrada en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. En la imagen junto a Victoria Abril. / JULIO MUNOZ / EFE

Noches y días en los que la alfombra roja es mejor que la película

En Sevilla se han rodado escenas para miles de películas, incluidas algunas del mejor Hollywood. Mucho más infrecuente es que pueda realizarse en la ciudad el estreno de una producción hollywoodiense. Sucedió el 16 de junio de 2010 con el estreno de Knight & Day (Noche y día fue el título que se le puso en España), protagonizada por Tom Cruise y Cameron Diaz. Parte de la película se rodó en Sevilla durante tres semanas, en los que se acentuó el deseo de muchas personas por curiosear y conseguir una foto o un autógrafo con dos estrellas famosas y guapas. Ese ambiente se avivó mucho más con motivo del estreno. Alfombra roja de glamour y populares en el Casino de la Exposición y en el Teatro Lope de Vega, y mucha repercusión mediática, sobre todo en España. De la película ya no se acuerda casi nadie, muy endeble. Con eso no hubo suerte. Tom Cruise las he hecho mucho mejores.

Tom Cruise y Cameron Diaz en el estreno de 'Noche y Dia' en 2010 / José Manuel Vidal / EFE

Delicatessen de las músicas

En el Teatro Lope de Vega han actuado muchas figuras de la música, como el violinista Yehudi Menuhin; el compositor Ennio Morricone batuta en mano dirigiendo la banda sonora de La misión; referentes de diversas generaciones del jazz como los trompetistas Dizzy Gillespie y Wynton Marsalis; las voces que han relanzado el fado como Teresa Salgueiros y Dulce Pontes; adalides de la new age evocadora de la naturaleza como el saxofonista Paul Winter, entre otros ejemplos de géneros y estilos musicales. Citas que muchas veces son una oportunidad única, y que se disfrutan tanto en vivo como cuando se recuerdan, como el concierto que el compositor y pianista francés Michel Legrand dio el 16 de enero de 2018, un año antes de fallecer. El legendario creador de canciones, temas de jazz y bandas sonoras (Verano del 42, Los paraguas de CherburgoYentl,...). Legrand, pura delicatessen.

Concierto de Michel Legrand 2018 / Rafael Melgar

La 'bombonera' del duende flamenco

Cartel del concierto de Rafael Riqueni en el Lope de Vega en 2010. / ECA

Los artistas flamencos se sienten especialmente a gusto y arropados en un lugar con encanto y solera como el Lope de Vega. Tanto en actuaciones solistas como de conjunto. Es una bombonera donde la interacción entre intérpretes y espectadores fluye con más facilidad y eso propicia un ambiente en el que existen más posibilidades para que aflore el duende. La galería de gloriosas noches flamencas en el Lope daría para una exposición monográfica. Por citar una de las recientes, el concierto de Rafael Riqueni presentando su disco Herencia el 29 de enero de 2020. Cómo le ha dado la vuelta a su fatídico sino el excelso guitarrista y compositor trianero. De estar postergado a ser venerado.