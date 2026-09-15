Cristina Consuegra, directora de Generamma: "El problema no son las pantallas, sino cómo educamos la mirada"

Fue después de ver Mi vida sin mí (Isabel Coixet, 2003) que Cristina Consuegra (Málaga, 1977) se interesó por el cine hecho por mujeres. Aquella historia que protagonizó Sarah Polley con Leonor Watling en el reparto le llevó a pensar que había otra forma de entender el cine, los sentimientos, la estética... "Me voló la cabeza", confiesa en conversación telefónica con este medio. A partir de entonces Consuegra empezó a mirar atrás para descubrir que, como en el resto de ámbitos de la creación y de la vida en general, "se puede salir de esa mirada patriarcal, según la cual el cine pertenece a los hombres y las representaciones culturales son las que ellos te han dicho que tienes que tener". Esta es la mirada que atraviesa desde su fundación Generamma, el Festival de Cine realizado por Mujeres que se celebra en Chiclana, al que ha tomado las riendas tomando el relevo de Oliva Acosta.

Gestora cultural embarcada en decenas de proyectos, ultima los detalles de una nueva edición de Generamma que se celebrará del 15 al 19 de septiembre y que acogerá el próximo jueves 17 un homenaje al periodista y escritor algecireño Juan José Téllez, que estuvo seis años al frente de la Casa de la Cultura de Chiclana como gran aliado para que este festival se conviertiera en realidad y hoy en ejemplo para muchas iniciativas que tienen que ver con la creación audiovisual. El festival, con unos 117.000 euros de presupuesto, está impulsado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), cuenta con apoyo de Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Chiclana, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

PREGUNTA. ¿Qué festival se encontró y dónde ha querido dejar ya su sello?

RESPUESTA. Me encontré un festival muy bien planteado, con la firmeza y el empuje de su anterior directora, Oliva Acosta. Mi intención ha sido continuar con ese impulso porque todo lo relacionado con el feminismo exige un plus de energía, y más ahora. He intentado ser muy respetuosa. Cuando llegas a una casa nueva tienes que saber habitarla antes de empezar a transformarla. Pero sí hemos introducido tres líneas claras. La primera ha sido cambiar la identidad visual, que encargamos a la ilustradora sevillana Ana Jaren. Queríamos transmitir que Chiclana es un lugar de encuentro y convivencia y que necesitamos seguir defendiendo sociedades plurales y libres. Esa vocación se ve en el cartel de este año.

La segunda ha sido reforzar la industria, creo que Generamma necesitaba hacer ahí un esfuerzo mayor. Y la tercera, convertir Chiclana en un lugar de encuentro para los festivales de la provincia. Por primera vez Alcances y el FCAT (Festival de Cine Africano de Tarifa) tienen presencia en el festival.

P. La programación se articula alrededor de tres ejes, cuerpo, territorio y futuro. ¿Cómo se traslada esas ideas a la programación?

R. La parte más bonita de programar es precisamente esa: no sé qué fue antes si los ejes, esos conceptos, o las películas. Cuando empezamos a hablar de los ejes, una cosa nos iba llevando a la otra y aparecían películas que tenían que estar.

Me gusta mucho, por ejemplo, el diálogo entre la inauguración y la clausura. Tenemos a Marta Matute con Yo no moriré de amor y cerramos con Ángeles González-Sinde y Después de Kim. Son cineastas de generaciones muy distintas, pero ambas reflexionan sobre los cuidados. Los cuidados nos llevan al futuro porque a las mujeres nos condicionan física y mentalmente. Y el territorio también atraviesa todo: no es lo mismo ser una mujer europea que una mujer migrante. Yo creo que el feminismo no es una habitación cerrada, ni una línea recta ni algo monolítico. El centro de la agenda feminista tiene que ser la mujer, pero desde lo plural y lo diverso.

Abrimos con Marta Matute y 'Yo no moriré de amor' y cerramos con Ángeles González-Sinde y 'Después de Kim': Son cineastas de generaciones muy distintas, pero ambas reflexionan sobre los cuidados

P. Ahí hay casi una declaración de principios del festival.

R. Sí. Y por eso también aparecen los cuerpos migrantes, los cuerpos trans, los homenajes a Josefina Molina, a Concha Barquero, a la Niña de la Puebla... Todo va dialogando.

Además, Málaga y Sevilla han sido fundamentales. El Festival de Málaga nos ha ayudado desde el minuto cero y el Festival de Sevilla recoge después el testigo. Para un festival andaluz pequeño ese respaldo es importante. Somos conscientes de dónde estamos, pero ¿por qué no va a poder Chiclana ser también un lugar de convivencia para la industria audiovisual andaluza?

P. El festival reivindica además la descentralización de la cultura. ¿Qué aporta celebrar Generamma en Chiclana que probablemente perdería si se desarrollara en una gran capital como Madrid, Barcelona o incluso Sevilla?

R. Creo que Generamma tiene su singularidad gracias a Chiclana. Yo había participado en anteriores ediciones y salías de los coloquios con la alegría incorporada. Incluso con películas duras, la gente se queda hasta el final, participa, pregunta, aplaude. Lo han hecho suyo. Chiclana sabe que Generamma es Chiclana y al revés. Y eso tiene que ver con algo que para mí es fundamental: la descentralización de la cultura. Estamos en un momento muy delicado porque existe una tendencia a homogeneizar las propuestas culturales. Estoy totalmente en contra de esos paquetes que pueden llevarse igual a cualquier territorio. Eso significa no dialogar con el lugar. Generamma trabaja y dialoga con el territorio: con los colegios, con las compañeras de AAMMA de Cádiz, con el tejido local... Eso es lo que ocurre cuando la cultura no se homogeneiza.

