Canal Sur hace oficial la retransmisión de la Feria de San Miguel de Sevilla: tres corridas en la Maestranza

Ya es oficial. Canal Sur TV retransmitirá la Feria de San Miguel de Sevilla, tal y como informó El Correo de Andalucía hace una semana. La cadena autonómica ha alcanzado un acuerdo con la empresa Lances de Futuro, dirigida por José María Garzón, para ofrecer en directo las tres corridas de toros del último ciclo de la temporada en la Real Maestranza, quedando fuera del acuerdo la novillada del jueves.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha sido el encargado de anunciar oficialmente la retransmisión, destacando que “Canal Sur TV volverá a retransmitir la Feria de San Miguel de Sevilla, una de las ferias taurinas más importantes de nuestro país”.

La televisión pública andaluza continúa así con su apuesta por la tauromaquia después de una temporada en la que ha ofrecido numerosos festejos desde diferentes plazas de Andalucía y ha logrado importantes registros de audiencia. Según los datos aportados por la Junta, Canal Sur ya ha emitido 50 festejos taurinos en 2026 y está previsto superar los 60 al cierre del año.

Tres grandes tardes de toros en la Maestranza

La Feria de San Miguel contará con tres corridas de toros que reunirán a algunas de las figuras más importantes del momento. El ciclo comenzará el viernes 25 de septiembre a las 18.00 horas con toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

El sábado 26 de septiembre, también a las 18.00 horas, llegará una de las combinaciones más esperadas con toros de Jandilla y Vegahermosa para Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado.

El cierre será el domingo 27 de septiembre, con toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez. Será la quinta comparecencia del torero cigarrero esta temporada en la Maestranza, después de un año marcado por su regreso a los ruedos y varios triunfos históricos en Sevilla.

Morante y Resurrección, grandes datos de audiencia

Entre los festejos más seguidos por Canal Sur en esta temporada destaca la corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla, con la reaparición de Morante de la Puebla junto a Roca Rey y David de Miranda, que alcanzó un 25,3% de cuota de pantalla y se convirtió en uno de los grandes hitos taurinos de la cadena.

También destacó la final del XXXII Ciclo de Novilladas sin Picadores desde Villacarrillo, que logró un 20,9% de cuota de pantalla, confirmando el interés de los espectadores por los festejos de promoción y la cantera taurina andaluza.

El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha agradecido la apuesta del Gobierno andaluz y de Canal Sur por la difusión del toreo. “Es una magnífica noticia para la tauromaquia”, ha señalado, destacando la importancia de que estas tardes lleguen a todos los aficionados.

La Feria de San Miguel pondrá así el broche televisivo a una temporada taurina en Sevilla marcada por la expectación, con una Maestranza que volverá a abrir sus puertas para tres tardes de máxima categoría.