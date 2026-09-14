La Maestranza presenta su festival solidario: Roca Rey impulsa un cartel con César Rincón, Talavante o la despedida de João Moura

La Real Maestranza de Sevilla acogerá el próximo domingo 4 de octubre, a partir de las 17.30 horas, un festival taurino con un marcado carácter solidario. El cartel, presentado este lunes en el salón de carteles del coso sevillano, reúne al rejoneador João Moura, que se despedirá de la plaza y actuará por colleras junto a su hijo João Moura hijo, además de los matadores César Rincón, Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado y el novillero con picadores Pepe Martínez.

El festejo destinará sus beneficios a la Acción Social de la Hermandad de la Estrella y Autismo Sevilla, dos entidades con una importante labor social en la ciudad. En el caso de la corporación trianera, sus programas incluyen la entrega de material escolar, apoyo psicopedagógico y atención alimentaria a personas necesitadas, además de su colaboración con un centro escolar en Camerún. Autismo Sevilla, por su parte, acompaña a personas con autismo y a sus familias durante las distintas etapas de la vida.

El cartel cuenta con el respaldo de Roca Rey, cuya implicación ha sido especialmente destacada por la Hermandad de la Estrella. Su hermano mayor, Carlos Martín Vázquez, ha agradecido la participación del torero peruano en la confección de la combinación y ha señalado que el festival puede suponer “un importante empujón” para la labor social de la corporación. La presidenta de Autismo Sevilla, Mercedes Molina Montes, ha resaltado además la doble vertiente de la cita: la recaudación de fondos y la oportunidad de dar visibilidad al espectro autista.

Las entradas salen a la venta este martes

Los aficionados podrán adquirir sus localidades desde este martes 15 de septiembre a través de la web oficial de Lances Maestranza. La venta en las taquillas de la plaza comenzará el lunes 21 de septiembre y continuará los días 1, 2 y 3 de octubre, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Los días de los festejos de la Feria de San Miguel también se podrán comprar entradas para el festival y el propio 4 de octubre las taquillas permanecerán abiertas desde las 10.00 horas hasta el inicio del festejo.

Los abonados tendrán sus localidades reservadas los días 21 y 22 de septiembre. En cuanto al ganado, se lidiarán novillos-toros de Benítez Cubero para rejones, Jandilla, El Freixo, Garcigrande y Julio de la Puerta.

El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha hecho un llamamiento a la afición sevillana para llenar la Maestranza. “Todos tenemos que trabajar para llenar la plaza. Hay que hablar del festival y conseguir que Sevilla responda”, ha señalado durante la presentación.

La cita contará también con la participación institucional de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Su teniente hermano mayor, Marcelo Maestre León, ha destacado que se trata de una cita que forma parte de la identidad de Sevilla y en la que la tauromaquia se pone al servicio de una causa solidaria. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha resumido el espíritu del festejo con una frase: “Tenemos que demostrar que Sevilla es taurina, cofrade y solidaria”.

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El cartel anunciador es obra del artista Hugues Pretel, que ha querido unir en su composición a Sevilla y Triana a través de la arquitectura de la Maestranza y la cerámica trianera, con la luz como símbolo de esperanza. La obra sitúa además a los toreros a los pies de la Virgen y utiliza el amarillo para representar el sol sobre el albero maestrante.