Chiclana sabe que Generamma es Chiclana y al revés. Y eso tiene que ver con algo que para mí es fundamental: la descentralización de la cultura. Estamos en un momento muy delicado porque existe una tendencia a homogeneizar las propuestas culturales

La cultura es simbólica y todas las barbaries comienzan en lo simbólico. Por eso es tan importante defender la cultura pública diversa y que no sea homogénea. Tenemos que atender la pluralidad de las sociedades. Lo que ocurre en Málaga no es lo que ocurre en Logroño ni lo que ocurre en Logroño ocurre en Chiclana.

P. ¿Qué estado de salud tiene el cine hecho por mujeres en España en general y en Andalucia en particular?

R. Parte de la riqueza del cine español pasa ahora mismo por nombres propios de mujeres. Eso es fruto de mucho trabajo coordinado entre el ICAA, la industria, las ayudas, las distribuidoras y los festivales. Yo siempre pongo como ejemplo Málaga. Desde que decidió atender de verdad al cine hecho por mujeres, muchas de las cineastas que han pasado por su sección oficial, y muchas han ganado Biznagas y luego han sido después refrendadas por los Goya: Pilar Palomero, Belén Funes, Carla Simón, Elena Trapé, Eva Libertad... Ahí se ve que existe un diálogo natural entre los festivales, la industria y la Academia.

P. ¿Y Andalucía? Porque tenemos cineastas, tenemos talento, pero a veces da la impresión de que todavía nos cuesta funcionar como industria.

R. Nos queda fortalecer las instituciones que se han creado alrededor del cine, empezando por la Academia de Cine de Andalucía, que todavía tiene poco recorrido. Y nos falta entendernos como bloque. Cataluña y el País Vasco tienen muy claro ese concepto. Nosotros somos ocho provincias, con distintos acentos y distintas Andalucías, pero tenemos que aprender a reconocernos también como industria común. En cineastas tenemos nombres impresionantes. Reyes Gallegos, Laura Hojman, Remedios Malvárez, Concha Barquero, Celia RicoPaz Vega... Y una productora como Manuela Ocón, que nos ha situado en el panorama nacional. Y yo siempre la pongo como ejemplo, como punta de lanza, porque además la producción es un puesto particularmente complicado. Si observas a muchas de ellas en conjunto, comparten una mirada social muy clara. Creo que eso tiene mucho que ver con Andalucía, con una tierra abierta, acogedora y que no busca excluir.

Somos ocho provincias, con distintos acentos y distintas Andalucías, pero tenemos que aprender a reconocernos también como industria común. Tenemos nombres impresionantes. Reyes Gallegos, Laura Hojman, Remedios Malvárez, Concha Barquero, Celia Rico, Paz Vega...

P. ¿Dónde está entonces el techo? ¿En la finanación, en los espacios de toma de decisiones...?

R. La financiación siempre es un problema. Y especialmente aparece con la segunda película. Es un mal común, pero en Andalucía se agrava porque todavía tenemos que aprender a instrumentalizar mejor nuestra industria. Aun así, soy optimista. Creo que dentro de cinco años la industria audiovisual andaluza estará mucho más fortalecida. Igual que los festivales andaluces han entendido que tienen que colaborar, en la industria tampoco va a quedar otra. La fortaleza llegará cuando esas instituciones vinculadas al cine estén más consolidadas. En nuestro caso todo es más reciente. También porque durante mucho tiempo no nos han mirado y porque nos ha faltado dinero.

En Andalucía, tenemos que aprender a instrumentalizar mejor nuestra industria. Aun así, soy optimista. Creo que dentro de cinco años la industria audiovisual andaluza estará mucho más fortalecida

P. Ha comentado que Generamma colabora con colegios de Chiclana. Una generación entera de jóvenes consume cine, series y relatos audiovisuales en pantallas cada vez más pequeñas y a doble velocidad. ¿Cómo se les lleva a una sala sin caer en el sermón?

R. En primer lugar, yo responsabilizo siempre a los adultos. Tengo una niña de doce años y hay que esforzarse en educarla. No podemos ir en contra de las pantallas porque esa batalla, primero, nos va a dejar exhaustas y, en segundo lugar, está perdida de antemano. Lo que tenemos que hacer es poner todo nuestro empeño en educar las miradas.

Desde los festivales de cine, sean grandes o pequeños, y en general desde las industrias culturales y creativas, me preocupa muchísimo que no escuchemos a los jóvenes. Estamos siempre tutorizando sus ideales, lo que tienen que decir, como si todos fueran ignorantes, como si todos fueran fachas y fascistas. Y no todos lo son. Y los que lo son, quizás los adultos, como sociedad, les estamos ofreciendo una sociedad bastante lúgubre. Tenemos que incorporar las ideas de los chavales. Tengo muy claro que los años de profesión que me quedan tienen que ir por ahí. Las ideas de los chavales tienen que estar en la conversación pública. Tenemos que darles herramientas, una educación de calidad y fomentar el pensamiento crítico. Cuando te encuentras chavales que tienen la mirada educada saben diferenciar rápidamente lo que es una película buena de lo que es una basura o una bazofia. El problema viene cuando los dejamos suspendidos en el vacío.