De lugar de peregrinación mariana y central eléctrica a escenario flamenco: arranca Bierzo al toque

En una colina desde la que se divisa toda la ciudad, sobre una ermita mariana que era paso obligado para los peregrinos del Camino de Santiago, se construyó en los años 40 una gran mole blanca como primera sede de la incipiente compañía pública de electricidad: la central térmica de Compostilla I. Este edificio gigante de formas sencillas, que se abastecía con el carbón extraído de las cuencas mineras del Bierzo, no sólo muestra junto con la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada -hoy Fábrica de la Luz. Museo de la Energía- el imponente patrimonio industrial de la zona, sino que sirve ahora de escenario del Bierzo al toque, el último festival en sumarse a las citas estivales flamencas que en su tercera edición pretende afianzarse como uno de los grandes encuentros jondos del Norte.

En la línea de sus proyectos anteriores, su creador, Miguel Morán, ex director del Benicàssim y creador del Flamenco On Fire de Pamplona, propone un recorrido por todas las disciplinas de este arte con actuaciones de grandes figuras del cante, el toque y el baile, a las que se les suman recitales de jóvenes talentos, sesiones de DJ y otras actividades complementarias que afianzan el lema El Flamenco no pierde el Norte.

De esta forma, desde este 23 de julio hasta el sábado día 26, la sala de las Turbinas de La Central Térmica de la ciudad leonense acogerá un encuentro cultural único por donde pasarán Carmen Linares, Tomatito, Argentina, Pastora Galván, Ángeles Toledano y Alba Heredia, además de Arcángel -padrino del festival- con la guitarra de Carlos de Jacoba, que inaugurarán la cita en una jornada de entrada libre en el Museo de la Energía, a la que seguirá el cante de Alba Molina.

La propia Carmen Linares, leyenda viva del cante jondo, será también una de las homenajeadas de esta edición junto al fotógrafo Pepe La Marca y el prestigioso tablao madrileño El Corral de la Morería. “Siempre que se abre un espacio nuevo todos estamos atentos para que crezca, para que haya un espacio para nuestro arte. El flamenco tiene una fuerza que hace que, cuando llega a un sitio, se quede”, manifestó la jienense en su presentación en Madrid.

El festival, creado por Miguel Morán, ex director del Benicàssim y creador del Flamenco On Fire de Navarra, dedica una exposición fotográfica de Manuel Montaño a Enrique Morente

Asimismo, con la intención también de dinamizar la actividad cultural, arquitectónica y gastronómica de la comarca, Bierzo al Toque contará con un amplio programa de actividades extramusicales gratuitas para visitantes y vecinos como la exposición fotográfica de Manuel Montaño dedicada a Enrique Morente, catas de vino, conferencias, talleres musicales de iniciación al flamenco para niños a cargo de Torombo, mesas redondas y presentaciones de libros.

La directora de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Concepción Fernández Díez, ha destacado el éxito de la cita que en tres ediciones ya está marcando el compás del flamenco en el noroeste del país. Lo que comenzó como una idea valiente, hoy es ya una realidad”, manifestó. “Ponferrada, sin una tradición de flamenco, se está convirtiendo ya en una referencia del flamenco. Nada de esto sería posible sin las personas que apostaron por este proyecto desde el principio, organismos que apuestan por el flamenco y la cultura. Cuando el flamenco encuentra su sitio no importa si hay tradición”. También quiso resaltar que la programación apuesta en esta edición por el talento femenino. “El flamenco no está quieto, evoluciona, y este festival se sitúa en ese lugar entre tradición y modernidad”, explicó.

Las entradas para las noches en la sala de las Turbinas así como la programación completa se puede consultar en www.latermicacultura.es